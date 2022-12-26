Vừa thông báo có bầu bạn trai đã chối bỏ, tôi quỳ xuống xin làm đám cưới nào ngờ anh ném 50 ngàn vào mặt và tuyên bố 1 tin nghe như sét đánh ngang tai

Tâm sự 26/12/2022 14:45

Tìm đến anh hớn hở khoe mình có bầu anh thờ ơ không thèm để tâm gì cả. Thế rồi anh nói chia tay mặc cho tôi vừa thông báo tin có bầu với anh. Dứt lời tôi quỳ xuống xin anh làm đám cưới. Thế nhưng không, anh ném vào mặt tôi 50 ngàn rồi thẳng thừng tuyên bố..

Cái tâm của tôi đã đẹp đến thế vậy mà cuộc đời này xô bồ quá. Nó đ.ánh thẳng vào mặt tôi từng cú đấm đau điếng đến tận cuối đời tôi cũng không thể nào mà quên nổi. Tôi là cô gái quê, sinh ra từ quê lớn lên cũng vậy. Ước mơ làm giàu, lập nghiệp rồi trụ lại thành phố này lúc nào cũng là khao khát cháy bỏng.

Vì thế tôi đã luôn cố gắng học tập khi đỗ một trường đại học tại cái thủ đô đắt đỏ này. Tự hiểu được bố mẹ đã phải vất vả đến thế nào mới có được cho mình đi học. 4 năm đại học chưa từng có một mối quan hệ nào đi xa hơn vì tôi thật sự không đủ can đảm và sợ đ.ánh mất chính mình. Giữ mình cho đến tận ngày ra trường rồi đi làm mới yêu.

Nhưng tình yêu đầu thì thường mù quáng lắm. Nếu như từng yêu trước đây thì có lẽ tôi đã sáng suốt hơn ngày đó ở cái tuổi 23 rồi mà tôi mới nếm mùi tình đầu. Vì thế không tránh khỏi những bỡ ngỡ và tất nhiên tôi không còn trong trắng nữa.

Mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp khi chàng trai đó tổ chức đám cưới với tôi. Yêu nhau được hơn 1 năm anh đòi hỏi. Con gái mà, tình yêu thật lòng thì giữ mình sao nổi. Tôi đồng ý với anh ấy chuyện đó. Tưởng đâu rằng anh sẽ trân trọng mình hơn vì bản thân anh chính là người đầu tiên. Thế nhưng không phải vậy, sau lần đó thì bất kể lần nào gặp nhau anh cũng chỉ gặp rồi hẹn tôi làm cái chuyện đó.

Vừa thông báo có bầu bạn trai đã chối bỏ, tôi quỳ xuống xin làm đám cưới nào ngờ anh ném 50 ngàn vào mặt và tuyên bố 1 tin nghe như sét đánh ngang tai - Ảnh 1
Bất kể lần nào gặp nhau anh cũng chỉ gặp rồi hẹn tôi làm cái chuyện đó - Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi còn có tình yêu, nhưng rồi lâu dần nó thành phó mặc cho mọi chuyện. Tôi không còn tình yêu dành cho anh nữa. Chỉ vì mọi thứ đều không đáng được trân trọng nữa. Lâu dần cảm giác ấy bị trai sạn đi. Tưởng đâu tôi sẽ quên anh, nhanh chóng rời bỏ được mối tình không đầu không cuối ấy.

Vậy mà đắng cay thay khi đúng lúc muốn rời bỏ anh nhất thì tôi hay tin mình mang bầu. Thật không thể tưởng tượng được, tôi đã hạnh phúc thế nào. Tôi đã hi vọng nó chính là cứu tinh cho mối quan hệ của mình và anh.

Tìm đến anh hớn hở khoe mình có bầu anh thờ ơ không thèm để tâm gì cả. Thế rồi anh nói chia tay mặc cho tôi vừa thông báo tin có bầu với anh. Anh chua chát nói:

- Anh muốn chia tay, anh chán rồi.

- Tại sao, em xin anh đấy. Giờ em có bầu rồi mình làm đám cưới được không anh?

- Cô điên à? Ai cưới cô mà đòi cưới. Tôi không cưới đâu.- Tại sao anh lại làm thế, tại sao lại đối xử với em như vậy? em xin anh đấy.

Vừa thông báo có bầu bạn trai đã chối bỏ, tôi quỳ xuống xin làm đám cưới nào ngờ anh ném 50 ngàn vào mặt và tuyên bố 1 tin nghe như sét đánh ngang tai - Ảnh 2
Anh bỏ đi, tôi ngồi đó khóc vật vã - Ảnh minh họa: Internet

Dứt lời tôi quỳ xuống xin anh làm đám cưới. Vì con tôi, vì bố mẹ tôi ở nhà tôi không thể khiến cho họ đau lòng được. Thế nhưng không, anh ném vào mặt tôi 50 ngàn rồi thẳng thừng tuyên bố:

- Đấy, cầm lấy đi mà phá đi. Cuối tuần này tôi tổ chức đám cưới với con gái sếp rồi, cô không có cơ hội đâu. Tôi nói thế đừng có mà đến phá đám, đi về đi.

- Tại sao? Tôi đã làm gì anh để anh phải khốn nạn với tôi thế hả?

- Tại sao à? Tại cô nghèo. Thế thôi.

Anh bỏ đi, tôi ngồi đó khóc vật vã. Vậy là hết cả rồi, còn đâu tương lai mà tôi hằng mơ nữa. Giờ đứa nhỏ trong bụng, tôi thấy cuộc đời mình hoàn toàn bế tắc rồi, thật sự tôi nên làm gì với đứa bé này đây? Tôi thật sự cần lời khuyên vào lúc này.

Mẹ mất, chồng đêm nào cũng lên tầng thờ để thắp hương, nghĩ chồng thương nhớ nào ngờ 3 tháng sau tôi chết điếng khi thấy osin 'nôn thốc nôn tháo'

Mẹ mất, chồng đêm nào cũng lên tầng thờ để thắp hương, nghĩ chồng thương nhớ nào ngờ 3 tháng sau tôi chết điếng khi thấy osin 'nôn thốc nôn tháo'

Cô chẳng mảy may suy nghĩ gì cho đến 3 tháng sau mới chết điếng khi nhìn thấy ô sin liền nôn ọe. Cô đã mang bầu đến 2 lần sao không hiểu. Nhưng ô sin ngày nào cũng chỉ ở nhà trông con cho mình thì cô ta đi đâu được cơ chứ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 47 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 47 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình