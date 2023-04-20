4 hành động của chị em phụ nữ tưởng là 'hư hỏng' nhưng lại khiến cánh mày râu 'si mê không lối thoát' khi 'ân ái'

Tâm sự Eva 20/04/2023 19:15

Có một sự thật là một người phụ nữ hoàn hảo trong mắt đàn ông là những người không chỉ hiền lành, đảm đang việc nhà mà còn phải có thêm những 'hành động biết điều' trong chuyện 'giường chiếu'.

Phải biết vận dụng lời nói trong khi quan hệ

Chắc chắn 100% đàn ông không ai thích quan hệ với một khúc gỗ ở trên giường cả. Đôi khi bạn có những động tác tuyệt vời nhưng nếu cứ im lìm thì sẽ không bao giờ đưa chồng lên đỉnh được.

Chính vì vậy, hãy có những lời mật ngọt, khen về khả năng của anh ấy để tạo hưng phấn hơn. Bạn sẽ không thể biết được chính những lời khen hoặc chỉ đơn giản là tiếng rên xiết của mình lại là một trong những cách chiều chồng hiệu quả nhất.

Hãy là người con gái hư hỏng

Hư hỏng ở đây chỉ tính khi lên giường với chồng và là một cách chiều chồng trên giường hiệu quả. Đàn ông luôn thích những người vợ hiền hậu, chung thủy lúc bình thường nhưng khi ân ái lại là chuyện khác.

Khi bước vào cuộc chơi, bạn hãy sexy hết mức có thể. Lúc tạo được cảm hứng cho đối phương, bạn hãy thốt ra những lời khen ngợi hoặc những câu nói kích thích. Đôi khi bạn hãy chủ động làm những động tác mới, điều này sẽ khiến chàng phải chết mê chết mệt và phục tùng bạn như một bà hoàng.

Đôi lúc bạn cũng có những hành động quái đản hoặc sử dụng một số dụng cụ riêng biệt để điều khiển chồng mình, tất cả sẽ làm bầu không khí thêm hừng hực hơn và khiến chồng bạn không thể nào quên được.

4 hành động của chị em phụ nữ tưởng là 'hư hỏng' nhưng lại khiến cánh mày râu 'si mê không lối thoát' khi 'ân ái' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phải biết sở thích của chồng khi quan hệ

Cách chiều chồng khi quan hệ này mới khẳng định được quyền sở hữu của bạn và hạn chế tối đa việc chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Chính sự am hiểu trong nhiều lần làm chuyện đó nên bạn có thể kích thích chồng nhiều hơn, giúp anh ấy lên đỉnh tốt hơn.

Trong những lần 2 người ân ái, bạn hãy để ý làm các động tác mân mê, âu yếm ở những chỗ nhạy cảm. Khu vực nào khiến chàng phải run lên và thậm chí là rên nhẹ chính là điểm yếu của anh ta. Hãy nhớ những điểm đó và luôn luôn kích thích chúng trong những lần quan hệ của 2 người.

Hãy chủ động tấn công chàng

Hãy dẹp bỏ suy nghĩ rằng chuyện gối chăn là phải để đàn ông chủ động, đôi khi một suy nghĩ lệch lạc cũng làm cho cuộc sống hôn nhân nhàm chán.

Tự chủ động về việc chuẩn bị một không gian lãng mạn, đầu tư cho mình một bộ cánh sexy, điểm trang thêm một chút son môi và đôi má ửng hồng. Dùng tuyệt chiêu massage nhẹ cho chàng trước lúc lâm trận. Chắc chắn rằng dù hôm đó anh có mệt đến mấy cũng phải bừng tỉnh bởi sự ‘hư hỏng’ bất ngờ của vợ. Đó cũng là cách bạn ghi đậm dấu ấn trong mắt chàng, tuy nhỏ nhưng sẽ không thể nào quên.

Đâu quá khó khăn để làm được những việc này đúng không nào. Hãy giúp cho cuộc hôn nhân luôn nồng ấm, dù là mới hay cũ bạn cũng nên tạo cảm giác lạ cho một nửa của cuộc đời mình nhé.

4 hành động của chị em phụ nữ tưởng là 'hư hỏng' nhưng lại khiến cánh mày râu 'si mê không lối thoát' khi 'ân ái' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể đàn ông có những vị trí "siêu nhạy cảm", phụ nữ chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến chàng ngất ngây

Cơ thể đàn ông có những vị trí "siêu nhạy cảm", phụ nữ chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến chàng ngất ngây

Không chỉ riêng phụ nữ, đàn ông trong các 'cuộc vui' cũng đều có những điểm nhạy cảm. Phụ nữ chỉ cần 'ra tay' nhẹ nhàng cũng khiến các cánh mày râu 'kích thích cực độ' đấy!

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