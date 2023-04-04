Vừa bước vào phòng tắm, cô dâu sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng chồng tương lai với mẹ chồng, lập tức đòi hủy hôn

Tâm sự 04/04/2023 16:18

Nào ngờ vừa bước vào trong, cô sửng sốt khi thấy cảnh tượng ấy mà chỉ muốn ly hôn ngay.

Cụ thể là kênh truyền thông Hong Kong HK01 đã đăng tải câu chuyện về một người phụ nữ đã tuyên bố hủy hôn vào một ngày trước lễ kết hôn.

Một người phụ nữ A đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào ngày trước đám cưới cô đã ở qua với gia đình chồng tương lai của mình là anh B.

Tuy nhiên, tối hôm đó cô A đã chứng kiến một cảnh tượng khiến cô sốc đến cuối đời.

 

Cô A đã tình cờ nhìn thấy người chồng và mẹ chồng tương lai của mình đi vào nhà tắm cùng với nhau. Sau khi đợi một lúc lâu không thấy hai người đi ra, cô đã quyết định mở cửa đi vào nhà tắm.

Sau đó, một cảnh tượng gây sốc lọt thẳng vào mắt của của cô A.

Vừa bước vào phòng tắm, cô dâu sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng chồng tương lai với mẹ chồng, lập tức đòi hủy hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thì ra mẹ chồng tương lai đang tắm và gội đầu cho chồng tương lai của của cô. Thấy cảnh tượng đó, cô A hoảng hốt hét lên: “Hai người đang làm gì vậy hả?”. Ngược lại với sự bối rối của cô, hai người đó đã quay ra nhìn cô A với ánh mắt kỳ lạ mà không hề tỏ ra ngượng ngùng.

 

Sau đó, gia đình của anh B đã mắng cô A khi cô đòi huỷ hôn là: “Người trong gia đình không à, có vấn đề gì đâu?”.

Họ chỉ trích cô A rằng: “Đó là lỗi của cô vì đã nhìn nhận mọi việc bằng đôi mắt nhạy cảm và sai lầm”.

Cô A kết thúc câu chuyện khi kể là: "Đó là chuyện đêm trước ngày cưới rồi. Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết sau khi kết hôn chẳng hạn như nhà tân hôn, nên tôi đã thấy mình đúng đắn khi đã chọn huỷ đi cuộc hôn nhân này".

 

Cư dân mạng khi nghe câu chuyện của cô A đã phẫn nộ và để lại những bình luận và an ủi cô A rằng: “Tôi tin rồi bạn sẽ gặp được người đàn ông khác tốt hơn anh B nhiều”.

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Tá hỏa khi ô sin để lại 30 cây vàng rồi bỗng nhiên biến mất, nghe điều mà chồng thú nhận phía sau, tôi hoang mang đến độ muốn ngất

Nhưng khi tôi mở cửa cũng chẳng thấy bà đâu, vội vàng chạy đi tìm, tôi càng sửng sốt hơn với điều chồng đã giấu.

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