Nghi vợ gian díu với người khác, tôi nấp trong tủ quần áo định bụng bắt gian tại trận, vừa hé mắt nhìn thấy mặt gã người tình tôi cứng đờ không dám lao ra

Tâm sự Eva 10/07/2023 12:03

Ngồi trong ngăn tủ chật chội, đập vào tai là những âm thanh bẩn thỉu, tôi tự hỏi liệu đây có phải là quả báo cho mình.

Cách đây một tuần, nửa đêm tôi tỉnh dậy không thấy vợ bên cạnh. Dậy đi tìm thì phải căm hận đến tột cùng khi nghe cô ta đứng ngoài ban công õng ẹo nói chuyện với ai đó. Căn cứ vào giọng điệu thì biết ở đầu dây bên kia là một gã đàn ông.

Tôi phải kiềm chế lắm mới không lao đến cho cô ta phải cái bạt tai. Tôi chiều chuộng, nâng niu cô ta hết mực, muốn gì cũng được, cuối cùng cô ta lại nhẫn tâm cắm sừng chồng!

Vợ tính tình tiểu thư đỏng đảnh nhưng tôi luôn cố gắng nhường nhịn vì cô ta xinh đẹp ngọt ngào, lại biết chiều chồng trên giường. Vợ đẹp thì phải nâng niu cũng là điều bình thường. Chỉ không ngờ được tôi cung phụng cho đủ thứ mà cô ta vẫn không thấy đủ, còn ngoại tình!

Nghi vợ gian díu với người khác, tôi nấp trong tủ quần áo định bụng bắt gian tại trận, vừa hé mắt nhìn thấy mặt gã người tình tôi cứng đờ không dám lao ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quyết định phải bắt gian tại trận, rồi gọi bố mẹ hai bên tới chứng kiến. Sau đó đòi lại số tiền sính lễ cả chục cây vàng mà bố mẹ vợ đã đòi khi trước. Ông bà ấy còn tự hào con gái xinh đẹp, thông minh, phải từng ấy sính lễ mới xứng đáng. Tôi sẽ làm ầm ĩ một trận khiến cho nhà vợ không còn ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa mới thôi. Thù này không trả thì hèn quá!

Hôm kia, tôi cố tình giả vờ đi công tác, quả nhiên theo dõi đọc được tin nhắn vợ hẹn người tình đến nhà hú hí. Tối đó, tôi canh sẵn ngoài cửa nhà, đợi cô ta đi ra ngoài thì lén mở cửa vào trốn trong tủ quần áo. Tôi đã mời bố mẹ đôi bên 1 tiếng nữa thì tới, chắc chắn bắt được quả tang tại trận để cô ta không còn chối cãi được gì.

Nghe tiếng nói chuyện rúc rích ngoài phòng khách, tôi điên tiết chỉ muốn lao ra cho hai kẻ đó một trận nên thân nhưng may vẫn còn kiềm chế được. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, những âm thanh nhạy cảm lọt vào tai làm máu nóng tôi bốc lên não, phải dùng hết sức bình sinh mới kiềm chế được.

Tôi đã chuẩn bị sẵn một khe tủ nhỏ để giơ điện thoại lên chụp quay lại quang cảnh bên ngoài làm bằng chứng. Vậy nhưng đến khi gã đàn ông ấy ngẩng mặt lên và tôi nhìn rõ gương mặt ấy thì không khỏi mềm oặt cả người, không còn chút sức lực nào nữa.

Tôi lập cập nhắn tin cho bố mẹ đôi bên đừng tới nữa. Và lúc đó tôi cũng chỉ còn một phương án duy nhất là ngồi im trong tủ chịu trận, nhìn vợ mình và một gã đàn ông khác ân ái thân mật với nhau. Bởi vì người đàn ông kia chính là anh trai người yêu cũ của tôi!

Nghi vợ gian díu với người khác, tôi nấp trong tủ quần áo định bụng bắt gian tại trận, vừa hé mắt nhìn thấy mặt gã người tình tôi cứng đờ không dám lao ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc trước tôi và người cũ yêu nhau nhưng tôi không định cưới cô ấy vì nhan sắc tầm thường, khả năng kiếm tiền cũng chẳng có gì nổi bật. Ấy vậy mà cô ta lại mang thai. Biết tin bạn gái có bầu, tôi căm tức bảo cô ta đi bỏ cái thai bằng được cho mình rộng đường chia tay lấy người khác. Cô ta không chấp nhận, tuyên bố sẽ làm mẹ đơn thân.

Sau đó mấy hôm, tôi nhận được tin người cũ bị sảy thai, do đi đường chẳng may gặp va quệt. Rõ ràng chẳng liên quan gì nhưng nhà cô ấy lại đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Đặc biệt là anh trai cô ta, vốn xuất thân là dân anh chị đầu gấu thứ thiệt, tuyên bố hễ nhìn thấy tôi ở đâu sẽ không tha. Mấy lần tôi bị ăn đau chịu thiệt thòi với anh ta nên chẳng còn cách nào khác đành chuyển chỗ ở, đổi công việc đi nơi khác. Từ ấy mới được yên bình.

Thật không ngờ người tình của vợ lại chính là anh ta, đúng là trái đất tròn. Tôi mà nhảy ra lúc này chẳng những không bắt gian được vợ, có khi còn bị tẩn cho một trận nên hồn.

Ngồi trong ngăn tủ chật chội, đập vào tai là những âm thanh bẩn thỉu, tôi tự hỏi liệu đây có phải là quả báo cho mình. Người cũ rất tốt nhưng tôi lại khiến cô ấy chịu tổn thương sâu sắc. Rồi bỏ cả đống tiền ra rước về một cô vợ xinh đẹp nhưng lẳng lơ thiếu đức hạnh, cuối cùng thì rơi vào hoàn cảnh ê chề nhục nhã thế này. Cứ bảo trên đời này không có quả báo nhưng tôi thấy quả báo đến với mình thật sớm…

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