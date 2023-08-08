Ly hôn hơn 1 năm, lần ấy vô tình gặp lại chồng cũ, tôi quặn thắt tim gan khi biết được bí mật động trời mà anh chôn chặt trong lòng

Sau hơn 2 năm kết hôn, chúng tôi bắt đầu bất quan điểm về cách sống và xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã không thể hoà giải. Dần dần, trái tim tôi cũng nguội lạnh, không còn chút tình cảm và sự tin tưởng nào với người đàn ông này nữa.

Tôi và Hưng đã quen nhau được hơn 1 năm và quyết định tiến tới hôn nhân. Nói về tình yêu của chúng tôi, Hưng là một người đàn ông chung thủy, quan tâm tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác gì đó lạ kỳ. Có lẽ đến từ việc chúng tôi không ríu rít, quấn quýt bên nhau nhiều như những cặp đôi mới yêu khác. Hưng bảo tính anh vốn vậy, anh ấy là người hướng nội và thường thích sự yên bình. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm kết hôn, chúng tôi bắt đầu bất quan điểm về cách sống và xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã không thể hoà giải. Dần dần, trái tim tôi cũng nguội lạnh, không còn chút tình cảm và sự tin tưởng nào với người đàn ông này nữa. Do đó, chúng tôi quyết định ra tòa ly hôn. Có lẽ bây giờ quan điểm, sự đồng điệu của cả hai không còn như xưa nữa.

Ảnh minh họa: Internet Tính tới thời điểm hiện tại, tôi và chồng cũ đã ly hôn được hơn 1 năm. Hưng cũng đã chuyển ra Hà Nội để sinh sống vì công việc của anh ấy. Còn tôi thì vẫn ở tỉnh Hải Phòng. Mặc dù chúng tôi không có bất cứ ràng buộc gì sau ly hôn, thậm chí là không có con, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Nhiều lúc, tôi tự hỏi "Liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể hàn gắn lại khi chúng tôi có con với nhau hay không?" Vào một ngày tôi đang đi công tác ở Hà Nội, tôi tình cờ gặp Hưng tại một quán ăn. Anh bắt đầu hỏi thăm tôi những câu đại loại như: "Dạo này em khỏe không? Công việc như thế nào? Có gặp bất cứ vấn đề khó khăn nào trong cuộc sống hay không?...". Và rồi anh ấy bắt đầu ấp úng và tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy có điều gì đó rất khó mở lời.

Sau đó, anh bất ngờ nói rằng anh ấy đã yêu và sắp kết hôn. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy hiện đã có một đứa con trai, đứa trẻ đã được sinh ra vào tuần trước. Ảnh minh họa: Internet Tôi đã suy sụp và gần như không còn đứng vững trước lời nói của anh ấy. Bởi vì cuộc hôn nhân giữa tôi và Hưng không hề có sự ràng buộc của một đứa trẻ nào cả. Và bây giờ, chỉ mới ly hôn được hơn 1 năm, anh ấy đã có con với người khác và sắp tổ chức lễ cưới. Điều này khiến tôi chỉ muốn chạy đi ngay nơi khác và cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đang rất tức giận và không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Tim tôi như bị xét nát cả ngàn mảnh vậy!

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