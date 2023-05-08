90% cặp đôi vẫn không hề biết thời điểm 'quan hệ' này có thể khiến tình cảm ngày càng tuột dốc, lại khó 'thăng hoa' như mong muốn

Mặc dù buổi tối có vẻ là khoảng thời gian quan hệ tình dục hợp lý, đó cũng là thời điểm cơ thể cố gắng thư giãn. Sau một ngày làm việc bận rộn, cơ thể cần được nghỉ ngơi để giải tỏa căng thẳng.

Một số người có thể nói rằng tình dục có thể giúp giảm stress. Nhưng sự thật là tình dục trước khi ngủ không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt. Đôi khi, nó có thể gây ra cảm xúc không hài lòng.

Vì vậy, về mặt khoa học, đây không được coi là thời điểm tốt nhất để quan hệ tình dục – việc đòi hỏi nhiều năng lượng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có một lý do khác khiến quan hệ tình dục vào ban đêm hoặc ngay trước khi ngủ không mang lại kết quả thỏa mãn. Đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt về thời gian ham muốn. So với nam giới, phụ nữ có xu hướng mệt mỏi hơn vào buổi tối. Và điều này có thể ngăn cản con đường tiến đến sự thăng hoa.

Vì vậy, khi bạn cảm thấy kiệt sức và tất cả những gì bạn muốn là được nghỉ ngơi, bạn nên lắng nghe cơ thể mình.

Ảnh minh họa: Internet

3 thời gian lý tưởng để làm “chuyện ấy”

Mặc dù mỗi người là không giống nhau nhưng đây là thời điểm tốt nhất để mọi người thực hiện các hoạt động chính nhằm tạo ra cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc:

Vào buổi sáng

Nói một cách nghiêm túc, cơ thể của bạn đã được tạo ra để quan hệ tình dục vào buổi sáng. Do đó, buổi sáng là thời gian lý tưởng để làm “chuyện ấy”. Không chỉ có lượng testosterone và năng lượng tăng cao vào buổi sáng, sự gia tăng nồng độ oxytocin cũng giúp bạn và đối phương trở nên gắn kết suốt cả ngày, trong khi endorphins làm tâm trạng của bạn trở nên tốt hơn. Đây không phải là một cách tệ để bắt đầu ngày của bạn, đúng không?

Ngày thứ 14 trong chu kỳ kinh nguyệt

Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng khoảng hai tuần đầu của chu kỳ kinh nguyệt, âm vật của bạn sẽ lớn hơn đến 20% bình thường giúp bạn và người yêu làm “chuyện ấy” dễ dàng hơn. Đây là khoảng thời gian xảy ra rụng trứng, có nghĩa rằng cơ thể bạn sẽ thèm muốn chuyện ấy nhiều hơn vào ngày đó.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ tư quý giá

Thông thường các đôi lứa thường chọn và coi những ngày cuối tuần là tốt nhất vừa để nghỉ ngơi, vừa làm chút “thăng hoa”. Nhưng điều này chưa hẳn đã đúng. Bởi vì, nếu cứ thực hiện theo một môtíp như vậy và quyết định “nhịn” cả tuần để chuẩn bị tinh thần cho ngày cuối tuần thì cơ thể sẽ thiếu thốn và khó chịu. Theo đánh giá mới đây của các nhà khoa học, ngày cuối tuần, cùng với tâm lý nghỉ ngơi, hormon testosteron của cơ thể con người cũng có xu hướng nghỉ. Chính vì vậy, chuyện ấy vào ngày cuối tuần nhiều khi lại không được như ý. Thực ra ngày thứ tư trong tuần mới là thời gian lý tưởng cho chuyện yêu. Vì đây là thời điểm hormon testosteron cao nhất, khiến cho bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và dễ thăng hoa. “Yêu” vào thời điểm này rất dễ đạt khoái cảm và không cảm thấy mệt mỏi, lại tiếp thêm động lực cho những ngày làm việc sắp tới.