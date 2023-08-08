Vừa cho osin nghỉ việc, chị ta đã cười khẩy rồi tiết lộ 'bí mật đau lòng' về vợ khiến tôi 'hóa đá' ngay lập tức

Tháng trước, chị Yến đột ngột xin nghỉ việc khiến tôi sốc lắm. 10 năm ở cùng với gia đình tôi, chị Yến quen từng nếp sống, chị nghỉ, biết kiếm được ai nhanh nhẹn, tốt bụng, chu đáo như thế bây giờ.

Chị Yến đến làm giúp việc cho nhà tôi ngay sau khi vợ tôi sinh con gái đầu, tính đến nay cũng đã hơn 10 năm. Bố mẹ tôi ở quê đã già, bố mẹ vợ thì thường xuyên đau yếu nên mọi việc trong thời gian vợ tôi ở cữ đều là chị Yến 1 tay chăm lo. Vợ chồng tôi coi chị Yến như người thân ở trong nhà. Còn vợ tôi, sau khi sinh cũng bận rộn với công việc nên chị Yến là người chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho 2 đứa nhỏ.

Khi chị Yến xin nghỉ, vợ chồng tôi rất bất ngờ. Sau đó, tôi đã hỏi kỹ chị Yến để xem lý do khiến chị xin nghỉ. “Chị thấy công việc quá vất vả hay tiền lương vợ chồng em trả chưa phù hợp? Chúng em sẵn sàng tăng lương cho chị mà. Có gì chị cứ nói thẳng với vợ chồng em là được”, tôi sốt sắng nói.

Nghe tôi nói vậy, chị chỉ ôn tồn bảo con dâu chị sắp sinh con nên chị xin nghỉ hẳn để chăm con dâu ở cữ rồi chăm cháu cho con dâu đi làm.

“Chị coi vợ chồng cô chú như em trai, em gái chị. Chị cũng rất thương 2 bé Bông và Ken nhưng việc gia đình của chị như vậy nên chị không bỏ được. Mong cô chú thông cảm. Khi nào có dịp chị sẽ qua nhà cô chú chơi. Chị ở đây cũng 10 năm rồi giờ phải chuyển đi, chị cũng lưu luyến lắm”, chị Yến nói.

Nghe chị nói vậy, vợ chồng tôi chẳng biết làm sao để giữ chị lại. Tôi đành gửi cho chị 1 tháng lương cuối cùng 1 tháng lương nữa gọi là để vợ chồng tôi cảm ơn chị.

Sáng hôm đó, chị Yến dọn dẹp đồ đạc để bắt kịp chuyến xe sớm. 2 đứa con tôi thấy chị đi thì òa khóc còn vợ chồng tôi cũng rơm rớm nước mắt. Tuy nhiên, khi chị vừa đi khỏi cửa thì tôi nhận được tin nhắn của chị Yến. Trong tin nhắn chị nói có một lá thư chị gửi riêng tôi.

Tôi sững người khi đọc được những dòng chữ của chị Yến: “Chú Quang, chị đã làm ở nhà chú 10 năm nay. Chú là ông chủ đối xử tốt nhất với chị từ trước đến giờ. Chính vì vậy, sau khi chị nghỉ việc, chị nghĩ chị không nên giấu diếm chú nữa. Một vài đợt chú đi công tác, chị thấy cô ở nhà, thường xuyên nhắn tin, gặp gỡ một người đàn ông nào đó. Có lẽ, chú nên tìm hiểu việc này rõ hơn, chị nghĩ cô đã có người khác mất rồi”.

Ảnh minh họa: Internet

Đọc lá thư mà trái tim tôi vỡ nát thành trăm mảnh. Quá nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu tôi. Việc này như thế nào? Vợ tôi qua lại với ai? Vì sao chị Yến lại rõ điều đó? Thực sự, vào lúc này tôi rối bời quá...