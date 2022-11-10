Đồng ý kết hôn vì ngỡ rằng chồng đã quên đi tình cũ, ai ngờ 7 tháng sau anh lại ép buộc tôi ký đơn cùng với 100 triệu tiền ‘đền bù thanh xuân’

Khi ấy, mình ngưỡng mộ anh - một người có tài lại chung thủy. Anh và người yêu cũ đã sống chung với nhau, từ lúc bạn kia còn đang học đại học, lướt dạo Facebook của anh, chỉ toàn là ảnh tình tứ, tình cảm của hai người. Mình chỉ biết rằng, họ đã yêu nhau từ lâu, từ lúc bạn kia mới chỉ 16, 17 tuổi, đến lúc chia tay cũng ngót 6 năm. Chia tay vì gia đình, họ hàng anh phản đối do khác văn hóa, anh đấu tranh suốt nhiều năm, nhưng chữ hiếu mà, bao giờ cũng nặng hơn, cuộc tình của họ thua trước gia đình.

Hai vợ chồng mình kết hôn được 7 tháng, anh năm nay 29 tuổi còn mình thì 26. Hai năm trước, chúng mình được gia đình giới thiệu nhưng lúc ấy anh có người yêu, có vẻ anh rất yêu cô ấy nên dù mình có qua nhà chơi nhiều, anh cũng không để ý, từ chối làm bạn từ ngoài đời đến Facebook.

Trong suốt quãng thời gian từ làm bạn, yêu đương rồi kết hôn, anh luôn đối xử với mình với một cung bậc cảm xúc là hờ hững và không hề mặn mà. Tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng hai vợ chồng mình rất hiếm khi đi chơi và trò chuyện, cho dù mình đã cố gắng chủ động nhiều lần. Những hành động ở anh khiến mình buồn nhất là anh chưa từng chăm vợ ốm, đưa vợ đi lễ tết, đi chơi, mua sắm đồ, mua quà tặng vợ hay chủ động rủ vợ đi chơi mà toàn dùng tiền để khỏa lấp.

Thời gian sau, mình là người chủ động tiến đến, cùng với sự ủng hộ từ gia đình mà anh đồng ý chấp nhận mình. Chỉ trong vòng 40 ngày, chúng mình trải qua cả giai đoạn yêu yêu đương rồi tổ chức đám cưới. Mình biết anh vẫn còn yêu người yêu cũ, nhưng thật tâm mình luôn tin rằng thời gian sẽ làm anh có tình cảm với mình.

Vào một buổi tối cách đây 2 tháng, khi tình cờ cầm điện thoại chồng, mình phát hiện rằng những bài đăng trước kia của trên trang cá nhân, anh đều điều chỉnh về chế độ một mình tôi chứ không hề xóa đi, bao gồm cả những bài viết, hình ảnh về người yêu cũ. Tuy nhiên, điều khiến mình bất ngờ và tức giận nhất là hiện tại cả 2 vẫn giữ liên lạc với nhau.

Nếu không có những dòng tin nhắn đó, mình sẽ không bao giờ biết được sự thật - Ảnh minh họa: Internet

Trong các tin nhắn của hai người, anh luôn là người chủ động hỏi han, thậm chí vào các ngày lễ anh vẫn đặt quà tặng cho cô ấy. Điều đó làm mình cảm thấy thua thiệt. Sau đó, hai vợ chồng mình đã cãi nhau to về vấn đề này và dẫn đến “chiến tranh lạnh”. Anh nhiều ngày không về nhà mà chỉ toàn uống rượu, nhưng có say thì anh cũng không về nhà, thậm chí anh còn không về thăm bố mẹ, có lẽ anh vẫn giận vì họ đã chia rẽ anh và người yêu cũ.

Sau đó, hai vợ chồng mình đã có một buổi nói chuyện để giải quyết triệt để câu chuyện này. Dù đã biết trước anh sẽ nói gì, nhưng mình không ngờ khi nghe từ chính người mình yêu nói ra những lời đó thì nó lại đau đến vậy. Anh cho biết, bản thân không thể quên được người yêu cũ nên khi chung sống với mình thì chỉ cảm thấy vô vị, chán nản và tiêu cực dù mình luôn cố gắng chăm sóc anh và quan tâm tới gia đình anh.

Anh bày tỏ rằng sắp tới sẽ Nam tiến để lập nghiệp. Mình hiểu rõ, anh ra quyết định này là vì người yêu cũ của anh đã chuyển vào đó sau khi hai người chia tay nhau. Sau khi xin lỗi và đề nghị chia tay, anh thỏa thuận đưa mình 100 triệu đồng, thêm cả xe và cả của hồi môn của 2 đứa, chỉ mong mình đồng ý ký vào đơn ly hôn.

Nghe xong đề nghị của anh mà mình ứa nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Nghe xong đề nghị của anh mà mình ứa nước mắt. Suốt thời gian chung sống, hai vợ chồng mình thậm chí còn chưa có con, thứ mình cần ở anh chỉ là một người chồng và một gia đình hoàn chỉnh vì thật sự mình đến với anh là vì tình yêu. Tiếc rằng, đoạn đường mà mình đi chung sẽ phải kết thúc tại đây. Chung quy lại, cũng là do bản thân mình mình cố chấp muốn nắm giữ trái tim của một người người mà biết rõ tâm tư của họ không hề đặt vào mình.

Nguồn: Internet