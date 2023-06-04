Vừa đi làm về, tôi bỗng nghe tiếng 'rên rỉ' của người giúp việc trong nhà tắm, 5 giây sau 'chết lặng' vì người đàn ông quen mặt bên trong

Tâm sự 04/06/2023 02:53

Sau khi mẹ chồng bị tai biến, gia đình tôi quyết định thuê người giúp việc. Ít lâu sau, tôi vô tình chứng kiến một cảnh tượng không dám nói thành lời.

Sau cưới do chưa có điều kiện nên Ngọc với Thành – chồng cô vẫn phải sống chung với gia đình nhà chồng, tính làm ăn tích cóp vài năm, đủ tiền sẽ mua một căn hộ ra sống riêng cho thoải mái. Bởi nhà Thành cũng không phải quá rộng, cộng thêm vợ chồng em trai Thành cũng đang sống cùng nữa. Tính ra nhà có 50 mét vuông, 3 tầng mà cả 3 hộ gia đình sinh hoạt ở đó là khá bất tiện.

Thời gian đầu, công việc nhà cửa, nội trợ đều do mẹ chồng Ngọc đảm nhiệm. Bà khỏe, chịu khó lại thương con nên 2 nàng dâu được nhờ rất nhiều. Song cách đây hơn năm bà bị tai biến, may giữ được tính mạng nhưng sức khỏe yếu đi nhiều, không thể làm việc nhà được nữa.

Vừa đi làm về, tôi bỗng nghe tiếng 'rên rỉ' của người giúp việc trong nhà tắm, 5 giây sau 'chết lặng' vì người đàn ông quen mặt bên trong - Ảnh 1

Cách đây hơn năm mẹ chồng bị tai biến không thể làm việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Không còn cách nào, vợ chồng Ngọc bàn với em trai Thành thuê giúp việc, vừa để chăm sóc mẹ chồng cô, vừa để lo cơm nước nhà cửa.

Qua trung tâm giới thiệu, gia đình Thành quyết định thuê Nhi về làm giúp việc. Nhi kém Ngọc 2 tuổi, đã có chồng con dưới quê rồi. Vì hoàn cảnh khó khăn mới phải lên thành phố tìm việc.

Nhìn Nhi gọn gàng sạch sẽ, lại thạo việc nên Ngọc rất ưng. Đặc biệt tính Nhi cởi mở hòa đồng nên trong nhà ai cũng quý mến. Nhất là Thành, không thấy mặt giúp việc thì thôi, chứ cứ nhìn thấy là tếu táo trêu đùa.

Vừa đi làm về, tôi bỗng nghe tiếng 'rên rỉ' của người giúp việc trong nhà tắm, 5 giây sau 'chết lặng' vì người đàn ông quen mặt bên trong - Ảnh 2
Qua trung tâm giới thiệu, gia đình Thành quyết định thuê Nhi về làm giúp việc - Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu Ngọc cũng không để ý, sau thấy chồng với giúp việc có vẻ thân thiện quá, Ngọc bắt đầu nhắc chồng: "Em thấy anh có vẻ thân với Nhi ghê. Hay lại si mê vẻ đẹp nơi thôn dã rồi thế?".

Nghe vợ nói, Thành chẹp miệng xua tay: "Em toàn ăn nói lung tung. Để người ngoài nghe thấy họ sẽ nghĩ anh là người thế nào". Thành nói thì nói vậy chứ trong lòng Ngọc vẫn đề phòng.

Đến hôm ấy, Thành bảo mệt nên xin nghỉ làm. Ngồi trên cơ quan làm việc Ngọc thấy nóng ruột, nhà chỉ có Thành với giúp việc, mẹ chồng cô thì nằm liệt chẳng đi lại được, nghĩ tới đây, Ngọc thấy gờn gợn. Vậy là tranh thủ giờ nghỉ trưa cô phóng xe về qua nhà xem thế nào.

Tới nơi, nhìn nhà cửa yên ắng, Ngọc nhẹ nhàng đi vào. Qua phòng mẹ chồng, Ngọc thấy bà đã ngủ say, cô lặng lẽ lên tầng 2, ngờ đâu vừa đi qua phòng tắm cạnh hành lang, cô đã nghe thấy tiếng giúp việc cười nói ẻo lả trong đó: "Anh chẳng chịu tắm cho em gì cả, chỉ toàn đòi...".

Vừa đi làm về, tôi bỗng nghe tiếng 'rên rỉ' của người giúp việc trong nhà tắm, 5 giây sau 'chết lặng' vì người đàn ông quen mặt bên trong - Ảnh 3
Ngọc nghe thấy tiếng giúp việc cười nói ẻo lả trong phòng tắm - Ảnh minh họa: Internet

Ngọc nghe mà tím cả mặt, đoán Thành đang "sung sướng" bên trong, Ngọc liền đẩy cửa vào. Song nhìn người đàn ông đang ôm quấn giúp việc dưới vòi nước cô mới sốc nặng. Người đang "tắm" cho giúp việc không phải là Thành như cô nghĩ, mà là em trai Thành. Thì ra vợ đi công tác miền Nam 2 tháng, em chồng ở nhà tằng tịu luôn với giúp việc. Còn Thành hôm ấy xin nghỉ nhưng có việc đột xuất, anh vẫn phải đi.

Bất ngờ thấy Ngọc vào, Nhi kinh hãi cuống cuồng mặc lại đồ rồi dọn đi ngay chiều hôm đó. Còn em chồng Ngọc vừa xấu hổ, vừa sợ Ngọc nói sự thật với vợ nên cứ van xin chị dâu không nói chuyện này với vợ.

Ngọc kể, hôm ấy cô về nói chuyện với Thành để anh khuyên nhủ em trai. Tạm thời vợ chồng cô vẫn chưa cho em dâu biết chuyện. Nhưng Ngọc cũng bóng gió nhắc nhở em dâu chú ý để mắt tới chồng hơn. Còn về phần Ngọc, sau hôm thót tim hú hồn ấy, cô quyết định dù vất vả mấy cũng cố làm để không phải thuê giúp việc, không dễ mất chồng như chơi.

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