90% cặp đôi vẫn không hề biết thời điểm 'quan hệ' này có thể khiến tình cảm ngày càng tuột dốc, lại khó 'thăng hoa' như mong muốn

Tâm sự Eva 08/05/2023 04:58

Nếu cứ 'quan hệ' vào thời điểm này có thể khiến cả hai khó mà 'thõa mãn', lại còn làm cho tình cảm ngày càng tuột dốc.

Thời điểm tồi tệ nhất trong ngày để làm ‘chuyện ấy’: Buổi tối

Mặc dù buổi tối có vẻ là khoảng thời gian quan hệ tình dục hợp lý, đó cũng là thời điểm cơ thể cố gắng thư giãn. Sau một ngày làm việc bận rộn, cơ thể cần được nghỉ ngơi để giải tỏa căng thẳng.

Vì vậy, về mặt khoa học, đây không được coi là thời điểm tốt nhất để quan hệ tình dục – việc đòi hỏi nhiều năng lượng.

Một số người có thể nói rằng tình dục có thể giúp giảm stress. Nhưng sự thật là tình dục trước khi ngủ không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt. Đôi khi, nó có thể gây ra cảm xúc không hài lòng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có một lý do khác khiến quan hệ tình dục vào ban đêm hoặc ngay trước khi ngủ không mang lại kết quả thỏa mãn. Đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt về thời gian ham muốn. So với nam giới, phụ nữ có xu hướng mệt mỏi hơn vào buổi tối. Và điều này có thể ngăn cản con đường tiến đến sự thăng hoa.

Vì vậy, khi bạn cảm thấy kiệt sức và tất cả những gì bạn muốn là được nghỉ ngơi, bạn nên lắng nghe cơ thể mình.

90% cặp đôi vẫn không hề biết thời điểm 'quan hệ' này có thể khiến tình cảm ngày càng tuột dốc, lại khó 'thăng hoa' như mong muốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 thời gian lý tưởng để làm “chuyện ấy”

Mặc dù mỗi người là không giống nhau nhưng đây là thời điểm tốt nhất để mọi người thực hiện các hoạt động chính nhằm tạo ra cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc:

Vào buổi sáng

Nói một cách nghiêm túc, cơ thể của bạn đã được tạo ra để quan hệ tình dục vào buổi sáng. Do đó, buổi sáng là thời gian lý tưởng để làm “chuyện ấy”. Không chỉ có lượng testosterone và năng lượng tăng cao vào buổi sáng, sự gia tăng nồng độ oxytocin cũng giúp bạn và đối phương trở nên gắn kết suốt cả ngày, trong khi endorphins làm tâm trạng của bạn trở nên tốt hơn. Đây không phải là một cách tệ để bắt đầu ngày của bạn, đúng không?

Ngày thứ 14 trong chu kỳ kinh nguyệt

Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng khoảng hai tuần đầu của chu kỳ kinh nguyệt, âm vật của bạn sẽ lớn hơn đến 20% bình thường giúp bạn và người yêu làm “chuyện ấy” dễ dàng hơn. Đây là khoảng thời gian xảy ra rụng trứng, có nghĩa rằng cơ thể bạn sẽ thèm muốn chuyện ấy nhiều hơn vào ngày đó.

90% cặp đôi vẫn không hề biết thời điểm 'quan hệ' này có thể khiến tình cảm ngày càng tuột dốc, lại khó 'thăng hoa' như mong muốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ tư quý giá

Thông thường các đôi lứa thường chọn và coi những ngày cuối tuần là tốt nhất vừa để nghỉ ngơi, vừa làm chút “thăng hoa”. Nhưng điều này chưa hẳn đã đúng. Bởi vì, nếu cứ thực hiện theo một môtíp như vậy và quyết định “nhịn” cả tuần để chuẩn bị tinh thần cho ngày cuối tuần thì cơ thể sẽ thiếu thốn và khó chịu. Theo đánh giá mới đây của các nhà khoa học, ngày cuối tuần, cùng với tâm lý nghỉ ngơi, hormon testosteron của cơ thể con người cũng có xu hướng nghỉ. Chính vì vậy, chuyện ấy vào ngày cuối tuần nhiều khi lại không được như ý. Thực ra ngày thứ tư trong tuần mới là thời gian lý tưởng cho chuyện yêu. Vì đây là thời điểm hormon testosteron cao nhất, khiến cho bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và dễ thăng hoa. “Yêu” vào thời điểm này rất dễ đạt khoái cảm và không cảm thấy mệt mỏi, lại tiếp thêm động lực cho những ngày làm việc sắp tới.

3 điều hầu như người đàn ông nào cũng thích sau khi "lâm trận", để khiến các chàng "say đắm" thì chị em phụ nữ nhất định không được quên

3 điều hầu như người đàn ông nào cũng thích sau khi "lâm trận", để khiến các chàng "say đắm" thì chị em phụ nữ nhất định không được quên

Việc áp dụng những điều này sau khi 'ân ái' không chỉ khiến vợ chồng bạn ngày một hạnh phúc hơn mà những lần 'quan hệ' cũng trở nên 'nồng cháy' hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the thời điểm không nên quan hệ

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 47 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 51 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo