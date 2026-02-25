3 đêm mất ngủ vì tiếng động 'mờ ám' nhà hàng xóm, tôi quyết định ra mặt để rồi chết sững khi thấy danh tính gã nhân tình

Tâm sự Eva 25/02/2026 13:09

Gần đây tôi bận ôn thi nên sang nhà bạn ở lại vài hôm để tiện ôn bài cùng nhau. Chẳng ngờ được, từ ngày tôi sang đã 3 hôm, ngày nào chị hàng xóm cũng dẫn người tình về, gây ra những âm thanh nhạy cảm.

Tôi có một chị gái, cả hai hơn kém nhau 3 tuổi, đều đến tuổi lấy chồng. Dù bố mẹ tôi không thúc giục nhưng ông bà mong chúng tôi có thể lấy chồng gần, không sống xa bố mẹ quá. Ngặt nỗi cả tôi và chị đều quen người ở tỉnh khác. Thay vì vẫn giữ quan hệ với người yêu như tôi bây giờ, chị tôi sợ bố mẹ buồn nên quyết định chia tay rồi lấy người chồng hiện tại cùng quê.

Quả thật chị gái tôi đã rất đau lòng khi chia tay mối tình sâu đậm đó, tôi biết chị âm thầm khóc một mình chẳng nói với ai. Nhưng chị thương bố mẹ về già sống không gần con gái, chẳng ai chăm sóc nên chị đành hy sinh hạnh phúc của mình. Tôi thương chị lắm, thường xuyên nhắn tin hỏi han chị.

Trời thương cho tấm lòng hiếu thảo của chị, anh rể là người đàn ông sống trách nhiệm, yêu chị tôi thật lòng. Nhưng anh rể lại không thường ở nhà, phải đi công tác nhiều ngày. Lần nào anh đi công tác xa nhà cũng đều đem quà về cho tôi và bố mẹ. Anh thật sự quý trọng chị nên cũng yêu thương gia đình tôi.

Gần đây tôi bận ôn thi nên sang nhà bạn ở lại vài hôm để tiện ôn bài cùng nhau. Chẳng ngờ được, từ ngày tôi sang đã 3 hôm, ngày nào chị hàng xóm cũng dẫn người tình về, gây ra những âm thanh nhạy cảm. Tôi khá khó chịu nhưng lại chẳng làm được gì. Bạn tôi nói người hàng xóm này đã quen sống như thế, chẳng ngại ngùng gì nên có sang nói chuyện cũng vô ích.

3 đêm mất ngủ vì tiếng động 'mờ ám' nhà hàng xóm, tôi quyết định ra mặt để rồi chết sững khi thấy danh tính gã nhân tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tức no bụng, học cũng chẳng vô được. Sau 3 ngày khó chịu đó, tôi quyết định lấy sách vở ra sân ngồi học. Tôi định khoảng 10 giờ sẽ vào đi ngủ, chẳng ngờ được chị hàng xóm bên phòng kia đi ra cùng người tình. Tôi không định nhiều chuyện, vô tình liếc mắt nhìn sang người bên cạnh chị ta. Ngay sau đó, tôi chết điếng tại chỗ khi thấy khuôn mặt đó. Đó là anh rể của tôi!

Anh rể thấy tôi thì hoảng sợ và bối rối. Sau đó anh gọi tôi ra quán nước để nói chuyện. Anh nói yêu chị tôi còn người phụ nữ kia thì chỉ là qua đường cho vui. Anh viện lý do thường đi công tác không được gần vợ nên mới như thế. Anh nói anh biết chị gái tôi không quên được tình cũ, đến cả việc chăn gối với anh cũng lạnh nhạt tránh né. Anh rể đỏ mắt năn nỉ tôi đừng kể cho chị tôi biết.

Tôi thật sự oán giận người anh rể này, càng thấy thương chị gái của mình. Chị không lấy được người mình yêu, giờ lại bị chồng phản bội. Nếu biết sự thật thì chị sẽ còn tổn thương tới mức nào? Tôi có nên nói cho chị biết không?

Trị cô em chồng chuyên thọc gậy bánh xe: Màn "ngửa bài" cao tay khiến cô nàng khiếp vía đến già

Trị cô em chồng chuyên thọc gậy bánh xe: Màn "ngửa bài" cao tay khiến cô nàng khiếp vía đến già

Sau nhiều lần bị em chồng đâm sau lưng, tôi quyết ủ mưu để bắt thóp cô ấy. Công ty tôi có một anh tên Hùng. Anh ấy đã từng ly hôn vợ, nhưng gia cảnh khá, tính cách cũng rất ổn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Liên tiếp từ ngày 26/2 đến ngày 38/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ

Liên tiếp từ ngày 26/2 đến ngày 38/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Mẹ chồng cho 3 cây vàng, dâu mới chưa kịp mừng đã "ngất lịm" khi biết sự thật về số vàng ấy

Mẹ chồng cho 3 cây vàng, dâu mới chưa kịp mừng đã "ngất lịm" khi biết sự thật về số vàng ấy

Tâm sự gia đình 17 phút trước
3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 3/3/2026

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 3/3/2026

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Chê vợ "da bụng bùng nhùng", chồng chết lặng khi đọc bức thư để lại cùng bí mật về ca sinh tử

Chê vợ "da bụng bùng nhùng", chồng chết lặng khi đọc bức thư để lại cùng bí mật về ca sinh tử

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Vừa nhận 200 triệu sếp chuyển vì cái thai trong bụng, tôi bỗng "ngồi trên đống lửa" nghe bí mật thực sự sau số tiền ấy

Vừa nhận 200 triệu sếp chuyển vì cái thai trong bụng, tôi bỗng "ngồi trên đống lửa" nghe bí mật thực sự sau số tiền ấy

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn

Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Sự thật rùng mình sau cái nhìn "đắm đuối" của bạn thân dành cho chồng tôi

Sự thật rùng mình sau cái nhìn "đắm đuối" của bạn thân dành cho chồng tôi

Tâm sự gia đình 27 phút trước
"Mắt nhắm mắt mở" cho vợ có người mới, chồng tôi đang che giấu bí mật kinh khủng

"Mắt nhắm mắt mở" cho vợ có người mới, chồng tôi đang che giấu bí mật kinh khủng

Tâm sự Eva 30 phút trước
Tình tiết bất ngờ vụ cô gái tử vong nghi do truyền trắng da tại nhà

Tình tiết bất ngờ vụ cô gái tử vong nghi do truyền trắng da tại nhà

Đời sống 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đồng hồ điểm đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đồng hồ điểm đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa sáng, nguyên nhân từ món 'cực độc' này

Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa sáng, nguyên nhân từ món 'cực độc' này

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng ép vợ giữ công việc 5 triệu, bỏ qua cơ hội lương 30 triệu: Sự thật kinh hoàng sau hành động ngăn cản

Chồng ép vợ giữ công việc 5 triệu, bỏ qua cơ hội lương 30 triệu: Sự thật kinh hoàng sau hành động ngăn cản

"Mắt nhắm mắt mở" cho vợ có người mới, chồng tôi đang che giấu bí mật kinh khủng

"Mắt nhắm mắt mở" cho vợ có người mới, chồng tôi đang che giấu bí mật kinh khủng

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, con dâu chưa kịp vui mừng đã nhận cái tát cháy má

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, con dâu chưa kịp vui mừng đã nhận cái tát cháy má

Ngỡ là tình cũ không rủ cũng tới, tôi bám theo nhân tình của chồng rồi ngã quỵ khi chứng kiến sự thật nghiệt ngã

Ngỡ là tình cũ không rủ cũng tới, tôi bám theo nhân tình của chồng rồi ngã quỵ khi chứng kiến sự thật nghiệt ngã

Chờ đợi 3 năm mới có thai nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, vô tình lật ga trải giường tôi bàng hoàng ký đơn ly hôn ngay lập tức

Chờ đợi 3 năm mới có thai nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, vô tình lật ga trải giường tôi bàng hoàng ký đơn ly hôn ngay lập tức

Trị cô em chồng chuyên thọc gậy bánh xe: Màn "ngửa bài" cao tay khiến cô nàng khiếp vía đến già

Trị cô em chồng chuyên thọc gậy bánh xe: Màn "ngửa bài" cao tay khiến cô nàng khiếp vía đến già