Quyết định sống thử trước khi cưới, tôi thở dài ngao ngán mặc bạn trai ân ái cả đêm trên giường vẫn chẳng tới đích, chưa trọn vẹn cao trào đã vội kết thúc hụt hẫng

Chúng em yêu nhau được nửa năm đầu thì quyết định sống thử, em không phải kiểu con gái quá nặng nề chuyện chung đụng trước hôn nhân. Đối với quan điểm của em, con gái sống phóng khoáng một chút cũng không thiệt, cứ trải nghiệm hết sau này lấy nhau về đỡ bỡ ngỡ. Dù sao thì em với người yêu cũng đã ra mắt gia đình hai bên nên cưới xin là chuyện sớm muộn.

Anh ấy rất chiều chuộng em, lo cho em mọi thứ từ việc đưa đón đi làm đến cơm ăn mỗi bữa, chưa để em thiệt ngày nào. Em có đề nghị để em tự đi làm vì thực tế công ty em và người yêu ngược đường nhưng anh ấy nhất quyết không cho vì sợ nguy hiểm.

Tối đi làm về mệt anh ấy cũng là người chủ động vào bếp nấu ăn cho hai đứa, ăn xong cũng không ngại dọn dẹp đống bát đĩa. Nói chung anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt em, chỉ có điều chuyện giường chiếu thì…không nếu không muốn nói là rất tệ.

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Ở trên giường anh như người khác vậy, vừa vụng về lại yếu ớt, mỗi lần như vậy là lại làm cho qua chuyện khiến em rất bực bội trong người. Em cảm giác như chưa tới đích thì anh ấy đã hết sực lức rồi.

Lần nào anh ấy cũng loay hoay không biết làm sao, nhiều hôm em bất lực mà ôm mặt khóc vì thất vọng. Rõ ràng trông anh ấy bên ngoài rất cao to, đẹp trai thế mà chăn gối thì dở tệ, có khổ cho em không chứ.

Anh ấy xong xuôi thì nằm vật ra ngủ tới sáng để mặc em như con mèo bị ‘bỏ đói’, nghĩ đến là lại thấy tủi thân. gần đây em suy nghĩ chuyện này rất nhiều, nếu anh ấy không cải thiện thì có nên cưới anh ấy không. Em nghe nói tình dục là trái ngọt duy trì hôn nhân, ấy thế mà mới yêu nhau anh ấy đã làm em thất vọng như vậy, lấy về ăn đời ở kiếp em biết phải làm sao?

Nửa đêm đang ngủ say giấc trong vòng tay chồng mới cưới thì rợn người nghe tiếng gõ cửa phòng, vừa nhìn thấy người đàn ông trước cửa, tôi kinh hồn bạt vía, run rẩy đến hoảng loạn Sau khi tổ chức đám cưới, tôi và chồng đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Đêm đầu tiên sau khi chính thức trở thành vợ chồng, tôi và chồng bên nhau say đắm. Chồng tôi sau đó ngủ ngon lành, còn tôi vì lạ chỗ nên vẫn thức.

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