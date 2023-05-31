Chồng nói với tôi đi công tác 4 ngày, chỉ gọi một cuộc điện thoại về báo tin. Tôi tá hoả khi phát hiện chồng mình cũng là chồng của bạn mình.

Tôi vừa gửi cho chồng tin nhắn và yêu cầu anh ấy về ký đơn ly hôn ngay lập tức. Đến nước này, tôi không muốn sống vì bộ mặt xã hội nữa. Có lẽ chấm dứt chính là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Chúng tôi kết hôn từ năm 2014, đến giờ đã có với nhau 2 mặt con. Chồng tôi là một người chu đáo. Anh ấy rất quan tâm đến con. Đối với vợ, anh ấy cũng chưa bao giờ nói nặng dù chỉ một câu. Khuyết điểm duy nhất của chồng tôi đó là đa tình.

Trước đây chồng tôi đã từng qua lại với cô thư ký riêng của mình. Sau này khi bị tôi phát hiện ra, anh ấy thề không bao giờ tái phạm. Để tôi tin tưởng và tha thứ, chồng còn quỳ trước cổng nhà bố mẹ đẻ của tôi cả đêm. Khi gặp mặt bố tôi, anh ấy rớt nước mắt nói bản thân đã nhận ra sai lầm. Cả đời này sẽ đối xử tốt và chung thủy với tôi để bù đắp những tổn thương đó. Thấy con rể chân thành, bố tôi khuyên hãy suy nghĩ lại. Đàn ông nhiều khi vẫn thường lạc nhịp với người khác. Tôi nên cho anh ấy một con đường, xem như vì bản thân và cũng vì con cái. Sau khi được tôi tha thứ, chồng đã bắt đầu thay đổi. Anh ấy chẳng bao giờ bỏ cơm nhà, đi đâu cũng gọi điện về khiến tôi rất yên tâm.

Cứ ngỡ chồng sẽ thay đổi và yêu thương vợ con nhưng không - Ảnh minh họa: Internet Vậy đấy, tôi cứ nghĩ chồng mình thay đổi. Thực chất ra thì anh ấy chỉ càng ngày càng ngoại tình một cách tinh vi hơn thôi. Gần đây anh ấy thường nhờ tôi mua đồ cho nữ giới. Chồng tôi bảo đối tác là nữ, cần có quà để tiện trao đổi công việc. Tôi đã mua cho cô ta nước hoa, giày dép mà không mảy may suy nghĩ. 4 ngày trước, chồng tôi nói anh phải đi công tác để ký một bản hợp đồng quan trọng. Đi được hôm đầu tiên, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Chồng tôi nói anh ấy bị mất điện thoại nên tạm thời sẽ không gọi về. Tôi vẫn tin anh ấy. Đến hôm nay, tôi đi đám cưới bạn thân ở xa bình thường vẫn thỉnh thoảng liên lạc hỏi han nhau. Và oái oăm thay, chồng tôi xuất hiện trong tấm ảnh cưới khiến tôi bủn rủn chân tay. Chồng mình cũng là chồng bạn - Ảnh minh họa: Internet Tôi vội xuống xe, lân la sang nhà hàng xóm thì họ nói: “Anh Thành ấy ở Hà Nội, tốt với con bé này lắm. Cái nhà mới xây là của anh ấy cho tiền hết đấy, vừa biết con bé ấy chửa con trai là thưởng liền”. Thành là tên chồng tôi, trùng tên, trùng mặt thì còn gì để nói nữa đây. Tôi nhắn tin ngay vào facebook của chồng và nói sẽ chấm dứt mọi chuyện. Có lẽ chồng tôi không thể ngờ, anh ấy lại bị phát hiện nhanh chóng như vậy. Bản thân tôi đến giờ vẫn run lẩy bẩy vì những gì mình chứng kiến. Chỉ có điều bây giờ, tôi phải thật bình tĩnh và bản lĩnh để vững vàng trước sóng gió lớn này.

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