Một số hành vi trong lúc 'ân ái' cứ ngỡ mang đến cảm xúc 'mới lạ' cho cả hai nhưng lại cực kỳ nguy hiểm

Nhiều cặp đôi thường có xu hướng tìm hiểu những điều 'mới mẻ' trong 'chuyện yêu' nhưng không biết rằng hành vi đó có thể gây hại cho sức khỏe đôi bên.

‘Yêu’ qua đường cửa sau

Quan hệ qua đường "cửa sau" (hậu môn) cũng là một cách mà không ít cặp đôi đã thử. Không có chuẩn mực để đánh giá con người họ khi họ thực hiện cách thức "yêu" này, nhưng các cặp đôi cần biết rằng "yêu" qua đường cửa sau là cực kỳ nguy hiểm. Nó đặc biệt nguy hiểm nếu không được bảo vệ, đó là lý do tại sao bao cao su là một biện pháp bảo vệ cần được sử dụng tuyệt đối!

"Yêu" qua đường cửa sau dễ làm tổn thương các mô trực tràng và cơ vòng (dễ bị rách). Nó đồng thời cũng làm tăng nguy cơ gia tăng ung thư hậu môn. Quan hệ qua đường "cửa sau" chỉ có mỗi một ưu điểm là không có cơ hội mang thai ngoài ý muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Muốn ‘yêu’ tập thể

Hẳn ai cũng biết tác hại của việc có nhiều bạn tình như lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục (ngay cả trong trường hợp bạn sử dụng các biện pháp ‘yêu’ an toàn). Không có biện pháp nào đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bạn khi quan hệ tình dục. Vì thế, biện pháp tốt nhất là chung thủy một vợ một chồng để tránh xảy ra những điều không mong muốn .

Không chọn tư thế không an toàn

Có nhiều tư thế quan hệ tình dục mang lại nhiều khoái cảm cho cả hai. Nhưng cũng có những tư thế quan hệ dễ gây chấn thương tình dục (gây vỡ vật hang, ngã, chấn thương cột sống, thủng cùng đồ...). Chính vì vậy, khi quan hệ tình dục với những tư thế khác lạ, cần phải có sự phối hợp của đôi bạn tình. Sự không ăn ý khi quan hệ dễ gây ra những hậu quả nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể đàn ông có những vị trí "siêu nhạy cảm", phụ nữ chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến chàng ngất ngây Không chỉ riêng phụ nữ, đàn ông trong các 'cuộc vui' cũng đều có những điểm nhạy cảm. Phụ nữ chỉ cần 'ra tay' nhẹ nhàng cũng khiến các cánh mày râu 'kích thích cực độ' đấy!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-so-hanh-vi-trong-luc-an-ai-cu-ngo-mang-en-cam-xuc-moi-la-cho-ca-hai-nhung-lai-cuc-ky-nguy-hiem-574619.html