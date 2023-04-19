3 điều khiến đàn ông hưng phấn khi 'ân ái trên giường' nhưng hầu hết anh chàng nào cũng ngại nói ra với chị em

Tâm sự Eva 19/04/2023 20:55

Dưới đây là những điều mà đàn ông cực thích nhưng lại ngại nói ra với chị em trong lúc 'lâm trận', chị em xem rồi học hỏi để chồng mê như điếu đổ.

Muốn nàng mặc sexy trên giường

Bản năng của cánh đàn ông là thích khám phá và chinh phục, vì vậy đôi khi việc bạn nude trước mặt họ có thể không phải là gợi cảm nhất. Nếu để được chọn rất nhiều đàn ông sẽ mong muốn người phụ nữ của mình ăn mặc gợi cảm nửa kín, nửa hở trên giường. Những thứ trên người phụ nữ lúc đó như rào cản khiến họ hứng thú hơn.

Gào lên nếu bạn muốn

Hoặc bất cứ âm thanh bản năng nào bạn thốt ra trong cơn hưng phấn. Hãy thả lỏng, cảm nhận và thể hiện. Dù bạn rên rỉ, nức nở, la hét, hay tán thưởng… chàng luôn đánh giá rất cao mọi phản hồi của bạn với những điều chàng đang muốn bạn cảm nhận. Chàng cần biết bạn có hài lòng không. Âm thanh của bạn là sự cộng hưởng khiến chàng thêm hưng phấn. Chàng sẽ cực kỳ thỏa mãn khi bạn sung sướng đến mức phải hét thành tiếng.

3 điều khiến đàn ông hưng phấn khi 'ân ái trên giường' nhưng hầu hết anh chàng nào cũng ngại nói ra với chị em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những cuộc phiêu lưu mới

Ham muốn được phiêu lưu luôn tồn tại trong mỗi người đàn ông, kể cả trên giường ngủ. Để quan hệ tình dục không đi đến con đường nhàm chán, chàng thích thử những tư thế mới, kiểu ân ái mới và sẽ rất hào hứng khi bạn cũng sẵn sàng mạo hiểm và tìm kiếm hương vị mới cùng chàng.

Bạn không thoải mái với điều chàng muốn, hãy trao đổi với chàng và tìm cách làm cho nó tốt hơn. Đừng đánh giá và phán xét chàng hư hỏng khi muốn những điều đó, bởi chúng chỉ khiến mối quan hệ của 2 bạn gặp trở ngại lớn.

3 điều khiến đàn ông hưng phấn khi 'ân ái trên giường' nhưng hầu hết anh chàng nào cũng ngại nói ra với chị em - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
4 tuyệt chiêu "nói bậy" trên giường, nhiều chị em nghe qua "đỏ mặt" nhưng không biết đây là gia vị khiến "cuộc vui" thăng hoa, chàng say mê chẳng "dừng lại" được

4 tuyệt chiêu "nói bậy" trên giường, nhiều chị em nghe qua "đỏ mặt" nhưng không biết đây là gia vị khiến "cuộc vui" thăng hoa, chàng say mê chẳng "dừng lại" được

Nhiều chuyên gia đưa ra ý kiến rằng không nhất thiết bạn phải quá nghiêm túc, hiền lành khi 'lên giường' vì điều này sẽ khiến chàng nhanh chán. Hãy thêm một số 'câu từ' sẽ giúp 'cuộc vui' thú vị hơn đấy.

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