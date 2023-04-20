8 thời điểm phụ nữ 'ham muốn' làm 'chuyện ấy', 'thèm' nhưng lại ngại nói ra với chồng

Dưới đây là những thời điểm mà phụ nữ có ham muốn dục tình cao nhất:

Chu kỳ kinh nguyệt thường kéo dài từ 28 – 35 ngày (tùy cơ địa). Ngày rụng trứng được xác định cách ngày bắt đầu hành kinh 14 ngày. Ở thời điểm này, trứng được phóng thích vào tử cung cùng với sự tăng lên đột ngột của hormone estrogen nhằm làm cho loãng dịch tiết âm đạo, tạo thời cơ để tinh trùng dễ dàng đi vào tử cung và thụ thai.

Ngày rụng trứng là thời điểm nữ giới có ham muốn cao hơn so với những ngày thông thường. Đây là thời điểm cơ thể có nồng độ hormone estrogen cao phải nhu cầu “yêu” cũng tăng lên đáng kể.

Ngày có kinh

Khi nào phụ nữ muốn quan hệ nhất? Một số phụ nữ thường ham muốn cao vào ngày đèn đỏ. Nguyên nhân là càng đến ngày hành kinh; mức estrogen càng tăng đột biến khiến chị em bỗng ham muốn hơn bình thường.

Đặc biệt, vào ngày đèn đỏ; ngực chị em căng to hơn khiến chị em trở nên hấp dẫn hơn trong mắt bạn tình.

Tuy nhiên, quan hệ ngày có kinh cũng sẽ đi kèm một số rủi ro; vì khi đó cổ tử cung mở; nội mạc tử cung bị tổn thương; dễ tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập vùng kín; gây bệnh phụ khoa.

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Lúc mang thai

Vì sao phụ nữ nào cũng có ham muốn nhiều nhất vào thời điểm mang thai? Sự thay đổi nội tiết tố khi mang thai cũng tác động đến nhu cầu tình dục ở nữ giới. Nhiều chị em thừa nhận mình trở nên ham muốn hơn khi có bầu.

Điều này là hoàn toàn bình thường. Nhưng chị em lưu ý nên chọn những tư thế phù hợp cũng như quan hệ nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Vì những tư thế quan hệ mạnh bạo có thể tăng nguy cơ sảy thai ở tam cá nguyệt thứ nhất; và sinh non ở tam cá nguyệt cuối cùng.

Thời kỳ mãn kinh

Khi nào phụ nữ muốn quan hệ nhất? Đó là vào giai đoạn mãn kinh. Nhiều phụ nữ bước vào giai đoạn này bỗng trở nên hừng hực, muốn chuyện ấy nhiều hơn trước.

Nguyên nhân là buồng trứng tiết ra estrogen giảm nhưng tuyến yên lại tăng tiết gonadotropin. Người chồng trong giai đoạn này cần tâm lý và yêu chiều vợ nhiều hơn. Vì nếu không được thỏa mãn hay giải tỏa ham muốn; phụ nữ dễ cảm thấy bứt rứt, khó chịu, có thể gây ra các triệu chứng hưng cảm, lo lắng…

Yêu xa hoặc nhịn quan hệ lâu ngày

Bên cạnh những thay đổi về mặt hormone làm tăng nhu cầu sinh lý ở nữ giới; những tác động về mặt tâm lý, thể chất cũng làm trỗi dậy ham muốn của chị em như yêu xa; đã lâu chưa quan hệ.

Sự kìm nén lâu ngày dễ làm phụ nữ rạo rực khi ở gần người yêu; đặc biệt là trong lúc chỉ có hai người. Đây cũng là thời điểm thời điểm ham muốn của con gái; và là lúc nàng cần bạn ở bên cạnh âu yếm.

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Sau xung đột, cãi vã và làm hòa

Khi nào phụ nữ muốn quan hệ nhất? Phụ nữ ham muốn nhất vào thời gian nào? Một điều khiến những phụ nữ thắc mắc là không hiểu sao sau quá trình làm hòa của một trận cãi vã; họ lại muốn được gần gũi về mặt thể xác.

Có lẽ do nút thắt tâm lý được gỡ bỏ; những mâu thuẫn được giải quyết; việc thấu hiểu khiến họ yêu và khao khát đối phương nhiều hơn.

Xem phim có cảnh nóng

Khi nào phụ nữ muốn quan hệ nhất? Khi xem phim có những cảnh nóng táo bạo cũng làm chị em thở gấp và trở nên ham muốn. Nếu có chàng bên cạnh thì phụ nữ có xu hướng thể hiện điều này cho chàng biết bằng những hành động gợi tình như ôm hôn, vuốt ve chàng, v.v.

Tuy xem phim có cảnh nóng sẽ giúp chị em tăng cảm hứng cho chuyện ấy; nhưng việc này không nên lạm dụng vì có thể ảnh hưởng xấu đến não bộ.

Khi xem những cảnh nóng, cơ thể sẽ sản sinh chất dẫn truyền thần kinh dopamine – một chất giúp tăng cường khoái lạc và cảm giác hưng phấn. Nhưng nếu xem thể loại phim này nhiều lần có thể dẫn đến những đột biến trong dopamine, tác động xấu đến não bộ.

Theo đó sẽ xảy ra 2 khuynh hướng: hoặc chị em bị nghiện tình dục; hoặc trở nên trơ lì trước các kích thích từ chàng; dẫn đến khó khăn hơn để đạt được khoái cảm.



Ảnh minh họa: Internet

Sau lúc ngủ dậy- Thời điểm phụ nữ ham muốn nhất

Sau khi ngủ dậy là thời điểm nữ giới lẫn quý ông có ham muốn cao nhất. Đây là thời điểm cơ thể được phục hồi sau một giấc ngủ dài, tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Vậy nên, sáng sớm ngay sau lúc thức dậy là thời điểm tuyệt vời để quan hệ tình dục.

Hầu hết một số cặp đôi quan hệ vào sáng sớm đều có “cuộc yêu” kéo dài hơn bình thường, mức độ thỏa mãn cao cũng như cả hai đều đạt được cực khoái.

Cơ thể tràn đầy năng lượng sau lúc ngủ dậy thúc đẩy ham muốn và hứng thú dục tình ở phái nữ

Theo những bác sĩ, cơ thể tràn đầy năng lượng và hệ thần kinh được thư giãn sau khi ngủ đủ giấc chính là yếu tố khiến cho nữ giới và nam có ham muốn khá nhiều hơn. Điều này cũng lý giải vì sao khiến cho “chuyện ấy” vào sáng sớm có chất lượng cao hơn so các thời điểm khác trong ngày.