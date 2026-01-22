Vừa chạm vào người vợ trong đêm tân hôn, chồng kinh hoàng xô tôi ngã xuống sàn rồi đòi trả dâu vì một 'dấu vết' lạ trên ngực

Tâm sự 22/01/2026 22:30

Chồng tôi tức giận nói anh không thể chấp nhận một người phụ nữ có hình xăm trên ngực. Về hình xăm này, có chút liên quan đến người yêu cũ của tôi. Khi còn trẻ, tôi từng yêu một người điên cuồng, còn lớn mật xăm tên của anh ấy lên ngực.

Ngay trong đêm tân hôn, tôi bị chồng trả ngay về nhà mẹ đẻ. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc hôn nhân mình mơ ước lại trở nên như thế này.

Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối. Khi đó tôi 28 tuổi, vừa kết thúc mối tình 3 năm với người yêu cũ. Chồng tôi 33 tuổi, tính tình hiền lành, thật thà. Lúc chúng tôi vừa hẹn hò, cả hai bên gia đình đều hối thúc kết hôn. Tôi và anh quen nhau chưa được một năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Dù sao tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình, tôi cũng không kén cá chọn canh.

Khi quen nhau tôi nghĩ chồng mình là kiểu đàn ông muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Vì còn e ngại nên tôi không kể anh nghe về chuyện quá khứ của mình. Tôi nghĩ khi đã thành vợ chồng, chúng tôi sẽ thấu hiểu cho nhau hơn. Đến đêm tân hôn, đang lúc cao trào, chồng tụt áo tôi xuống, nhìn vào ngực tôi thì liền xô tôi ngã xuống giường. Tôi quá bất ngờ vì hành động của anh.

Vừa chạm vào người vợ trong đêm tân hôn, chồng kinh hoàng xô tôi ngã xuống sàn rồi đòi trả dâu vì một 'dấu vết' lạ trên ngực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi tức giận nói anh không thể chấp nhận một người phụ nữ có hình xăm trên ngực. Về hình xăm này, có chút liên quan đến người yêu cũ của tôi. Khi còn trẻ, tôi từng yêu một người điên cuồng, còn lớn mật xăm tên của anh ấy lên ngực. Sau này khi chia tay tôi rất hối hận vì tuổi trẻ quá bồng bột. Sau này tôi cũng không thể xóa hết hình xăm này, đành để lại trên người mình.

Không để chồng phải khó chịu về tên của người yêu cũ, trước đêm tân hôn, tôi đã đi sửa lại hình xăm. Vậy mà anh cũng không thể chấp nhận. Anh cho rằng tôi là kiểu phụ nữ hư hỏng. Ngay trong đêm tân hôn, chồng tôi gọi taxi đưa tôi về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ tôi ngỡ ngàng khi thấy con gái mới sáng gả đi mà tối đã về nhà.

Bố mẹ tôi còn bàn nhau sáng hôm sau sẽ sang nói chuyện với gia đình chồng của tôi. Tôi thấy tuyệt vọng và chán chường quá. Chồng tôi quá bảo thủ, anh ấy không thể chấp nhận quá khứ của tôi. Tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không?

Cô dâu "ngất lịm" ngay cổng nhà chồng khi thấy đứa trẻ lạ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Cô dâu "ngất lịm" ngay cổng nhà chồng khi thấy đứa trẻ lạ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Nghe chồng tôi nói, đứa nhỏ im liền, rồi chạy vào nhà, gọi em trai của chồng tôi là chú. Tôi muốn hỏi chồng đứa trẻ đó là ai nhưng vì còn phải tiếp khách nên tôi định sẽ nói chuyện với anh sau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vừa chạm vào người vợ trong đêm tân hôn, chồng kinh hoàng xô tôi ngã xuống sàn rồi đòi trả dâu vì một "dấu vết" lạ trên ngực

Vừa chạm vào người vợ trong đêm tân hôn, chồng kinh hoàng xô tôi ngã xuống sàn rồi đòi trả dâu vì một "dấu vết" lạ trên ngực

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng 0h00 ngày 23/1/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Đúng 0h00 ngày 23/1/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giây phút váy cưới tụt xuống, tôi chết lặng trước "bí mật" trên cơ thể vợ, nỗi ám ảnh khiến tôi không dám chạm vào cô ấy suốt cả tuần

Giây phút váy cưới tụt xuống, tôi chết lặng trước "bí mật" trên cơ thể vợ, nỗi ám ảnh khiến tôi không dám chạm vào cô ấy suốt cả tuần

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Sau đêm nay, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Qua đêm nay, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Sau ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/1/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/1/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Tâm sự 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Công an vào cuộc vụ cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm

Công an vào cuộc vụ cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm

Tử vi thứ Sáu 23/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 23/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giây phút váy cưới tụt xuống, tôi chết lặng trước "bí mật" trên cơ thể vợ, nỗi ám ảnh khiến tôi không dám chạm vào cô ấy suốt cả tuần

Giây phút váy cưới tụt xuống, tôi chết lặng trước "bí mật" trên cơ thể vợ, nỗi ám ảnh khiến tôi không dám chạm vào cô ấy suốt cả tuần

Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Thấy cháu nhỏ ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với hành động của chị dâu

Thấy cháu nhỏ ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với hành động của chị dâu

Thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không dám đánh ghen mà lặng lẽ rút lui vì nhận ra gương mặt "quyền lực" ấy

Thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không dám đánh ghen mà lặng lẽ rút lui vì nhận ra gương mặt "quyền lực" ấy

Bỏ mặc mẹ con tôi 3 năm rồi đem vàng đến đòi "nhận con", chồng cũ nhục nhã quay xe khi nhìn thấy thứ trên tay đứa bé

Bỏ mặc mẹ con tôi 3 năm rồi đem vàng đến đòi "nhận con", chồng cũ nhục nhã quay xe khi nhìn thấy thứ trên tay đứa bé

Vợ bỏ đi ngay khi biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em quay về

Vợ bỏ đi ngay khi biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo, 2 tháng sau tôi khóc ngất khi thấy em quay về