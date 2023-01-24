Vừa xây xong nhà mới, mẹ chồng đột ngột đưa ra quyết định giao hết đất cho em trai, nghe xong câu nói mà tôi hụt hẫng, sốc đến tận óc không tin nổi điều bà sắp đặt

Tâm sự 24/01/2023 11:35

Câu nói như dội ngược vào tim chúng tôi điều khó có thể tin nổi, quá bất ngờ và sốc, tôi đứng chôn chân, bàng hoàng.

Lời tuyên bố của mẹ chồng trong buổi tiệc tân gia khiến vợ chồng tôi bàng hoàng, điêu đứng nhìn nhau. Thật quá bất ngờ và sốc óc.

Vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng suốt 5 năm nay. Trong khoảng thời gian ấy, tôi luôn làm tròn bổn phận của một người con dâu trong gia đình. Tôi chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo còn hơn bố mẹ ruột. Mẹ chồng bệnh tiểu đường, tôi luôn nấu thức ăn riêng cho bà mà chưa một lần kêu ca, than vãn.

Mẹ chồng tôi mới bỏ tiền ra xây căn nhà mới hơn một tỷ đồng cạnh căn nhà cũ. Tôi cũng từng thắc mắc vì sao căn nhà cũ vẫn còn khang trang mà mẹ chồng lại kiên quyết xây nhà mới nhưng bà không nói. Nhưng hàng xóm luôn miệng nói rằng căn nhà đang xây chính là của vợ chồng tôi. Tôi cũng đã nghĩ thầm trong bụng như thế.

Vừa xây xong nhà mới, mẹ chồng đột ngột đưa ra quyết định giao hết đất cho em trai, nghe xong câu nói mà tôi hụt hẫng, sốc đến tận óc không tin nổi điều bà sắp đặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, trong tiệc tân gia, mẹ chồng tuyên bố căn nhà mới xây là để cho vợ chồng em trai chồng tôi ở. Trong khi đó, họ vốn đang ở bên nhà ngoại và thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Em dâu còn chưa từng nấu cho mẹ chồng bữa cơm hay lo giỗ, Tết. Mẹ chồng tôi nói rằng bà không muốn để con trai phải chịu cảnh sống luồn cúi ở nhà vợ.

Nghe lời tuyên bố của mẹ chồng, vợ chồng tôi điêu đứng. Không phải vì chúng tôi muốn tranh giành nhưng thà như bà nói ngay từ đầu và đừng bắt chúng tôi phải lo lau dọn nhà mới, đãi tiệc cho công nhân xây dựng, lo nước uống mỗi ngày cho họ, chúng tôi sẽ không phản đối. Đằng này chúng tôi đã lo toan mọi thứ và giờ em chồng chỉ việc dọn về sống. Tôi giận mẹ chồng lắm và có ý định xây nhà riêng, không sống chung với bố mẹ chồng nữa. Chồng tôi cũng muốn như thế vì bất mãn chính bố mẹ mình. Giờ vợ chồng tôi nên nói làm sao để nhà chồng không nghĩ xấu về chúng tôi mà vẫn được ra ở riêng đây?  

Bỏ ra bao nhiêu tâm tư, công sức trong việc xây nhà nhưng rồi nhận lại kết quả khá sốc nên sự thất vọng, hụt hẫng của vợ chồng là có thể hiểu và thông cảm được. Mẹ chồng đã thiếu sự tinh tế và khéo léo trong việc ứng xử giữa hai người con trai. Tuy nhiên, thay vì giận dữ, bực tức, vợ chồng nên có cái nhìn đa chiều, thoáng đãng hơn. Sự nóng giận sẽ dẫn đến những hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ và hối hận về sau.

Bạn cũng đừng vội vã xin ra ở riêng ngay lúc nhạy cảm này. Bạn cần bình tĩnh, tâm sự để tìm hiểu nguyên nhân chính mà mẹ chồng quyết định giao căn nhà ấy cho vợ chồng em trai. Hãy nói mẹ chồng tuyên bố về nghĩa vụ, trách nhiệm nếu em chồng về sống trong nhà mới. Quyền lợi bao giờ cũng đi cùng trách nhiệm và điều này càng rõ ràng càng tốt, tránh những mâu thuẫn nảy sinh trong tương lai.

Trong trường hợp vẫn muốn xây nhà mới, ở riêng với bố mẹ chồng, nên để chồng mình đứng ra trình bày vấn đề với gia đình. Vợ chồng cũng nên tìm một lý do thật chính đáng, thuyết phục để nhận được sự đồng tình từ mọi người mà không phải mang tiếng xấu. Đồng thời phải chuẩn bị nền tảng kinh tế và tâm lý tốt, để tránh sự túng thiếu, ảnh hưởng đến cuộc sống trong thời gian đầu.

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