Cưới về mới phát hiện chồng là đồng tính, người vợ đã làm điều không tưởng

Tâm sự Eva 09/05/2023 20:18

Khi lấy nhau về, tôi tin mình đã không chọn lầm người. Anh rất lãng mạn, dậy sớm nấu đồ ăn cho tôi để sẵn trên bàn rồi mới đi làm. Đời sống phòng the của vợ chồng cũng khá ổn, anh rất tuyệt trong chuyện ấy.

Tôi công nhận mình là một cô gái “kén cá chọn canh” vì thế đến 29 tuổi, vẫn chưa lựa được ai ưng ý. Tôi cứ nghĩ mình sẽ độc thân như vậy đến suốt đời, cho đến khi anh xuất hiện. Anh là anh họ của bạn tôi, đẹp trai, lịch lãm có học thức vì đi du học ở nước ngoài về, vừa nhìn thấy anh trái tim tôi như gụp ngã.

Tôi tâm sự với bạn để làm mai cho mình vì biết anh vẫn còn độc thân. Mặc dù anh 35 tuổi nhưng nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Bạn cho tôi số điện thoại của anh để nhắn tin gọi điện làm quen. Sau 2 tuần thì chúng tôi gặp riêng ở ngoài và trò chuyện, thấy cũng khá hợp nhau. Sau 2 tháng trò chuyện, hẹn nhau đi chơi thì anh cũng ngỏ lời tôi làm bạn gái anh. Sau đó, nửa năm thì chúng tôi cưới. Cũng đúng năm đó tôi tròn 30 tuổi và bước lên xe bông. Ngày cưới, đám bạn thân của tôi đứa nào cũng nghen tỵ, bảo cưới muộn như tôi lại hay, chồng vừa đẹp trai, tài giỏi, có học thức và gia đình khá giả. Nghe lũ bạn nói vậy tôi thấy hãnh diện vô cùng.

Cưới về mới phát hiện chồng là đồng tính, người vợ đã làm điều không tưởng - Ảnh 1
Khi lấy nhau về, tôi tin mình đã không chọn lầm người - Ảnh: Internet 

Khi lấy nhau về, tôi tin mình đã không chọn lầm người. Anh rất lãng mạn, dậy sớm nấu đồ ăn cho tôi để sẵn trên bàn rồi mới đi làm. Đời sống phòng the của vợ chồng cũng khá ổn, anh rất tuyệt trong chuyện ấy. Tuy nhiên, tần suất quan hệ vợ chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một tuần anh chỉ có nhu cầu 1 đến 2 lần trong chuyện ấy, tôi thấy như vậy cũng tạm chấp nhận được.

Tuy nhiên, đến lúc tôi mang bầu thì chồng kiêng hẳn với lý do sợ ảnh hưởng đến con. Tôi cũng sợ nên không đòi hỏi anh trong chuyện đó nữa. Từ ngày tôi có bầu anh lại càng chăm sóc tôi chu đáo hơn. Anh sẵn sàng làm hết công việc nhà để cho tôi được nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian để tâm sự với đứa con trong bụng hơn là với tôi.

Nhưng rồi, tất cả mọi việc vỡ lở, chỉ vì lần đó tôi về mẹ chơi vài ngày mà không báo cho anh biết ngày nào tôi lên lại thành phố. Vì quá nhớ anh, nên tôi lên sớm, để rồi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Nhìn qua khe cánh cửa phòng ngủ, tôi phát hiện chồng đồng tính, đang âu yếm vuốt ve một người con trai khác. Tôi run rẩy, chân như chết tại chỗ không thể bước đi, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Tôi không ghen, nhưng trong lòng rất khó chịu, trái tim như bị bóp ngẹn, vì chẳng lẽ tôi lại đánh ghen với một người đàn ông.

Tôi cứ đứng như thế, cho đến khi hai người họ tan cuộc, anh bước ra phòng khách. Thấy tôi, anh có vẻ hoảng hốt, nói lắp bắp. Người con trai kia cũng bước ra sau, nhìn thấy tôi anh ta rất ngạc nhiên, nhưng khá điềm tĩnh. Rồi chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Cưới về mới phát hiện chồng là đồng tính, người vợ đã làm điều không tưởng - Ảnh 2
 Tôi phát hiện chồng đồng tính, đang âu yếm vuốt ve một người con trai - Ảnh minh họa

3 người đối mặt, anh bắt đầu giải thích và xin lỗi tôi nhiều. Anh nói anh yêu cậu ta từ lâu rồi, nhưng do anh sợ gia đình phản đối với anh cần một đứa con nối dõi. Hơn nữa, anh cũng có tình cảm với tôi nhưng anh không thể bỏ cậu ấy. Anh cần cả hai, luôn muốn có cả tôi và người tình đồng tính.

Vì không muốn con không có cha và tôi còn yêu anh rất nhiều. Hơn nữa, tôi cũng muốn kiểm soát họ. Nên tôi quyết định cho người tình đồng tính của chồng về sống chung nhà, để tôi còn biết được họ làm điều gì sau lưng mình.

Tôi đau khổ vì biết chồng đồng tính và quyết định cho người tình của chồng sống chung nhà với mình. Ảnh internet

Tôi lên mạng đọc và tìm hiểu nhiều hơn về người đồng tính thì mới biết trường hợp của chồng là người lưỡng tính. Anh có thể yêu thương cả hai giới. Vì thế, tôi vẫn còn hy vọng giành lại tình cảm và lấy lại chồng mình từ tay người con trai kia.

Tôi không biết quyết định cho người tình đồng tính của chồng sống chung nhà là đúng hay sai. Nhưng chính điều này đã giúp tôi ghi được một điểm cộng nữa với chồng, trong công cuộc “giành giật” chồng hy vọng mình sẽ thắng và sớm tống cổ được người kia ra khỏi cuộc sống của vợ chồng tôi.

 

Tôi chán nản để mặc bạn trai vận động trên giường, chưa trọn vẹn cao trào đã vội kết thúc hụt hẫng

Tôi chán nản để mặc bạn trai vận động trên giường, chưa trọn vẹn cao trào đã vội kết thúc hụt hẫng

Bao giờ cũng vậy, ở bên ngoài anh là một con thú thậm chí trước khi lên giường anh cực kì hoang dã, nhưng khi vận động trên giường anh luôn khiến tôi thất vọng.

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