Người chồng đã tự kết liễu đời mình. Sau đó, vợ anh đã biết được sự thật ngoại tình của anh ấy trong muộn màng. Trong trường hợp này, liệu có thể truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người bạn đời đã mất không?

Sự ngoại tình của người bạn đời sau khi qua đời

Chồng của cô A đã tự tử bằng một lựa chọn cực đoan. Người chồng liên tục bị nghi ngờ ngoại tình sau khi cô A phát hiện ra rằng chồng mình nhiều lần đi ăn nhà hàng với một người phụ nữ khác chứ không phải vợ trước khi qua đời. Vì điều này mà cô A và người chồng cãi nhau thường xuyên.

Cụ thể là 'Trung tâm tư vấn của luật sư Yang So-young' của Đài YTN đã kể câu chuyện về một người phụ nữ tìm thấy dấu vết ngoại tình của chồng khi đang dọn dẹp lại di vật của chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi người chồng qua đời, cô A tự trách mình rằng “cái chết của anh ấy là do mình” và cô thậm chí nghĩ đến việc sẽ đi theo chồng. Tuy nhiên, trong lúc sắp xếp di vật của chồng, cô A tình cờ phát hiện ra thông tin liên lạc của người phụ nữ “tiểu tam” mà người chồng đã lưu tắt tên trên điện thoại di động.

Sau đó, cô A khẳng định rằng người chồng đã làm gì với người phụ nữ đó trong lúc cô A không hề hay biết gì. Người chồng đã đi du lịch Việt Nam với người phụ nữ đó và sống trong nhà của cô ấy như thể đó là nhà riêng của mình.

Theo lời kể của cô A, người phụ nữ đó đã đến gặp cô A và cầu xin sự tha thứ. Người phụ nữ đó đã khai rằng cô và chồng cô A đã hẹn hò từ năm 2019, và cô khẳng định mình đã từ chối nhận điện thoại của chồng cô A sau khi nhận được cuộc điện thoại nghi ngờ của cô A vào 12/2020.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người phụ nữ tiểu tam thừa nhận rằng mình có đi du lịch cùng chồng cô A rồi về nhà nhưng lại phủ nhận việc đi nhà hàng, nhà nghỉ.

Cô A nói: “Tôi không thể tin được những gì người ngoại tình nói và tôi không thể xóa bỏ quãng thời gian khó khăn của tôi vì cô ấy”.

Ảnh minh họa: Internet

Cô A hỏi thêm: “Tôi có thể đệ đơn kiện một người phụ nữ ngoại tình với chồng người khác không?”

Về vấn đề này, chuyên gia nhận định “Ngay cả khi bạn đời chết vẫn có thể khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại”.

Chuyên gia "Bạn có thể khởi kiện để đòi bồi thường thiệt hại ngay cả khi người phối ngẫu của bạn đã qua đời".

Ảnh minh họa: Internet

Theo Insight