Vợ gào khóc quỳ xuống lạy lục van xin tôi đừng bỏ cô ta. Còn bảo sẵn sàng làm trâu làm ngựa, tôi muốn gì cũng được, chung chồng cũng đồng ý. Nhìn cái bộ dạng đó của vợ mà tôi càng khinh thường và ghét bỏ. Cô ta chấp nhận nhưng bây giờ không xứng đáng với vị trí là vợ chính thức của tôi nữa.

Tôi muốn ly hôn vợ để cho người yêu danh phận đàng hoàng. Thật lòng cũng không muốn làm đàn ông một đời vợ, cũng không hi vọng các con phải sống xa bố. Nhưng vợ tôi tệ hại quá, chẳng được cái nước gì. Việc nhà thì bê trễ, bản thân thì luộm thuộm, cũ kỹ, cư xử thì thô lỗ. Tôi chán vợ đến mức hết giờ làm chỉ muốn ở ngoài đến nửa đêm về là lên giường đi ngủ, không muốn nhìn mặt hay nói chuyện với cô ta thêm lời nào.

Nhưng sực nhớ ra một chuyện, tôi quay lại phòng ngủ định nói với vợ, vừa mở cửa ra thì bắt gặp một được một cảnh tượng giật mình.

Tôi gần như phải túm tay bắt ép cô ta ký vào đơn. Cô ta xin nuôi hai đứa con, tôi cũng đồng ý. Lấy được chữ ký của vợ, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay người đi về phòng làm việc. Chúng tôi đã ngủ riêng một thời gian rồi.

Vợ tôi không hề còn nét buồn đau khổ sở nào trên khuôn mặt, trái lại cô ta nở nụ cười vô cùng vui vẻ và nhẹ nhõm. Nhìn thấy tôi, cô ta vội cúi đầu lúng túng. Tôi nghĩ mình nhìn nhầm nên cũng không quan tâm đến nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Sau mấy tháng ly thân để chờ làm thủ tục thì cuối cùng chúng tôi cũng ra tòa, chính thức cắt đứt quan hệ vợ chồng. Ngày rời khỏi tòa án với phán quyết ly hôn trên tay, vợ cũ mỉm cười đầy tươi tắn, không còn chút u sầu nào cả. Tôi giật mình nhận ra hôm đó cô ta rất đẹp, ăn mặc, đầu tóc, trang điểm chỉn chu.

- Anh có biết là tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không. Người ngoài nhìn vào thấy anh lương cao, không chơi bời tệ nạn gì thì tưởng là ngon lành lắm. Ở chung mới biết chẳng khác gì địa ngục, gia trưởng,vô tâm, ích kỷ bảo thủ, máu lạnh…

Sốc nặng hơn là vợ cũ tiết lộ chuyện tình giữa tôi và bạn gái bây giờ có phần thúc đẩy quan trọng từ cô ấy. Trong một lần gặp gỡ nhóm đồng nghiệp của tôi, cô ta phát hiện ra bạn gái hiện tại của tôi có tình ý với chồng mình. Cô ta bắt đầu lên kế hoạch bỏ chồng, vì nếu thẳng thừng ly hôn thì tôi sẽ không chấp nhận bị vợ bỏ.

Đầu tiên, cô ta tự làm xấu mình để tôi chán. Sau đó bắt đầu đăng hàng loạt ảnh và status trên facebook khoe chồng tuyệt vời, tốt đẹp, đáng ngưỡng mộ thế nào. Để người khác nghĩ tôi là vàng 10 mà dày công tính kế cướp về làm của riêng. Đúng là bạn gái tôi chủ động tiếp cận và xúi tôi ly hôn, cũng rất ngọt ngào chiều chuộng. Lẽ nào do cô ấy mắc câu vợ cũ tôi? Hoá ra cảnh tượng tôi bắt gặp cái đêm đó là sự thật, cô ta thật sự sung sướng và nhẹ nhõm khi bỏ được chồng. Tôi tệ hại đến thế ư? Cưới nhau 5 năm, tôi cũng chỉ tát cô ta vài lần vì quá hỗn.

Chuyện nhà, con cái là của phụ nữ mà cô ta cứ đòi tôi phải phụ giúp là sao? Lấy chồng rồi thì phải lo đằng nhà nội, thế mà cứ đòi về thăm mẹ ốm, rồi trách tôi máu lạnh?

Và cô bạn gái tuyệt vời hiện tại hóa ra lại là kẻ mưu mô rắp tâm nham hiểm? Tôi mất ăn mất ngủ cả tuần trời nay rồi nhưng không biết làm sao để trả lời cho nghi vấn của mình?