Học ngay 5 tuyệt chiêu lợi hại giúp hấp dẫn người thương "trên giường", muốn chàng "mê như điếu đổ" và "run rẩy" trong "cuộc yêu" thì các nàng đừng nên bỏ qua!

Đừng bao giờ để anh ấy cảm thấy chán nản mỗi khi ân ái với vợ. Đó chính là việc cả hai đang ‘đào mồ chôn’ đi cuộc hôn nhân của mình. Không chỉ có phụ nữ mới muốn được yêu chiều mà đàn ông cũng vậy, họ luôn khát khao được người cùng chung chăn gối, ôm ấp, nâng niu nhất là những lúc cao trào. Vì vậy, phụ nữ muốn cả đời hạnh phúc thì đừng bỏ qua những tuyệt chiêu này lúc lên giường cùng chồng mình nhé.

Bỏ qua các tư thế truyền thống, bạn có thể tham khảo các kiểu “loài vật yêu thương” và nắm quyền kiểm soát cuộc mây mưa. Đa phần đàn ông cảm thấy như thế là rất gợi tình. Thỉnh thoảng khi thấy bạn điều khiển và kiểm soát các cử động, chồng bạn ắt hẳn sẽ cảm thấy thú vị và thích thú tận hưởng.

Thỉnh thoảng bạn nên "đổi món" bằng cách đẩy chàng lên giường và bịt mắt anh lại. Bạn cũng có thể trói tay anh ấy lại trong khi chuẩn bị những màn dạo đầu thật nóng bỏng.

Cùng anh ấy qua đêm ở một nơi nào đó

Bạn có thể gợi ý cho chuyến "đổi gió" ở một nơi xa lạ so với chiếc giường cũ kỹ của vợ chồng. Trước đó, bạn có thể gợi ý anh về một chuyến du lịch, một buổi cafe hoặc xem phim. Sau đó hãy nói về chuyện đó bằng kiểu chàng thích nghe nhất, chắc chắn chàng sẽ ngạc nhiên và tấm tắc khen vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Kéo anh ấy vào phòng tắm

Trong khi anh đã sẵn sàng đi làm, hãy lẻn vào phòng tắm để gợi hứng cho một "trận mây mưa" đầy bất ngờ. Thực tế những người đàn ông tham gia khảo sát đều thừa nhận họ rất thích bắt đầu ngày mới với một cuộc ân ái ướt át và nóng bỏng, ngay cả khi nó diễn ra trong phòng tắm.

Nói chuyện dung tục một chút

Phụ nữ thường luôn tránh nói "chuyện bẩn", nhưng thực tế đây là một cách tuyệt vời để kích thích bản năng của chàng. Nếu quá nhát để trực tiếp nói ra những suy nghĩ dung tục một chút, bạn có thể nhắn tin hoặc gửi email cho chàng biết bạn khao khát anh ấy như thế nào. Thậm chí, có thể gửi tin nhắn nói cho chàng chi tiết những gì bạn muốn anh làm cho mình trong phòng ngủ.