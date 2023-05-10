Để biết người đàn ông có yêu bạn thật lòng hay không, chỉ cần một phép thử này là biết ngay

Rất nhiều cặp đôi ở cạnh nhau, hoặc là tình cảm tạm bợ cho có, hoặc là vì muốn đối phó với việc thúc giục của người khác chứ chẳng phải vì yêu nên mới ở bên nhau. Cũng chính vì như vậy mà trong tình cảm phụ nữ luôn lo lắng được mất, muốn người đàn ông mà họ yêu, yêu họ nhiều hơn nữa nhưng lại không thể xác định được xem người đó có hay không yêu bạn thật lòng, dùng trái tim chân thành để đối đãi.

Người ta đều nói rằng trái tim vẫn cách một lớp da. Thật sự trong xã hội ngày càng hiện đại bây giờ thì tình cảm dần quá đỗi tẻ nhạt, cho dù là cặp đôi yêu nhau cực kỳ nồng thắm hay thậm chí là vợ chồng thì cũng không có bao nhiêu phần chân thành, có bao nhiêu là quan tâm dành cho nhau.

Đương nhiên con người khác nhau thì cách biểu lộ cảm xúc cùng thái độ cũng sẽ khác nhau nhưng dù sao thật lòng yêu một người thì khi bạn không liên hệ với anh ấy, anh ấy sẽ không thể bình tĩnh được đâu.

Phụ nữ trời sinh đều rất nhạy cảm, cũng thường xuyên lo lắng rằng người ở bên cạnh họ không yêu họ, luôn cảm thấy người ấy không xem bạn là toàn bộ tình cảm của mình. Nhưng thật sự thì có một số việc bạn chỉ cần dùng một vài thủ thuật nhỏ liền có thể xem xét được một người rốt cuộc có thật lòng yêu bạn hay không. Chỉ cần bạn vài ngày không liên lạc gì đến anh ấy, nhìn biểu hiện của anh ấy liền biết ngay.

Tôi có một người bạn là Diêu Tịnh, cô ấy luôn cho rằng cô ấy cùng với Chu Lâm sẽ tình nguyện ở bên cạnh nhau cả đời. Thế nhưng thực tế lại làm cho cô ấy nghi ngờ rằng Chu Lâm trong lòng vốn không có cô ấy dù cả hai người mỗi ngày đều ở cùng nhau. Có thể Diêu Tịnh luôn cảm thấy được rằng giữa bọn họ luôn có một khoảng cách nhất định.

Cô ấy cố hết sức để cải thiện tình cảm của hai người, muốn chiếm lấy lòng của Chu Lâm nhưng lại phát hiện tất cả đều là phí công. Trong lòng Chu Lâm vị trí của Diêu Tịnh vẫn không đủ quan trọng. Diêu Tịnh dù là làm rất nhiều chuyện để thăm dò vị trí của mình trong mắt Chu Lâm đến cuối cùng phát hiện Chu Lâm chỉ là thích cô ấy chứ chưa thật sự cần cô ấy rất nhiều, thậm chí còn đối với cô ấy có thái độ đề phòng.

Ảnh minh họa

Sự thật đó khiến cho Diêu Tịnh cảm thấy vô cùng bối rối, không biết làm thế nào để tiếp nhận. Thật ra tình cảm không cần phải thử nghiệm quá nhiều, phụ nữ muốn biết đàn ông có yêu bạn thật lòng hay không, cứ vài ngày không liên lạc sẽ biết ngay.

Khi mấy ngày liền bạn không liên hệ với anh ấy, người thật lòng yêu thương bạn tuyệt đối sẽ rất lo lắng, căng thẳng. Trong đầu anh ấy sẽ nảy ra không ít sự suy đoán rằng bạn có phải đã gặp chuyện gì rồi không, lo lắng rằng bạn có phải đang giận anh ấy chuyện gì hay không.

Vậy nên anh ấy vẫn sẽ nhắn tin cho bạn, gọi điện liên tục để gặp bạn. Nếu như không thể gọi được cho bạn thì sẽ chủ động đi tìm bạn, thông qua mọi đường để nghe ngóng tin tức của bạn, kiên quyết phải tìm được bạn, chắc chắn rằng bạn đã an toàn mới có thể yên tâm.

Nói chung, người đàn ông thật lòng yêu bạn, khi bạn không liên lạc với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ cảm thấy rất khẩn trương, lo lắng không yên. Nếu người đàn ông đó chỉ ở mức thích bạn bình thường, không có tình cảm quá sâu nặng với bạn thì khi bạn không nhắn tin cho anh ấy, anh ấy sẽ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cũng cảm thấy điểm không đúng ở bạn nên sẽ gửi tin nhắn cho bạn nhưng lại không tỏ ra quá lo lắng. Anh ấy mỗi ngày sẽ thường xuyên gửi tin nhắn cho bạn, hỏi bạn sao lại không liên lạc với anh ấy, hỏi bạn gần đây đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn không chủ động đi tìm bạn.

Thực chất những người đàn ông thể hiện như vậy vốn dĩ họ không đủ yêu bạn, tình cảm dành cho bạn vẫn chưa đủ sâu sắc đến mức lo lắng cho bạn quá nhiều. Người đàn ông không yêu bạn khi bạn mấy ngày không liên lạc căn bản sẽ không phát hiện ra sự thay đổi của bạn, không cảm nhận được bạn đã mất tích, căn bản cũng không có điều gì khiến anh ấy phải chú ý.

Vậy nên nếu như mấy ngày liền bạn không liên lạc với anh ấy mà đối phương vẫn không có một tin nhắn hay cuộc gọi cho bạn. Thậm chí cuộc sống anh ấy vẫn diễn ra bình thường như bạn chưa tồn tại thì bạn thật sự nên từ bỏ người đàn ông đó đi, anh ấy vốn dĩ không yêu bạn, không có đặt bạn trong lòng.

Con người là động vật bậc cao có cảm xúc nên sẽ có lúc cảm thấy cô đơn, muốn có người bên cạnh làm bạn. Thế nhưng bạn cũng sẽ không thể vì tình yêu mà từ bỏ nguyên tắc cũng như tự tôn của mình. Thế giới này rộng lớn như vậy, cuộc đời lại dài như thế, vẫn là tìm một người yêu thương bạn thật lòng, quý trọng bạn mới có thể mang đến cho bạn hạnh phúc. Bạn phải nhớ rằng đừng nên vì ánh nhìn của người khác mà tùy tiện lựa chọn một ai đó, hầu như đều đưa đến thảm kịch.

Phụ nữ nhớ nhé, nếu phát hiện người đàn ông đó không yêu bạn liền không cần thiết mà tiếp tục mối quan hệ đó nữa, miễn cưỡng tiếp tục thì người đau khổ cuối cùng vẫn chính là bạn.