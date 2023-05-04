Áp dụng 4 tư thế này trong khi quan hệ sẽ giúp cho bạn và người ấy dễ dàng 'lên đỉnh', 'quất quýt' nhau 'chẳng rời'.

Tư thế nằm nghiêng

Người nam nằm nghiêng về một bên, người nữ nằm quay mặt đối mặt với người nam, chân để lên eo người nam, tư thế này hoàn toàn thoải mái.

Bạn không cần phải thay đổi gì nhiều bạn chỉ cần nghiêng người, di chuyển cơ thể là có được một cách yêu hoàn toàn mới lạ đạt cực đỉnh cho đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế quỳ gối

Người phụ nữ quỳ xuống dưới nhà tạo góc 90 độ, tay chống xuống sàn nhà, người nam ở phía sau cho “ cậu bé” vào âm đạo và di chuyển để tới điểm G của đối phương. Tư thế này giúp cho đàn ông thâm nhập sâu hơn, kiểm soát và mang lại khoái cảm cho phụ nữ nhiều hơn.

Cả hai cùng ngồi

Cả nam và nữ ngồi mặt đối mặt ôm lấy nhau lúc “ yêu”. Cơ thể người đàn ông chạm vào vòng 1 người phụ nữ sẽ làm họ bị kích thích mạnh mẽ hơn.

Ở tư thế này, cả hai cũng có thể thì thầm cho nhau những điều là mình hưng phấn và lên đỉnh cao nhất, trong tư thế này, người phụ nữ nên hơi nghiêm một tí sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế quan hệ kiểu truyền thống

Người phụ nữ nằm dưới giường, người nam nằm phía trên, lúc yêu bạn có thể nhẹ nhàng hôn ngực hoặc môi của nàng, đa số đàn ông tâm sự kiểu truyền thống này là cho cả 2 va chạm da thịt cảu nhau rõ ràng nhất, đông thời họ đối mặt nhìn vào đối phương cho họ cảm giác an toàn và bình an, còn phụ nữ đa số họ ngại thay đổi nên cách truyền thống này là lựa chọn để cả 2 đạt cực khoái .

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tong-hop-nhung-tu-the-quan-he-gai-thich-trai-me-ca-hai-cung-nhau-thang-hoa-manh-liet-578301.html