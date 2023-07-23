Từng yêu nhau thắm thiết, vậy mà nay chia tay đã 2 năm, bạn gái cũ vẫn dai dẳng đay nghiến tôi mỗi ngày, đọc từng chữ mà uất hận trong lòng

Tâm sự Eva 23/07/2023 23:14

Tôi quyết định chia tay bạn gái và trở về cuộc sống độc thân, dù chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm, nhưng trong quá trình yêu đã không ít lần xảy ra cãi vã, từ đó tình cảm có nhạt đi dần, tôi thấy cảm thấy mệt mỏi khi ở bên em nên dừng lại.

Bạn gái cũ tôi thời gian đầu liên tục nhắn tin níu kéo dù tôi đã nhiều lần giải thích, tôi nghĩ cô ấy vẫn còn sốc và chính vì sợ cô ấy tổn thương nên đã dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc. Đây là cách tốt nhất để cô ấy quên tôi và đi tìm cho mình một bờ vai mới để dựa vào.

Nhưng không, cô ấy liên tục đập phá đồ đạc, tự làm đau mình rồi dùng mọi số điện thoại để gọi cho tôi dù tôi có cố gắng chặn thế nào, tôi không biết từ khi nào cô ấy lại trở thành con người đáng sợ như vậy, dần dần cô ấy trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi tôi nhắc tới.

Tôi luôn kết thúc mọi chuyện êm đẹp để cả hai có thể tôn trọng lần nhau, nhưng những hành động của cô ấy sau chia tay ngày càng quá đáng và lố bịch.

Từng yêu nhau thắm thiết, vậy mà nay chia tay đã 2 năm, bạn gái cũ vẫn dai dẳng đay nghiến tôi mỗi ngày, đọc từng chữ mà uất hận trong lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn gái cũ nói xấu tôi trên tất cả tài khoản mạng xã hội của cô ấy, hầu như ngày nào cũng ‘ưu ái’ dành cho tôi một đoạn status dài nói rằng tôi đã tệ bạc như thế nào. 

Chưa hết, cô ấy đay nghiến tôi với tất cả những người bạn chung của chúng tôi, cô ấy còn chủ động liên lạc cho những người trong gia đình tôi để nói xấu, tôi thật sự không biết lý do để cô ấy hành động như vậy là gì, cô ấy nhắm vào tôi với mục đích gì. Vì làm như vậy chỉ khiến cả hai thêm tổn thương.

Dù cả hai đã chia tay được 2 năm, nhưng cô ấy vẫn đều đặn bêu xấu tôi trên mạng xã hội, hết bóng gió rồi đăng đàn bóc phốt, tất cả các trạng thái hay bình luận đều hướng về tôi một cách tiêu cực.

Tôi không muốn phải đấu đá với cô ấy nữa, nó thật sự rất vô ích và phí thời gian của nhau nhưng không biết làm thế nào để cô ấy hiểu. Tôi biết không có cuộc chia tay nào là dễ dàng, huống chi lại là tình yêu lâu năm. Tôi mong cô ấy sớm chấp nhận việc chia tay này và cư xử tích cực hơn.

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