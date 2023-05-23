Chồng uống say vào nhầm nhà cô hàng xóm, đang sắp đến hồi gay cấn thì bị vợ 'bắt gian tại trận' và cái kết

Tâm sự Eva 23/05/2023 05:43

Biết chồng say rượu, có điều em không thể tưởng tượng được anh lại đi sai nhà. Vừa xuống taxi, anh loạng choạng vào nhà hàng xóm.

Nói đến chồng, em lại cảm thấy mình may mắn. Chồng em là người hiền lành, yêu thương vợ. Anh chỉ có một tật duy nhất đó là cả nể. Mặc dù không biết uống rượu nhưng chồng em rất sĩ diện. Vậy nên trong cuộc sống, anh gặp phải cảnh dở khóc dở cười không ít lần.

Nhà chồng em khá nguyên tắc, nhất là mẹ chồng. Trước khi em về làm dâu, bà đã quán triệt và nói bản thân rất yêu quý cháu nhưng tuyệt đối không đồng ý cho các con có chửa trước. Trong mắt bà, việc làm như vậy là thiếu suy nghĩ và không có sự tôn trọng tới nhà chồng.

Biết tính mẹ chồng, khi có thai, em đã dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được nói cho bà. Lúc đầu chồng em quả quyết lắm. Anh bảo cứ tin vào anh, vì anh vốn là người kín miệng. Nhưng vào ngày ăn hỏi, anh say rượu nên đã cảm ơn bố mẹ vợ: “Con cảm ơn bố đã sinh cho con một cô con gái. Cảm ơn vợ, em đã cho anh một đứa con”.

Chồng uống say vào nhầm nhà cô hàng xóm, đang sắp đến hồi gay cấn thì bị vợ 'bắt gian tại trận' và cái kết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe xong, em tái mặt nháy mắt chồng. Biết lỡ lời, chồng em phá lên cười và nói anh chỉ đùa mà thôi. Mặc dù vậy, mẹ chồng vẫn biết chuyện và đã gặp riêng em để nói chuyện.

Sau hôm đó, em cứ nghĩ chồng đã thay đổi. Nhưng không các chị ạ. Tối qua chồng em bảo đi họp lớp với bạn, cương quyết uống ít. Nhưng kỳ thực là uống nhiều đến nỗi khi anh vừa ra về, một người bạn đã phải gọi cho em để đợi sẵn.

Biết chồng say rượu, có điều em không thể tưởng tượng được anh lại đi sai nhà. Vừa xuống taxi, anh loạng choạng vào nhà hàng xóm. Vì cô hàng xóm không có nhà nên tất nhiên chẳng ai nghe tiếng chuông cửa để mở.

Chồng uống say vào nhầm nhà cô hàng xóm, đang sắp đến hồi gay cấn thì bị vợ 'bắt gian tại trận' và cái kết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng em thì tưởng vợ giận, thế là trèo tường vào trong. Chỉ chờ có vậy, em hét lên cho cả xóm cùng nghe: “Có trộm, có trộm vào nhà cô Nhi mọi người ơi”. Trong đêm tối, mọi người xông vào đánh chồng em túi bụi. Cảm thấy đã đủ đòn, em mới chạy vào gỡ rối thanh minh đó là chồng mình.

Chồng em bị thương ngoài da nên không có vấn đề gì lắm. Nhưng đêm đầu tiên, anh cứ la mất ngủ vì đau. Còn em nằm cạnh, giả vờ bôi thuốc rồi nói: “Đấy anh thấy chưa, từ nay chừa nhé! Em có biết là anh đâu. Ai bảo đêm hôm, anh trèo tường vào nhà người ta”.

Thế là chồng em đuối lý không nói được gì nữa. Hôm nay ngủ dậy, anh hứa với em sẽ cai rượu hẳn. Một lần vì rượu mà thân tàn ma dại, chắc lần này anh sẽ cạch đến già không dám đụng một giọt mất.

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Chồng em nghiện cờ bạc, lô đề. Ngày đầu về làm vợ anh, em đã bị lột sạch vàng cưới. Tiền mừng cũng vét từng đồng để trả nợ cho chồng.

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