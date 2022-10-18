Bắt gặp con dâu trong khách sạn, mẹ chồng cúi gằm mặt đưa ngay 50 triệu và câu chuyện "đắng lòng" khiến ai cũng phải thương xót

Tâm sự Eva 18/10/2022 07:57

Thấy thế tôi kéo con dâu sang một bên, rồi móc trong túi ra 50 triệu, nói nó muốn xài gì còn có mà xài. Tôi còn bảo bao giờ về thì qua phòng tôi nói chuyện một chút.

Tôi năm nay đã 46 tuổi, lấy chồng, làm dâu làm vợ đã gần 25 năm. Tôi có một con trai và một con gái. Con gái tôi đã lấy chồng xa, ở một thành phố khác. Ai cũng nghĩ tôi có cuộc sống viên mãn, yên bình, nhưng chỉ tôi mới biết mình thật sự không hề hạnh phúc.

Chồng tôi ra ngoài luôn được người khác ngợi khen, nể trọng, làm bao việc tốt cho thiên hạ. Nhưng chẳng ai biết ông ấy là người chồng gia trưởng, cư xử tệ bạc với vợ con. Chồng tôi kiếm được nhiều tiền, cuộc sống của gia đình không thiếu thốn gì, hai con của tôi còn được đi du học. Nhưng người đàn ông này không hề biết yêu biết thương là gì.

Tôi suốt bao năm chẳng khác gì người giúp việc của chồng, chẳng được lên tiếng, luôn phải phục vụ theo ý muốn của chồng. Chồng tôi đã nói một lời thì không ai trong nhà được cãi. Ông ấy đã nói giờ nào ăn cơm, lúc nào đi ngủ thì vợ con tuyệt đối không được trái lệnh. Nhưng hồi trước con tôi còn nhỏ, trẻ con có lúc cũng quấy phá. Vậy là chỉ cần một đứa không nghe lời bố thì cả ba mẹ con đều chịu đòn roi.

Bắt gặp con dâu trong khách sạn, mẹ chồng cúi gằm mặt đưa ngay 50 triệu và câu chuyện 'đắng lòng' khiến ai cũng phải thương xót - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế khi trưởng thành, con tôi đều muốn đi du học rồi tìm cách sống thật xa gia đình. Nhưng con trai lớn của tôi khi lấy vợ thì tuyệt nhiên phải về sống chung với vợ chồng tôi. Nếu không thì chồng tôi không cho nó cưới. Dù không muốn nhưng chồng tôi có tiền, có quyền nhất nên con tôi cũng buộc lòng nghe theo. Tôi chỉ thấy thương con dâu, sống chung với bố chồng như thế quả thật là khổ.

Bất hạnh thay, con trai tôi lấy vợ chưa được bao lâu thì qua đời, để lại vợ và đứa con gái nhỏ. Từ khi con trai mất, có bao nhiêu tâm sự tôi đều nói với con dâu, coi nó như bạn. Con dâu cũng thương tôi, nhất quyết không lấy chồng lần nữa.

Nhưng con dâu còn trẻ, sao phải chôn thân cả đời ở cuộc sống khổ tâm dai dẳng thế này. Tôi cứ khuyên nó muốn gặp ai thì gặp, để cháu tôi nuôi. Nhiều hôm chồng tôi gắt gỏng đánh mắng, cũng chỉ có hai mẹ con ôm nhau thủ thỉ khóc lóc.

Vừa rồi chồng tôi đi công tác mấy ngày, vậy là con dâu có dịp về ngoại. Khi con dâu đi rồi tôi cũng vui vẻ chuẩn bị đi gặp bạn. Nhưng vừa đến chỗ hẹn, tôi cũng gặp con dâu ngay tại sảnh khách sạn. Con dâu đi cùng với một chàng trai lạ mặt. Chúng tôi đứng nhìn nhau ngỡ ngàng, chàng trai kia cũng ngượng ngùng cúi đầu chào tôi.

Thấy thế tôi kéo con dâu sang một bên, rồi móc trong túi ra 50 triệu, nói nó muốn xài gì còn có mà xài. Tôi còn bảo bao giờ về thì qua phòng tôi nói chuyện một chút.

Tôi thật sự thấy hoang mang, vì tôi có nhân tình bên ngoài, đây là bí mật tôi giấu giếm bao lâu nay. Tôi và nhân tình đã ở bên nhau nhiều năm, chỉ có thể gặp nhau khi chồng tôi đi vắng. Nếu chuyện này đến tai chồng tôi thì tôi chỉ có đường chết.

Tới khi con dâu trở về tôi mới biết con dâu có một mối tình chóng vánh bên ngoài. Nó bảo chỉ hẹn hò cho vui, tiêu xài tiền của bố chồng và không nghĩ tới chuyện đi thêm bước nữa. Tôi và con dâu đều như nhau, không có khả năng kinh tế. Giờ chúng tôi ‘’tạo phản’’ ra ngoài tìm hạnh phúc mới thì làm sao có cuộc sống ăn sung mặc sướng như bây giờ.

Nhưng điều làm tôi khổ tâm nhất là từ hôm bắt gặp con dâu ngoại tình thì nó thường đe dọa để tôi đưa tiền. Nếu có lúc nó và tôi mâu thuẫn gay gắt rồi chuyện kia vở lỡ ra thì tôi biết phải làm sao đây? Người vợ bất hạnh như tôi phải làm thế nào đây?

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