Máu báo có thai có hiểu đơn giản đó là hiện tượng tinh trùng đã thụ tinh với trứng thành công và đang bắt đầu tạo phôi thai làm tổ trong cổ tử cung. Quá trình này tương đương với việc một phần niêm mạc tử cung đã bị bong tróc và gây nên tình trạng bị chảy máu.

Mỗi lần thấy âm đạo có ra máu thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay tới việc mình đã tới chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, không hẳn là vậy vì hiện tượng này còn có thể là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang có thai. Vậy cách phân biệt máu báo có thai và máu kinh nguyệt như thế nào?

Còn đối với máu kinh nguyệt thì đây là biểu hiện của việc trứng đã bị rụng và gây chảy máu. Thông thường chu kỳ này sẽ kéo dài khoảng 3 – 4 ngày tùy vào thể trạng của mỗi người và mỗi tháng 1 lần. Cứ sau trung bình 28 ngày thì lại rụng trứng một lần.

máu báo thai chỉ là một vài giọt máu màu nâu đỏ hoặc hồng nhạt - Ảnh: Internet

Máu báo có thai thường sẽ xuất hiện sau khi quan hệ tình dục khoảng 7 – 14 ngày. Tuy nhiên, để thấy rõ nhất thì thai nhi phải được 3 – 4 tuần tuổi. Một số chị em có chu kỳ kinh nguyệt không ổn định và máu báo thai xuất hiện vào ngày cuối chu kỳ. Bởi vậy chị em cũng dễ bị lầm tưởng đó là máu kinh.

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, chị em có thể phân biệt được đó có phải là máu báo có thai không. Theo chuyên gia thì máu báo thai chỉ là một vài giọt máu màu nâu đỏ hoặc hồng nhạt. Tùy vào thể trạng của mỗi người mà lượng máu sẽ nhiều hay ít và kéo dài từ 1 – 2 ngày. Điểm chú ý là máu báo thai không có dịch nhầy, không có cục máu đông, không có các biểu hiện như đau bụng, căng tức ngực, chuột rút,...

Nhận biết máu kinh nguyệt

Máu kinh nguyệt thường sẽ có màu đổ thẫm, kèm theo dịch nhầy - Ảnh: Internet

Máu kinh nguyệt thường sẽ có màu đổ thẫm, kèm theo dịch nhầy và một vài mảnh mụn niêm mạc tử cung bị rách, đôi khi sẽ xuất hiện các cục máu đông to do máu không kịp thoát ra ngoài. Lượng máu kinh nguyệt sẽ nhiều hơn và cần đến 3 – 7 ngày để kết thúc chu kỳ kinh. Điều này hoàn toàn khác với máu báo thai mà chị em dễ dàng nhận biết được.

Như đã nói trên, khi đến chu kỳ kinh nguyệt, chị em sẽ có cảm giác căng tức ngực, đau bụng, bị táo bón,...

Một số lưu ý khi bị chảy máu âm đạo

Ngoài việc xuất huyết âm đạo là dấu hiệu báo bạn đang có thai hoặc là đã tới chu kỳ kinh nguyệt thì bạn cũng nên chú ý một số điểm sau để đảm bảo sức khỏe bản thân.

Nếu như sau khi quan hệ tình dục, chị em thấy máu âm đạo có màu đen hoặc cục đỏ tươi đi kèm bị đau bụng, sốt và bụng lệch sang một bên thì hãy đề phòng vì đó có thể là do việc thụ thai ngoài tử cung gây ra.

Nếu như máu âm đạo chảy ồ ạt, có màu đỏ tươi, bị đau nhói bụng và sốt cao thì có thể là nguy cơ bạn sắp bị sảy thai hoặc dọa sảy thai.

Có nhiều trường hợp chị em bị chảy máu âm đạo bất thường, kèm theo đó là một số biểu hiện như âm đạo ngứa rát, sưng tấy, khí hư, màu máu thay đổi, có mùi thì chứng tỏ bạn đang bị bệnh phụ khoa.

Khi gặp các dấu hiệu bất thường này, tốt hơn hết, bạn hãy nhanh chóng đến thăm khám bác sĩ để được chẩn đoán và có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho mẹ nhé.

Như vậy, qua bài viết này, chị em đã có thể tự mình phân biệt được đâu là máu báo thai và đâu là máu kinh nguyệt. Phát hiện sớm sẽ giúp chị em có những quyết định sáng suốt, có cách chăm sóc sức khỏe tốt hơn và ngăn chặn được những nguy hiểm xấu có thể xảy ra.