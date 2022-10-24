Bắt gặp bạn trai hôn người bạn khác giới 10 năm của mình và khi chất vấn cô gái choáng váng khi nghe lời giải thích chỉ là “nụ hôn tình bạn”

Tâm sự Eva 24/10/2022 09:18

Câu chuyện về một người phụ nữ đã đăng bài viết hỏi phải làm gì khi bạn trai đã chia sẻ nụ hôn tình bạn cho bạn khác giới đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Người bạn trai đã chia sẻ "nụ hôn tình bạn" với người bạn khác giới 10 năm của mình

Bắt gặp bạn trai hôn người bạn khác giới 10 năm của mình và khi chất vấn cô gái choáng váng khi nghe lời giải thích chỉ là “nụ hôn tình bạn” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một câu nói là "Không có tình bạn thuần khiết nào giữa một người đàn ông và một người phụ nữ cả", nhưng những người có bạn khác giới đều nhấn mạnh rằng "Mình khác" và lúc nào cũng chỉ là bạn bè.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng bạn khác giới là mầm mống của sự bất hòa, vì phần lớn lý do khiến các cặp đôi cãi vã nhau là vì 'vấn đề khác giới'.

Bắt gặp bạn trai hôn người bạn khác giới 10 năm của mình và khi chất vấn cô gái choáng váng khi nghe lời giải thích chỉ là “nụ hôn tình bạn” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu gạt những sự thật này sang một bên, thì rõ ràng bạn khác giới không phải là thứ có thể được chấp nhận một cách vui vẻ và đơn giản.

Mới đây, câu chuyện một người bạn trai đã có nụ hôn tình bạn với người bạn khác giới 10 năm của mình, và gây sốc hơn là cách đối phó của người bạn trai về hành động này.

Bắt gặp bạn trai hôn người bạn khác giới 10 năm của mình và khi chất vấn cô gái choáng váng khi nghe lời giải thích chỉ là “nụ hôn tình bạn” - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, một bài viết có tiêu đề 'Bạn trai tôi và người bạn khác giới của anh ấy hôn nhau vì tình bạn' đã được đăng tải trên một cộng đồng trực tuyến.

Tác giả là cô A có lẽ không thể che giấu được cảm xúc ngớ ngẩn của mình, cô bắt đầu bài viết: "Đúng là theo nghĩa đen, bạn trai tôi đã hôn người bạn khác giới của anh ấy sau 10 năm tình bạn".

Người bạn khác giới đã đòi hôn trong 10 giây với lý do là 'Cô đơn quá, mệt mỏi quá' và người bạn trai đã chấp nhận

Bắt gặp bạn trai hôn người bạn khác giới 10 năm của mình và khi chất vấn cô gái choáng váng khi nghe lời giải thích chỉ là “nụ hôn tình bạn” - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo lời kể của cô A, người bạn khác giới đó đã hỏi bạn trai của cô A rằng anh ấy có thể hôn mình một lần mà không cần cảm xúc gì và nói: 'Tôi cô đơn và mệt mỏi quá'.

Bắt gặp bạn trai hôn người bạn khác giới 10 năm của mình và khi chất vấn cô gái choáng váng khi nghe lời giải thích chỉ là “nụ hôn tình bạn” - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khi đó, người bạn khác giới đã hỏi bạn trai của cô A là chỉ hôn trong 10 giây thôi và người bạn trai đã tự hỏi rằng: "Nếu mệt mỏi quá thì nhờ vả như thế này cũng không có sao đâu nhỉ...". Và họ đã chia sẻ nụ hôn tình bạn trong 10 giây theo đúng yêu cầu.

Cô A cũng giải thích từng bước làm sao mà cô ấy phát hiện ra sự việc vô lý này. Cô A kể rằng: “Tôi đang ở cùng với bạn trai của mình, và tôi đã bắt gặp dòng tin nhắn “cảm ơn” của người bạn khác giới đó trong điện thoại của bạn trai".

Bắt gặp bạn trai hôn người bạn khác giới 10 năm của mình và khi chất vấn cô gái choáng váng khi nghe lời giải thích chỉ là “nụ hôn tình bạn” - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Cô tiếp tục kể lại: "Tôi đã vô cùng bối rối nên đã hỏi thăm bạn trai. Thế là bạn trai tôi hoảng hốt và thú nhận tất cả".

Cứ 10 người thì sẽ có 9 người, khoảng 70% nói rằng họ đã từng có cảm giác với bạn khác giới

Sau đó, cô ấy tiếp tục nói "Tôi thực sự thấy vô lý đến mức tôi muốn chia tay. Nhưng sau đó, bạn trai đã nói với tôi rằng đó chỉ là một nụ hôn tình bạn mà anh ấy chia sẻ như một người bạn 100% mà không có bất cảm xúc nào trong đó."

Bắt gặp bạn trai hôn người bạn khác giới 10 năm của mình và khi chất vấn cô gái choáng váng khi nghe lời giải thích chỉ là “nụ hôn tình bạn” - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Cô A sau khi nghe những lời biện hộ của bạn trai đã hỏi cư dân mạng rằng: "Có nên hiểu cho bạn trai hay không?... Đầu óc tôi trở nên quay cuồng"

Cư dân mạng khi nghe câu chuyện này đã để lại những bình luận như “Vậy lên giường tình bạn cũng được luôn ha?”, “Nhìn cái từ ‘nụ hôn tình bạn’ thôi là tôi đã ngứa miệng muốn chửi rồi”, “Bỏ luôn đi chứ lo lắng gì nữa? Đùa hả trời?”.

Bắt gặp bạn trai hôn người bạn khác giới 10 năm của mình và khi chất vấn cô gái choáng váng khi nghe lời giải thích chỉ là “nụ hôn tình bạn” - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi

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