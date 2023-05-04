Tổng hợp những tư thế "quan hệ" gái thích trai mê, cả hai cùng nhau "thăng hoa mãnh liệt"

Tâm sự Eva 04/05/2023 19:48

Áp dụng 4 tư thế này trong khi quan hệ sẽ giúp cho bạn và người ấy dễ dàng 'lên đỉnh', 'quất quýt' nhau 'chẳng rời'.

Tư thế nằm nghiêng

Người nam nằm nghiêng về một bên, người nữ nằm quay mặt đối mặt với người nam, chân để lên eo người nam, tư thế này hoàn toàn thoải mái.

Bạn không cần phải thay đổi gì nhiều bạn chỉ cần nghiêng người, di chuyển cơ thể là có được một cách yêu hoàn toàn mới lạ đạt cực đỉnh cho đối phương.

Tổng hợp những tư thế 'quan hệ' gái thích trai mê, cả hai cùng nhau 'thăng hoa mãnh liệt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế quỳ gối

Người phụ nữ quỳ xuống dưới nhà tạo góc 90 độ, tay chống xuống sàn nhà, người nam ở phía sau cho “ cậu bé” vào âm đạo và di chuyển để tới điểm G của đối phương. Tư thế này giúp cho đàn ông thâm nhập sâu hơn, kiểm soát và mang lại khoái cảm cho phụ nữ nhiều hơn.

Cả hai cùng ngồi

Cả nam và nữ ngồi mặt đối mặt ôm lấy nhau lúc “ yêu”. Cơ thể người đàn ông chạm vào vòng 1 người phụ nữ sẽ làm họ bị kích thích mạnh mẽ hơn.

Ở tư thế này, cả hai cũng có thể thì thầm cho nhau những điều là mình hưng phấn và lên đỉnh cao nhất, trong tư thế này, người phụ nữ nên hơi nghiêm một tí sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Tổng hợp những tư thế 'quan hệ' gái thích trai mê, cả hai cùng nhau 'thăng hoa mãnh liệt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế quan hệ kiểu truyền thống

Người phụ nữ nằm dưới giường, người nam nằm phía trên, lúc yêu bạn có thể nhẹ nhàng hôn ngực hoặc môi của nàng, đa số đàn ông tâm sự kiểu truyền thống này là cho cả 2 va chạm da thịt cảu nhau rõ ràng nhất, đông thời họ đối mặt nhìn vào đối phương cho họ cảm giác an toàn và bình an, còn phụ nữ đa số họ ngại thay đổi nên cách truyền thống này là lựa chọn để cả 2 đạt cực khoái .

Đang vui mừng chờ đón ngày cưới, vì một câu nói của chồng sắp cưới tôi hủy hôn trong tức thì

Đang vui mừng chờ đón ngày cưới, vì một câu nói của chồng sắp cưới tôi hủy hôn trong tức thì

Tôi không hối hận khi vứt bỏ chiếc váy cưới đắt tiền kia, vì tôi không chỉ là một người phụ nữ muốn yêu đương, tôi còn là một người mẹ đơn thân…

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the tư thế quan hệ

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 13 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 14 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 15 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 19 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 26 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 29 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo