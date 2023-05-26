Đưa vợ về quê nội ở cữ, vợ không tốt lên mà ngày càng xanh xao gầy mòn, tôi lén điều tra thì phát ra sự thật động trời

Tâm sự gia đình 26/05/2023 17:11

Người con trai rất buồn khi thấy mẹ mình chỉ cho vợ ăn rau với trứng sau kì sinh nở. Người vợ không muốn gây mất hoà khí nên giữ im lặng và không nói cho chồng biết.

Đến giờ tôi mới hiểu, tại sao vợ mình vẫn luôn than phiền với cuộc sống ở nhà chồng. Có lẽ cô ấy đã chịu đựng rất nhiều, thậm chí là bất lực vì không được tôi ủng hộ.

Tôi biết vì gia đình và chồng con, vợ tôi đã hy sinh rất nhiều. Khi con chưa chào đời, chúng tôi đã dự định sau khi sinh con, vợ tôi vẫn ở thành phố để tiện bề nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Nhưng thời gian ấy, tôi hùn vốn làm ăn với một đứa bạn. Không may là kết quả thất bại, chúng tôi thua lỗ mỗi người gần 500 triệu.

Tiền chuẩn bị trước khi sinh con đã bị tôi mang ra trả nợ. Vì thế, sau khi vợ sinh con, tôi buộc phải đưa cô ấy về cho mẹ chăm. Mẹ tôi hứa sẽ chăm sóc con dâu chu đáo. Hôm tôi đi, bà còn dặn: “Con không phải gửi tiền về cho mẹ. Cứ tập trung mà làm việc kiếm tiền. Còn chuyện chăm sóc vợ con thì để mẹ lo”.

Đưa vợ về quê nội ở cữ, vợ không tốt lên mà ngày càng xanh xao gầy mòn, tôi lén điều tra thì phát ra sự thật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ đinh ninh là mẹ có kinh nghiệm sẽ biết cách chăm bà đẻ. Nhưng mấy lần nói chuyện với vợ, tôi thấy lạ một điều là cô ấy cứ buồn rầu. Nhiều khi mắt thâm quầng vì thức đêm bế con. Tôi có dặn vợ là phải chia sẻ việc chăm con với mẹ. Nếu cô ấy mệt thì cứ nhờ mẹ chồng bế con giúp. Dù sao đó cũng là cháu nội của bà. Vợ tôi lại cười trừ và chẳng nói gì nữa.

Gần đây, tôi thấy vợ gầy hốc hác. Chỉ cần nhìn qua điện thoại cũng biết cơ thể cô ấy suy nhược đến thế nào. Tôi sốt ruột lắm, cứ nghĩ đến những đêm vợ thức bế con là lại trách bản thân. Nếu trước đây tôi không ham hố kinh doanh thì bây giờ vợ tôi đã chẳng khổ thế này.

Sáng qua, tôi nhân ngày nghỉ nên về quê thăm vợ. Mới đặt chân đến cổng, tôi đã nghe thấy tiếng của mẹ sang sảng trong nhà. Bà chửi vợ tôi trong nhà. Khi vào đến phòng ngủ của vợ, tôi thấy mâm cơm cữ của vợ. Nhưng điều khiến tôi vừa phẫn nộ vừa ngạc nhiên là những món ăn trong mâm. Một bát canh rau ngót lõng bõng nước, một đĩa trứng chiên và hai quả trứng luộc. Tôi hỏi mẹ tại sao không có thịt thì mẹ tỉnh bơ bảo: “Thịt lợn đắt lắm, mua làm gì phí tiền. Ăn trứng với rau cũng đủ chất rồi”.

 

Đưa vợ về quê nội ở cữ, vợ không tốt lên mà ngày càng xanh xao gầy mòn, tôi lén điều tra thì phát ra sự thật động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy vợ cúi mặt cam chịu, tôi giận quá nên lấy hết đồ rồi gọi taxi đưa vợ con về thành phố. Cả đêm qua, tôi trách vợ vì cô ấy giấu chuyện sống khổ. Vợ tôi nói cô ấy thương tôi áp lực công việc, lại sợ tôi lo lắng nên mới im lặng.

Nghe vợ nói mà tôi thương vợ quá. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù khó khăn nhưng vẫn để vợ con ở đây. Nếu đưa vợ tôi về nhà, có khi cô ấy bị trầm cảm với cách chăm của mẹ chồng cũng nên.

Về già, cha mẹ nhìn xa trông rộng thừa kế cho con 3 "tài sản" này còn quý hơn vàng

Về già, cha mẹ nhìn xa trông rộng thừa kế cho con 3 "tài sản" này còn quý hơn vàng

Không thể đo lường bằng ngân lượng, song loại "tài sản" này quý hơn cả biệt thự, xe sang.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình chăm vợ ở cữ con dâu ở cữ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 30 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ