Mẹ chồng cho chị dâu 3 tỷ xây nhà hưởng phúc, nào ngờ ngày tân gia, chị dõng dạc tuyên bố một điều khiến bà run lắp bắp nhập viện cấp cứu

Tâm sự 24/01/2023 06:43

Sau câu nói ấy, mẹ tôi như người mất hồn, lắp bắp rơi chén bát đang cầm rồi bà ngã lăn xuống đất, không ngờ chuyện đến với mình.

Dù cùng là dâu nhưng cách đối xử của mẹ chồng tôi lại thiên vị về phía chị dâu nhiều hơn. Bà luôn miệng khen chị dâu khéo ăn nói, đối xử tốt với mọi người từ trong nhà đến ngoài ngõ, biết cách chiều chồng, chăm con hơn tôi… Nói chung, trong mắt bà, chị dâu mới thật sự là “chân ái” cuộc đời, còn tôi chỉ là cỏ cây ven đường.

Tôi cũng chẳng có thời gian mà để ý mấy câu nói so sánh hay thái độ của mẹ chồng với mình. Tính tôi chỉ thích làm, không biết cách ăn nói để lấy lòng người khác. Dù làm việc áp lực hơn chị dâu, về nhà còn phải dọn dẹp, nấu ăn cho 3 hộ gia đình, tôi vẫn vui vẻ. Còn chị dâu, thỉnh thoảng xuống bếp một hôm thôi là cả nhà đều biết vì chị ấy kêu than từ trong bếp ra tận ngoài ngõ. Thế nên mẹ chồng tôi càng xót chị ấy hơn.

3 tháng trước, chị dâu bàn bạc với gia đình việc xây nhà ở riêng. Mẹ chồng tôi đồng ý ngay, còn cho hẳn chị ấy 3 tỷ, là tiền bà tiết kiệm được từ trước đến giờ. Có lẽ bà định đợi con dâu xây nhà xong sẽ đến ở cùng nên mới ra tay hào phóng như thế. Tôi vốn không muốn để ý nhưng con số 3 tỷ quá lớn, tôi không khỏi chạnh lòng.

Thế mà hai ngày trước, khi tân gia, chị dâu thẳng thừng tuyên bố sẽ đưa bố mẹ đẻ đến ở, chăm sóc, phụng dưỡng họ lúc về già. Có người hỏi rồi mẹ chồng giao cho ai? Chị ấy nói tỉnh bơ: “Còn vợ chồng chú Út, cha mẹ chung, họ phải chăm sóc chứ, sao đổ qua cho tôi được?”.

Mẹ chồng cho chị dâu 3 tỷ xây nhà hưởng phúc, nào ngờ ngày tân gia, chị dõng dạc tuyên bố một điều khiến bà run lắp bắp nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau câu nói của chị dâu, mẹ chồng tôi đang cầm cái bát mà run lên, rồi thở không được. Bà lắp bắp chỉ mặt con dâu nhưng nói không ra lời. Tiệc tân gia nhanh chóng náo loạn. Chồng tôi gọi xe cấp cứu, vội vã đưa mẹ vào viện.

Hai ngày nay, chỉ có tôi ở viện chăm sóc mẹ chồng. Chị dâu cũng đến, đem theo hộp yến, nói ngọt như đường, bảo mẹ ráng dưỡng bệnh cho nhanh khỏe rồi về nhà chú Út ở. Nhà mới xây, bố mẹ chị đến sống cùng rồi. Mẹ chồng tôi lại chịu kích thích nên bệnh càng nặng hơn. Chị dâu đúng là “lật mặt” nhanh còn hơn bánh tráng.

Giờ tôi chăm mẹ chồng, bỏ bê công việc và tinh thần cũng không mấy vui vẻ tự nguyện. 3 tỷ kia bà giao hết cho con dâu lớn thì phải nghĩ đến ngày đau bệnh, ai sẽ chăm sóc mình chứ? Tôi chăm bà mà uất ức lắm. Hay tôi gọi điện cho chồng, bảo anh nghỉ việc mà chăm sóc mẹ nhỉ?

 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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