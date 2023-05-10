Kinh nghiệm cần biết cho hội chị em: Cách phân biệt máu báo thai và máu kinh nguyệt

Tâm sự Eva 10/05/2023 23:15

Biết cách phân biệt máu báo thai và máu kinh nguyệt sẽ giúp hội chị em phòng tránh khi quan hệ, chuẩn bị cho thiên chức làm mẹ và chăm sóc cho bản thân tốt hơn

Mỗi lần thấy âm đạo có ra máu thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay tới việc mình đã tới chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, không hẳn là vậy vì hiện tượng này còn có thể là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang có thai. Vậy cách phân biệt máu báo có thai và máu kinh nguyệt như thế nào? 

Máu báo có thai và máu kinh nguyệt là gì?

Máu báo có thai có hiểu đơn giản đó là hiện tượng tinh trùng đã thụ tinh với trứng thành công và đang bắt đầu tạo phôi thai làm tổ trong cổ tử cung. Quá trình này tương đương với việc một phần niêm mạc tử cung đã bị bong tróc và gây nên tình trạng bị chảy máu.

Còn đối với máu kinh nguyệt thì đây là biểu hiện của việc trứng đã bị rụng và gây chảy máu. Thông thường chu kỳ này sẽ kéo dài khoảng 3 – 4 ngày tùy vào thể trạng của mỗi người và mỗi tháng 1 lần. Cứ sau trung bình 28 ngày thì lại rụng trứng một lần.

Phân biệt giữa máu báo có thai và máu kinh nguyệt

Nhận biết máu báo có thai

Kinh nghiệm cần biết cho hội chị em: Cách phân biệt máu báo thai và máu kinh nguyệt - Ảnh 1
máu báo thai chỉ là một vài giọt máu màu nâu đỏ hoặc hồng nhạt - Ảnh: Internet  

Máu báo có thai thường sẽ xuất hiện sau khi quan hệ tình dục khoảng 7 – 14 ngày. Tuy nhiên, để thấy rõ nhất thì thai nhi phải được 3 – 4 tuần tuổi. Một số chị em có chu kỳ kinh nguyệt không ổn định và máu báo thai xuất hiện vào ngày cuối chu kỳ. Bởi vậy chị em cũng dễ bị lầm tưởng đó là máu kinh.

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, chị em có thể phân biệt được đó có phải là máu báo có thai không. Theo chuyên gia thì máu báo thai chỉ là một vài giọt máu màu nâu đỏ hoặc hồng nhạt. Tùy vào thể trạng của mỗi người mà lượng máu sẽ nhiều hay ít và kéo dài từ 1 – 2 ngày. Điểm chú ý là máu báo thai không có dịch nhầy, không có cục máu đông, không có các biểu hiện như đau bụng, căng tức ngực, chuột rút,...

Nhận biết máu kinh nguyệt

Kinh nghiệm cần biết cho hội chị em: Cách phân biệt máu báo thai và máu kinh nguyệt - Ảnh 2
Máu kinh nguyệt thường sẽ có màu đổ thẫm, kèm theo dịch nhầy - Ảnh: Internet

Máu kinh nguyệt thường sẽ có màu đổ thẫm, kèm theo dịch nhầy và một vài mảnh mụn niêm mạc tử cung bị rách, đôi khi sẽ xuất hiện các cục máu đông to do máu không kịp thoát ra ngoài. Lượng máu kinh nguyệt sẽ nhiều hơn và cần đến 3 – 7 ngày để kết thúc chu kỳ kinh. Điều này hoàn toàn khác với máu báo thai mà chị em dễ dàng nhận biết được.

Như đã nói trên, khi đến chu kỳ kinh nguyệt, chị em sẽ có cảm giác căng tức ngực, đau bụng, bị táo bón,...

Một số lưu ý khi bị chảy máu âm đạo

Ngoài việc xuất huyết âm đạo là dấu hiệu báo bạn đang có thai hoặc là đã tới chu kỳ kinh nguyệt thì bạn cũng nên chú ý một số điểm sau để đảm bảo sức khỏe bản thân.

Nếu như sau khi quan hệ tình dục, chị em thấy máu âm đạo có màu đen hoặc cục đỏ tươi đi kèm bị đau bụng, sốt và bụng lệch sang một bên thì hãy đề phòng vì đó có thể là do việc thụ thai ngoài tử cung gây ra.

Nếu như máu âm đạo chảy ồ ạt, có màu đỏ tươi, bị đau nhói bụng và sốt cao thì có thể là nguy cơ bạn sắp bị sảy thai hoặc dọa sảy thai.

Có nhiều trường hợp chị em bị chảy máu âm đạo bất thường, kèm theo đó là một số biểu hiện như âm đạo ngứa rát, sưng tấy, khí hư, màu máu thay đổi, có mùi thì chứng tỏ bạn đang bị bệnh phụ khoa.

Khi gặp các dấu hiệu bất thường này, tốt hơn hết, bạn hãy nhanh chóng đến thăm khám bác sĩ để được chẩn đoán và có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho mẹ nhé.

Như vậy, qua bài viết này, chị em đã có thể tự mình phân biệt được đâu là máu báo thai và đâu là máu kinh nguyệt. Phát hiện sớm sẽ giúp chị em có những quyết định sáng suốt, có cách chăm sóc sức khỏe tốt hơn và ngăn chặn được những nguy hiểm xấu có thể xảy ra.

Biết con trai 10 tuổi là con của chồng và bồ nhưng phản ứng của người vợ khiến ai nấy chua xót

Biết con trai 10 tuổi là con của chồng và bồ nhưng phản ứng của người vợ khiến ai nấy chua xót

Tôi đã đối xử với con hơn cả những gì mà tôi có. Tôi cũng tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Cho đến một ngày, mẹ Bin quay về và sự thật bị phơi bày.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân góc tâm sự góc hôn nhân góc yêu máu báo thai máu kinh nguyệt

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 30 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 42 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo