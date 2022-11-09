Về nhà bạn trai ra mắt, cô gái chết điếng khi nhìn thấy gương mặt người mẹ của anh người yêu lại chính là...

Tâm sự Eva 09/11/2022 15:02

Lần đầu về ra mắt gia đình bạn trai tôi cũng hồi hộp như bao cô gái khác. Tôi cũng chờ đợi và hi vọng bố mẹ bạn trai sẽ hài lòng về mình. Thế nhưng rồi tôi chết sững khi  người phụ nữ ra mở cửa đón mình...

Tôi từng có một mối tình không bao giờ còn muốn nhắc đến. Vì tôi hiểu quá rõ rằng nếu nhắc đến thì chỉ khiến bản thân mình thêm tổn thương hơn mà thôi. Gia đình cô cũng vậy, cô chẳng thể nào tin được rằng cuối cùng mình gặp lại những người ấy lại trong hoàn cảnh đau lòng đến vậy.

Mối tình tôi không muốn nhắc đến chính là khi tôi còn trẻ, tôi đã quen với một người đàn ông hơn nhiều tuổi. Ông ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi và có một điều chính là ông ấy đã có gia đình rồi. Thời gian đầu người đàn ông ấy giấu kín tôi chuyện mình có vợ con. Nhưng sau đó thì tôi phát hiện ra mọi chuyện.

 

Về nhà bạn trai ra mắt, cô gái chết điếng khi nhìn thấy gương mặt người mẹ của anh người yêu lại chính là... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm tôi phát hiện ra lại là lúc tôi đã lấn quá sâu vào mối tình đó. Một cô gái vẫn còn non nớt đem lòng yêu thương người đàn ông ấy hết lòng. Vậy mà người đàn ông đó lừa dối. Khi hay biết cũng là lúc tôi bị đánh ghen tơi tả bởi vợ của người đó.

Sau lần đấy tôi khép mình lại, không đủ can đảm yêu thêm một ai. Mãi về sau gần 4 năm sau khi mối tình ấy qua đi rồi tôi mới một lần nữa mở lòng được với người đàn ông của hiện tại. Yêu anh rồi quen với anh gần 1 năm thì anh ngỏ ý đưa tôi về ra mắt gia đình. Tin tưởng anh, cũng tin anh muốn cho mình một mái ấm nên tôi đã đồng ý.

Lần đầu về ra mắt gia đình bạn trai tôi cũng hồi hộp như bao cô gái khác. Tôi cũng chờ đợi và hi vọng bố mẹ bạn trai sẽ hài lòng về mình. Thế nhưng rồi tôi chết sững khi  người phụ nữ ra mở cửa đón mình, mẹ anh với gương mặt thân quen đến lạ. Gương mặt mà 5 năm về trước tôi vẫn còn nhớ như in.

Nhìn thấy mẹ anh tôi lắp bắp chào được 1 câu rồi vội vã nói:

- Bác ơi, giờ cháu có việc giờ phải đi luôn lần sau cháu sẽ đến thăm nhà mình ạ.

- Ừ.

- Sao thế em, em bận gì hả? – anh cuống quýt hỏi:

- Dạ, em có việc giờ mới nhớ ra ấy mà. Anh đừng lo.

- Thế để anh đưa em đi.

- Thôi không cần đâu, em phải đi luôn em đi taxi cho tiện.

Về nhà bạn trai ra mắt, cô gái chết điếng khi nhìn thấy gương mặt người mẹ của anh người yêu lại chính là... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dứt câu tôi quay mặt chạy lên taxi đi luôn, vừa lên taxi tôi đã ngồi òa khóc ngay khi rời khỏi nhà nơi có anh người đàn ông tôi yêu thương và mẹ anh - người phụ nữ từng cùng tôi đánh nhau chỉ vì một người đàn ông khác. Cuộc đời tôi sao lại rơi vào bi kịch đến thế. Tôi đã yêu thương anh biết bao nhiêu, đã bao lâu rồi tôi mới mở lại lòng mình để rồi phải đón nhận một thứ chẳng hề vui vẻ chút nào.

Giờ cuộc tình này tôi phải làm sao? Nên làm gì với nó đây khi mà mọi thứ đã đi quá xa. Còn bản thân tôi vô cùng yêu thương anh mà không đủ tự tin và mạnh mẽ.

Tôi tật sự không thể nào làm được gì và càng không biết phải làm gì. Tại sao nhất định người con trai tôi yêu lại phải là anh, tại sao mẹ anh nhất định phải là người phụ nữ ấy. Rồi có ở bên anh thì tôi có được hạnh phúc, tôi phải đối xử ra sao với bố anh, người đã từng là nhân tình của mình, mẹ anh người đã đánh ghen mình và anh người đàn ông mà tôi yêu thương nhất cho tới thời điểm hiện tại. Tôi phải làm sao đây? Thật sự vô cùng đau lòng, tôi cần một lời khuyên vào lúc này khi tâm trạng vô cùng bế tắc và tuyệt vọng.

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