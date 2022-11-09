Thấy chồng có biểu hiện lạ, tôi tò mò lục túi quần thì bàng hoàng phát hiện "vật lạ" anh đem theo bên người và lý do khiến tôi rụng rời

Chẳng phải có quá nhiều câu chuyện ngoại tình vẫn xảy ra mỗi ngày. Chỉ có điều chị thì không tin, còn anh thì không thể nào ngờ được rằng mình lại rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu ấy. Anh vốn dĩ là một người đàn ông khô khan. Ngay từ những ngày đầu yê nhau chị đã biết rõ điều ấy. Chỉ là yêu, là thương nên chị cứ ở bên anh ngày này qua tháng nọ không mảy may suy nghĩ gì nhiều.

Người đàn ông mình hết lòng yêu thương, người đàn ông hết lòng tin tưởng để rồi đáp lại tình yêu thương và sự tin tưởng đó lại là một người đàn ông sẵn sàng phản bội vợ con và thậm chí anh ta còn yêu nhân tình của mình thật lòng.

Đến tận gần 7 năm chung sống làm vợ chồng, chưa khi nào anh tự nguyện làm một việc gì nếu chị không nhờ anh giúp. Tuyệt nhiên những đồ của con gái không bao giờ anh động vào. Thế nhưng thời gian gần đây chị cảm thấy anh thay đổi nhiều quá. Có điều gì đó khiến anh không còn dành nhiều thời gian quan tâm vợ con như trước nữa. Bởi thế nên anh cũng không thể nào khiến cho chị cảm thấy hài lòng được.

Chị để ý anh nhiều hơn, chị nhận ra sự hay đổi của anh. Thế rồi cũng đến ngày đó. Chị đem quần áo của cả nhà ra giặt. Trước khi bỏ xuống chậu nước chị cẩn thận kiểm tra lại từng túi quần, túi áo của anh.

Để rồi trong lúc lục kiểm tra ấy chị như chết lặng khi phát hiện anh có thỏi son lạ bên người.

Chị không nói, không đánh ghen mà lẳng lặng coi như không hay biết gì chờ câu trả lời từ anh. Rồi cũng đến lúc anh cúi đầu thú nhận với chị mọi chuyện vào đúng 2 ngày hôm sau. Anh nhìn chị trầm ngâm:

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện.

- Chuyện gì vậy, anh nói nghiêm trọng thế?

- Anh có bồ nhí ở bên ngoài.

- Anh có thấy có lỗi với mẹ con em không?

- Anh có, chính vì có nên giờ anh mới thú nhận mọi chuyện với em.

- Vậy thì được rồi, không sao cả.

- Nhưng anh cần thú nhận với em thêm một việc nữa. Đó là anh không thể như thế này được. Thật sự anh không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân của mình. Em từng nói nếu một trong hai chúng ta không còn yêu thương nhau nữa thì hãy thú nhận mọi chuyện. Bây giờ anh thú nhận rồi xin hãy tha thứ cho anh. – chị khóc, nước mắt chỉ thi nhau rơi xuống.

Ảnh minh họa: Internet

- Nói như anh thì đơn giản quá rồi. 10 năm tuổi xuân bên anh, 7 năm làm vợ chồng sinh cho anh hai đứa con, em lãi được gì, đổi lại em có được gì để anh phản bội.

- Anh xin lỗi, anh quá yêu cô ấy.

- Anh quên mất trước kia anh cũng từng yêu thương em như cô ấy sao. Bất cứ việc gì em cần anh giúp đỡ anh cũng đều tự giác làm. Chẳng phải em cũng đã từng có khoảng thời gian được anh yêu thương như thế?

- Anh...

Chị òa khóc, anh rối bời nên bỏ đi. Chẳng thể an ủi chị được, còn chị lúc này mới nhận ra. Hết duyên rồi gượng ép liệu có bền lâu nữa. Anh với chị có lẽ chỉ có duyên đến đây. Giờ trả xong nợ cho nhau rồi thì rời đi. Nhưng rồi tổn thương mà chị phải chịu, hai đứa con nhỏ chẳng có đầy đủ bố mẹ thi sẽ có chuyện gì xảy ra. Thật sự chị không dám nghĩ đến những ngày sau đó nữa.