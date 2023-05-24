Đang ở cữ dưới quê, vợ điếng người khi phát hiện chồng 'đưa đẩy' với chị hàng xóm, vợ đáp trả bằng một hành động khiến ai cũng phải bất ngờ

Đối viện với phòng vợ chồng tôi ở là một phụ nữ người Nam Định. Chị hơn vợ chồng tôi 2 tuổi. Không ai biết công việc thực chất của chị là gì. Song chị thường nói với mọi người, chị học đại học và đang là nhân viên kinh doanh của một công ty dược. Bản thân tôi cũng không hỏi chị ấy làm gì nhưng cũng tin lời chị hàng xóm nói. Bởi vì chị ấy thỉnh thoảng mang rất nhiều thuốc về phòng trọ.

Vợ chồng tôi đều là người ở quê Biên Hòa. Sau khi cưới nhau, chúng tôi lên Sài Gòn thuê một căn phòng rộng chừng 25m2 để đi làm. Do khu trọ được xây để xác định chỉ cho thuê nên cứ hai phòng đối diện chung nhau một nhà vệ sinh.

Mang bầu đến tháng thứ 6, vì cơ thể quá yếu nên chồng bắt tôi nghỉ làm về quê nội dưỡng thai. Tôi cũng nghe theo lời chồng. Nói 1 chút về chồng tôi, anh rất yêu vợ, làm ra tiền và đẹp trai. Cứ đi làm về là anh không nề hà việc gì. Anh giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát… Cứ mỗi tuần 1 lần, chồng tôi lại về quê thăm vợ. Lần nào về, chồng cũng kể chị hàng xóm tốt bụng với anh lắm khi thường xuyên nấu đồ cho anh ăn.

Tôi và chị ấy có rất nhiều sở thích giống nhau như cùng nấu ăn, cùng thích nghe thuyết pháp về đạo Phật. Vì thế chị em ngày càng thân thiết. Khi tôi có bầu, do ốm nghén rất nặng nên chị hay đi chợ, nấu cơm giúp. Thậm chí chị bỏ tiền chợ ra mà không tính toán gì. Vì thế tôi càng quý, tin tưởng chị hàng xóm của mình.

Rồi cũng tới ngày tôi sinh cháu ở quê. Thằng bé là con trai nên chồng tôi cũng quấn con lắm. Thế nhưng chuyện gần gũi với chồng của tôi có vấn đề khi 2 vợ chồng rất ít khi quan hệ lại được suôn sẻ. Tôi chẳng bao giờ nghĩ, quan hệ vợ chồng tôi gặp trục trặc là do chồng ở nhà trọ đã có bà chị "tốt bụng" phục vụ anh chu đáo rồi.

Nửa năm ở quê tôi ra lại nhà trọ khi con 3 tháng tuổi. Chị hàng xóm và chồng vẫn đón tôi một cách vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Chồng và chị hàng xóm vẫn đối tốt với tôi nhiều lắm. Rồi tôi cũng thấy bụng chị hàng xóm to dần lên. Không ai biết chị có bầu với ai. Chị cũng thú nhận với tôi, chị là gái bán hoa. Khi biết chị không phải làm dược, tôi càng thương chị nhiều lắm. Tôi cứ vừa chăm con nhỏ, vừa chăm sóc cho chị qua những đợt nghén ngẩm.

Con được 7 tháng thì tôi cũng không may dính bầu lần 2. Dù mang bầu lại quá sớm nhưng tôi vẫn quyết để con lại bên mình. Bầu bí lần 2 quá vất vả, tôi còn gọi bà ngoại từ quê lên nhà trọ chăm sóc 2 mẹ con tôi và cả chị hàng xóm.

Cho đến một tối, thấy chồng tắm quá lâu nên tôi có ra nhà tắm mở cửa ra. Đúng lúc này, tôi phát hiện chồng và chị hàng xóm đang đu đẩy nhau ngay trước cửa phòng của chị ta. Rồi chị ta khai rằng, đứa con chị ta đang mang bầu chính là con của chồng mình. Chị ta bảo rất yêu chồng mình và muốn có 1 đứa con với anh. Chị ấy nói tôi không được trách chồng mình gì hết.

Tôi chết lặng khi nghe chị ta thú nhận. Tôi chẳng thể ngờ được, nửa năm tôi ở quê thì hai người tối nào cũng ngủ với nhau như vợ chồng suốt. Tôi chẳng thể ngờ, người chồng rất chu đáo, chăm sóc vợ lại giấu vụng ngoại tình với ả gái gọi bên hàng xóm đến có con như thế.

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Khi biết chuyện, tôi cố tỏ ra bình tĩnh. Thấy đứa trẻ vô tội, tôi khuyên chị hãy sinh đứa bé này ra và sắp tới tôi đẻ đứa thứ 2, tôi sẽ khai sinh là sinh đôi để nuôi đứa con của chị ta như con đẻ của mình. Như vậy chị ta cũng tìm được hạnh phúc mới dễ dàng. Còn nếu chị ta nuôi đứa bé thì tôi không đồng ý cho chồng qua lại được, dù chỉ là trách nhiệm với con.

Song chị ta không muốn sinh xong đưa con cho vợ chồng tôi nuôi mọi người ạ. Chị ta vẫn muốn chồng tôi phải có trách nhiệm. Tôi đang không biết nên làm gì bây giờ, mọi người hãy cho tôi 1 lời khuyên được không?