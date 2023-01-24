Bất ngờ thấy anh ta ghì chặt chị dâu trong phòng bếp rồi vội vã chỉnh lại quần áo xộc xệch, tôi choáng váng phát hiện sự thật khủng khiếp mà cả hai đã làm

Tâm sự 24/01/2023 06:36

Anh ta giật thót mình lúng túng còn tôi cũng đau lòng không kể xiết, nào ngờ điều họ vào nhà tôi là vì vậy

Hai anh em tôi sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ là những người kinh doanh thành đạt. Tuy bận rộn công việc nhưng bố mẹ luôn dành thời gian quan tâm dạy dỗ các con. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh em tôi dễ dàng kiếm được công việc lương cao mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ.

Hiện anh trai và tôi đều đã có người yêu. Qua vài mối tình, anh tôi nói là đã chọn được người bạn gái ưng ý nhất, lần này yêu là sẽ cưới. Còn tôi và Thắng mới yêu nhau được vài tháng, chưa thật sự hiểu về bạn trai nên tôi chưa có ý định nghĩ đến chuyện cưới xin.

Tuần trước là sinh nhật mẹ tôi, bà muốn nhân dịp này chúng tôi đưa người yêu về ra mắt. Vì thế anh tôi đưa chị Ly về, còn tôi cũng mang Thắng về giới thiệu.

Chị Ly tự nguyện xuống bếp làm bữa và bạn trai tôi cùng làm phụ bếp với chị ấy. Bố tôi nói sẽ đãi con rể bằng chai rượu vang hơn 300 triệu mà ông để dành đã lâu. Bố bảo tôi đi lấy rượu, lúc tôi mang xuống phòng bếp thì bất ngờ nhìn thấy Thắng đang ôm chặt chị Ly và ép hôn. Chị Ly thì cố vùng vẫy thoát ra. Tôi hoảng loạn nên tựa vào cánh cửa gây tiếng động khiến Thắng vội vã buông tay còn chị Ly vuốt lại quần áo.

Bất ngờ thấy anh ta ghì chặt chị dâu trong phòng bếp rồi vội vã chỉnh lại quần áo xộc xệch, tôi choáng váng phát hiện sự thật khủng khiếp mà cả hai đã làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lao đến hỏi hai người đang làm gì vậy? Chị Ly bối rối chỉnh sửa lại đầu óc và chiếc áo, còn Thắng thì mắt đỏ ngầu rất đáng sợ nhìn chằm chằm vào chị ấy. Nghe thấy tiếng tôi nên bố mẹ và anh trai đều bước đến.

Cả nhà tôi chờ đợi một lời giải thích từ hai người. Bạn trai tôi không thèm nói gì mà bỏ ra về, còn chị Ly cố sức thanh minh. Chị nói đã yêu Thắng 4 năm nhưng khi gặp anh tôi thì muốn chia tay bạn trai cũ. Tưởng hai người đã chấm dứt nào ngờ Thắng tiếp cận tán tỉnh tôi, mục đích là để phá nát chuyện của anh tôi với chị Ly nhằm trả thù.

Bất ngờ thấy anh ta ghì chặt chị dâu trong phòng bếp rồi vội vã chỉnh lại quần áo xộc xệch, tôi choáng váng phát hiện sự thật khủng khiếp mà cả hai đã làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tức giận phán rằng chị Ly tham tiền bỏ rơi bạn trai cũ để yêu anh tôi thì không xứng làm dâu nhà tôi. Mẹ cũng khuyên tôi nên chấm dứt quan hệ với Thắng.

Tôi thì dễ dàng dứt tình được với Thắng nhưng anh trai tôi thì không muốn rời bỏ chị Ly, chị luôn miệng cầu xin bố mẹ tôi cho cơ hội. Theo mọi người làm sao để anh tôi chịu chia tay với bạn gái đây?

 

 

Đi công tác cùng sếp nữ, cả đêm tôi lao đao trước lời mời ỡm ờ lả lơi của chị, mấy hôm sau về nhà, tôi càng sửng sốt khi nghe tiết lộ động trời của vợ

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Vậy mà 12h đêm, sếp tiếp tục gọi tôi 'bàn việc', từng lời chị rót vào tai khiến tôi hết sức cẩn trọng, nhưng nào ngờ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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