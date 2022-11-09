Ngày cưới mẹ chồng lên trao cho sổ đỏ 2 ngôi biệt thự nhưng lại ghé tai tiết lộ với con dâu điều kinh hoàng khiến ai cũng sững sờ

Tâm sự Eva 09/11/2022 19:55

Hằng giật mình làm rớt cả bó hoa cưới, khuôn mặt cô tái mét cắt không còn giọt máu. Trong khi đó, mẹ chồng vẫn cười cợt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hằng là 1 cô gái con nhà nghèo, bố lại mất sớm. Từ nhỏ cô chỉ sống nhờ vào gánh rau của mẹ nên cô thấu hiểu rằng thoát nghèo là việc vô cùng cấp bách, vì nghèo sẽ đi đôi với hèn mà giờ cô không muốn mình trở thành 1 kẻ bị xã hội chê bai.

Mặc dù vậy, Hằng không biết mình sẽ thoát nghèo bằng cách nào với đồng lương ít ỏi nhận về mỗi tháng. Thế nên cô quyết định sẽ đầu tư vào nhan sắc để kiếm 1 anh đại gia.

Và đúng như mong muốn, ngay sau khi chú ý vào vẻ ngoài hơn thì Hằng được rất nhiều người để ý. Trong số đó, cô chọn được Đức - anh chàng con của chủ tịch 1 tập đoàn lớn. Nói đến chuyện này, Hằng vẫn cho rằng đó là duyên số và vận may của cô khi được anh để ý tới. Vì xung quanh Đức không thiếu những cô gái xinh đẹp hơn Hằng nhưng chỉ có cô lọt vào mắt xanh của anh.

Ngày cưới mẹ chồng lên trao cho sổ đỏ 2 ngôi biệt thự nhưng lại ghé tai tiết lộ với con dâu điều kinh hoàng khiến ai cũng sững sờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như Hằng nghĩ, ngày về ra mắt, bố mẹ Đức đều phản đối việc anh lấy 1 cô gái không tài cán gì lại con nhà nghèo rớt mùng tơi như Hằng. Lúc đó, Hằng liền đứng lên nói:

- Nhưng cháu đã…có thai rồi ạ.

Đó cũng là điều Hằng giấu người yêu suốt 1 tháng nay để làm anh bất ngờ, và cũng là con át chủ bài bây giờ cô mới tung ra phủ đầu bố mẹ chồng.

Nghe vậy, bố mẹ Đức sốc nặng nhưng họ không thể ép Hằng phá thai vì Đức cương quyết cưới cô làm vợ. Anh nói:

- Nếu bố mẹ không đồng ý cho con và Hằng lấy nhau thì con sẽ bỏ đi cùng cô ấy.

Bố mẹ Đức cuối cùng đành nghiến răng đồng ý còn Hằng thì vô cùng đắc ý.

Cho đến ngày cưới, cô mới nhận ra sự gượng ép, cố chấp của mình là 1 sai lầm vô cùng lớn. Lúc đó, hôn lễ đã bắt đầu nhưng Hằng nhìn quanh vẫn không thấy mẹ đâu, định chạy xuống tìm thì MC đã tuyên bố bắt đầu buổi lễ thành hôn.

Bố mẹ Đức đi lên sân khấu, sau đó họ dơ 2 cuốn sổ đỏ ra, mẹ Đức phát biểu:

- Đây là 2 căn biệt thự mà chúng tôi tặng cho các con để lấy chỗ đi ra đi vào sau này. Nói chung là, làm dâu nhà này thì sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện cơm áo, gạo tiền. Chỉ việc ngồi bát ăn bát vàng thôi nên cô nào cũng muốn đâm đầu vào như thiêu thân. Vậy mà, nào có dễ...

Nghe vậy, Hằng sợ run cả người, cứ nghĩ mẹ chồng chỉ nói đến đấy, ai ngờ bà còn ghé tai Hằng thì thào:

Ngày cưới mẹ chồng lên trao cho sổ đỏ 2 ngôi biệt thự nhưng lại ghé tai tiết lộ với con dâu điều kinh hoàng khiến ai cũng sững sờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Tôi cấm mẹ cô đến đám cưới rồi, bà bán rau đòi đứng chung hàng với vợ chồng tôi sao? Mơ đi. Chưa hết, 2 cuốn sổ đỏ này vẫn đứng tên chúng tôi, cô đừng hòng mà đùng vào, cứ bước chân về nhà này đi, rồi tôi sẽ khiến cô sảy thai và đau đớn tự nguyện ra đi.

Hằng giật mình làm rớt cả bó hoa cưới, khuôn mặt cô tái mét cắt không còn giọt máu. Trong khi đó, mẹ chồng vẫn cười cợt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hằng đứng trên sân khấu run rẩy suốt cả buổi tiệc cưới, cô không biết mình nên làm gì lúc này? Có nên bỏ về nhà với mẹ, rau cháo nuôi nhau không hay sẽ cố gắng chịu đựng sự dày vò của mẹ chồng trong ngôi biệt thự cả chục tỷ đồng?

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình tâm sự gia đình

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