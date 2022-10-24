Làm ngay 7 điều này ở tuổi 20 để khi già đi chúng ta không bị hối tiếc

Khi già đi, có một vài điều mà hầu hết mọi người hối tiếc khi họ nhìn lại cuộc đời của mình. Truyền thông kinh tế Mỹ 'Business Insider' giới thiệu những sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải ở độ tuổi đôi mươi và đưa ra những lời cho bạn, nên có sự không ngoan trong cuộc sống thông qua những điều này.

Trí tuệ cao, tài năng thiên bẩm và tấm bằng đại học danh giá là những tài sản lớn, nhưng chúng không đảm bảo cho bạn một công việc tốt. Không nỗ lực thì cũng vô ích. Việc có thể làm việc hòa hợp với người khác quan trọng hơn bất cứ điều gì trong con đường phát triển của bản thân.

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Theo một cuộc khảo sát của công ty dịch vụ tài chính Bankrate của Mỹ thì có khoảng 69% người Mỹ ở độ tuổi 20 không có tài khoản tiết kiệm hưu trí. Doanh nhân Aditya Rasnam đã nói rằng "Những người mới vào xã hội không cần phải đầu tư quá nhiều,nhưng nên bắt đầu tiết kiệm càng sớm càng tốt."

Đánh đồng hạnh phúc với tiền bạc

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Danh tiếng và mức lương cao mang lại nhiều hạnh phúc hơn, nhưng thành công trong cuộc sống còn nhiều điều hơn thế. Nếu bạn chỉ theo đuổi mức lương của bạn hơn là đam mê của bạn, bạn sẽ phải hối hận về sau.

Lơ là sức khỏe của bản thân

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Khi bạn già đi, bạn nhận ra rằng bạn không thể tận hưởng một bữa tiệc thâu đêm suốt sáng như khi còn trẻ. Nếu bạn có một cuộc sống xã hội, thì bạn có thể có những thói quen như uống rượu, hút thuốc và ăn những thực phẩm không lành mạnh.

Giáo sư nghiên cứu về truyền thông Michael Weston cho biết: “Khi ở độ tuổi 20, chúng ta phải cực kỳ chú ý đến sức khỏe tinh thần vì các vấn đề tinh thần thưởng bắt đầu ở độ tuổi 20.”

Cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người

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Khi bạn bắt đầu bước vào cuộc sống xã hội, điều tự nhiên là bạn muốn duy trì mối quan hệ thân thiết với sếp, khách hàng hoặc đồng nghiệp của mình. Nhưng khi bạn phát hiện ra rằng ai đó không thích bạn, hãy chấp nhận điều đó và đừng căng thẳng.

Các chuyên gia nói: “Ngay cả khi ai đó ghét bạn, bạn cũng không nên quá coi trọng hay lo lắng về điều đó”.

Tìm kiếm bạn đời giống như tìm một người bạn tâm giao.

Ở độ tuổi 20, có trường hợp những người muốn độc thân mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai, và cũng có trường hợp những người đang tìm kiếm một người phù hợp để kết hôn. Nếu bạn đang tìm kiếm một người nào đó để kết hôn, bạn sẽ dễ rơi vào ảo tưởng rằng bạn sẽ tìm được một người mà mọi thứ phù hợp với bạn và người mà bạn có thể duy trì mối quan hệ của mình một cách dễ dàng.

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Trong thực tế, nếu bạn muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài một cách có ý nghĩa nhất thì bạn cần phải nỗ lực và cống hiến. Khi bạn không ngừng hy sinh và thích nghi với người bạn đời của mình và chấp nhận những thiếu sót của họ, bạn có thể gặp được người bạn đời của mình và duy trì một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Nhìn mọi thứ với logic đen trắng

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Ở độ tuổi 20, nhiều người bị ám ảnh bởi cái tuyệt đối. Ví dụ, khi theo đuổi con đường sự nghiệp, bạn có thể không nhận ra rằng theo đuổi lợi ích của bản thân không nhất thiết phải đi ngược lại lợi ích của thế giới, và bạn có thể cảm thấy rằng bạn phải lựa chọn giữa điều gì tốt cho mình và điều gì tốt cho người khác.

Theo Kormedi