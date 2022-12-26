Mẹ mất, chồng đêm nào cũng lên tầng thờ để thắp hương, nghĩ chồng thương nhớ nào ngờ 3 tháng sau tôi chết điếng khi thấy osin 'nôn thốc nôn tháo'

Tâm sự 26/12/2022 13:47

Cô chẳng mảy may suy nghĩ gì cho đến 3 tháng sau mới chết điếng khi nhìn thấy ô sin liền nôn ọe. Cô đã mang bầu đến 2 lần sao không hiểu. Nhưng ô sin ngày nào cũng chỉ ở nhà trông con cho mình thì cô ta đi đâu được cơ chứ.

Người đàn ông nào cũng thế cả mà thôi. Có yêu thương đến mấy thì khi mỡ dâng miệng mèo là không có mèo nào chê cả. Anh cũng vậy, kết hôn với chị sống với chị đã 8 năm có với nhau hai đứa con trai rồi vậy mà anh vẫn phản bội chị bằng được.

Gia đình nhà chồng chị có mình mẹ chồng. Bà 1 mình tần tảo nuôi chồng khôn lớn. Khi ấy bố của anh đã mất sớm vì tai nạn. Gia đình chồng cũng không có gì phức tạp nên chỉ sống với mẹ chồng thôi. Mẹ chồng là người phụ nữ vô cùng đảm đang và nhân hậu. Cũng chính vì thế dù làm con dâu nhưng chị được mẹ chồng đối xử với mình như con cái trong nhà.

Nhiều người thường nói “khác máu tanh lòng” chính là mối quan hệ của mẹ chồng – con dâu. Nhưng có lẽ chị đã may mắn hơn người khác khi có được một người mẹ chồng vô cùng tâm lý và biết chia sẻ với con dâu nhiều điều.

Cũng chính vì thế ngày mẹ chồng mất chị buồn lắm. Chị chả thiết tha ăn uống gì. Nhưng vì con nhỏ nên chị vẫn phải chuẩn bị cơm nước cho chồng con đàng hoàng. Lúc đó con chị vẫn nhỏ, còn chồng chị cũng không thiết tha ăn uống gì. Gia đình quá thay đổi từ ngày mẹ chồng mất nên chị quyết định thuê lấy 1 cô ô sin về nhà.

Mẹ mất, chồng đêm nào cũng lên tầng thờ để thắp hương, nghĩ chồng thương nhớ nào ngờ 3 tháng sau tôi chết điếng khi thấy osin 'nôn thốc nôn tháo' - Ảnh 1
3 tháng sau cô chết điếng khi nhìn thấy ô sin liền nôn ọe - Ảnh minh họa: Internet

Tính thuê lấy bà cô nào đó nhưng vì không hợp nên đành thuê lấy một em còn trẻ. Nghe nói cũng thật thà và mới 20 tuổi thôi, nhưng vì nhà nghèo nên xuống thủ đô làm ô sin để kiếm tiền gửi về cho bố mẹ nuôi các em. Nghe hoàn cảnh khó khăn cũng tin tưởng rằng nhanh nhẹn nên cô đã thuê về. Nào ngờ đâu được rằng mọi thứ chẳng được như cô mong đợi.

Cô gái ô sin đó không có vấn đề gì cả. Cô ta chăm chỉ làm việc lắm. Chỉ có điều chồng chị thì có vấn đề mất rồi. Mẹ chồng mất cũng được hơn 2 tháng rồi. Đã hết 49 ngày\ thắp hương cho mẹ từ lâu. Thế nhưng chồng đêm nào cũng lên tầng 3 thắp hương cầu cho mẹ mới mất. Cô cứ nghĩ rằng chắc tại chồng quá thương nhớ mẹ mình nên mới làm điều ấy liên tục vậy mà thôi.

Cô chẳng mảy may suy nghĩ gì cho đến 3 tháng sau mới chết điếng khi nhìn thấy ô sin liền nôn ọe. Biểu hiện thì không cần nói cũng đủ rõ rồi. Cô đã mang bầu đến 2 lần sao không hiểu. Nhưng ô sin ngày nào cũng chỉ ở nhà trông con cho mình thì cô ta đi đâu được cơ chứ. Cô nhìn chồng rồi gặng hỏi:

- Anh… anh…

- Anh nói đi, anh với cô ta ở đâu?

- Trên tầng 3, tầng thờ…

- Tầng 3 là tầng thờ, anh ở ngoài ban công sao? Sao anh có thể làm thế? Mẹ anh vừa mới mất đó, bà đang ở trên đó mà anh có thể làm cái điều đ.ồi b.ại đó sao?

- Anh xin lỗi.

- Thôi bỏ đi, chẳng còn gì để mà nói cả. Anh định thế nào, giải quyết làm sao?

- Anh, anh cũng không biết nữa.

Chị bỏ về phòng hai con đóng chặt cửa lại mặc anh gọi cửa rồi năn nỉ xin lỗi. Chị nên làm gì đây, thật sự giờ phút này chị thấy bế tắc lắm. Cuộc hôn nhân của anh chị sẽ kết thúc như thế này sao? Còn đứa bé trong bụng ô sin thì nên làm sao cho phải đây? Hàng tỷ những câu hỏi cứ xoay quanh đầu chị. Thật sự chị cần 1 lời khuyên vào lúc này.

Đêm nào chồng cũng lên gác xếp đến mệt lử mới xuống, lén lên xem tôi chết đứng khi thấy 1 lỗ hổng phía sau chiếc tủ cũ thông sang phòng cô hàng xóm

Đêm nào chồng cũng lên gác xếp đến mệt lử mới xuống, lén lên xem tôi chết đứng khi thấy 1 lỗ hổng phía sau chiếc tủ cũ thông sang phòng cô hàng xóm

Từ ngày chị sinh đến đứa con thứ hai, đêm nào cũng thấy chồng chị lên gác xép đến mệt lử người mới xuống. Lần nào anh xuống mồ hôi cũng vã ra như tắm vậy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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