Vợ vừa ra khỏi cửa, chồng và osin đã vội quấn lấy nhau mây mưa liên tục, tưởng có thể ‘một tay che trời’ ai ngờ câu nói của cô con gái nhỏ đã tố cáo tất cả

Từ lúc Tiên đến nhà, tôi giống như có thêm một cánh tay trái đắc lực vậy. Công việc tiếp viên hàng không khiến tôi phải đi lại suốt, thời gian dành cho gia đình dường như chẳng có mấy. Lắm hôm ở trên máy bay nhưng trong đầu tôi cứ quẩn quanh suy nghĩ không biết chồng con ở nhà ăn gì, có cơm nước đầy đủ không. Rồi nhà cửa không biết có dọn hay lại bầy bữa một đống.

Tiên năm nay 25 tuổi, đã có chồng con ở dưới quê. Từ 2 năm nay, cô ấy lên Hà Nội làm giúp việc để kiếm thêm tiền gửi về cho gia đình. Tiên nhanh nhẹn, nói chuyện lại nhẹ nhàng, từ tốn, hơn nữa cư xử còn rạch ròi, phân rõ chủ tớ.

Thương Tiên gia đình ở quê khốn khó, tháng vừa rồi, tôi quyết định tăng lương cho cô ấy, coi như một sự trợ giúp và phần thưởng động viên…

Thế nhưng giờ thì khác! Tôi yên tâm vì có Tiên nấu nướng, dọn dẹp, nhà cửa giúp mình. Con gái nhỏ của tôi cũng rất quý Tiên, những lúc mẹ vắng nhà cũng thường bám theo, quấn quýt lấy cô.

2 hôm nay không có lịch bay nên tôi được thảnh thơi ở nhà thư giãn. Công việc bận rộn, lâu lắm rồi tôi mới có những phút giây ôm con chơi đùa như lúc này. Dâu tây 4 tuổi của tôi thấy mẹ ở nhà thì vui lắm, cứ bám lấy chân mẹ, lúc thì đòi bế lúc thì đòi thơm.

Ảnh minh họa: Internet

- Mẹ… mẹ thơm con đi. – Con bé giơ tay, cười tít mắt.

- Ừ, mẹ yêu Dâu tây quá.

- Mẹ thơm cả vào cổ, vào ngực con nữa.

- Sao con lại đòi thơm vào đấy? – Tôi sửng sốt hỏi.

- Hôm trước con thấy bố thơm vào cổ, vào ngực cô Tiên. Cô ấy cứ cười hi hi thích lắm. Mẹ, mẹ thơm con đi.

Nghe con bé nói mà tôi đần cả mặt lại, hốt hoảng không tin nổi. Chồng tôi hôn vào ngực, vào cổ cô giúp việc ư? Trời ơi, vậy là chồng tôi và osin lén lút hú hí với nhau à?

- Dâu tây không nói cho ai nghe chuyện này nhé? Hứa với mẹ rồi mai mẹ dẫn đi mua búp bê.

- Vâng ạ. Con không nói với ai đâu – Con bé cười giơ tay lên môi suỵt một cái.

Tối hôm ấy, tôi âm thầm quan sát chồng và Tiên. Quả thật, tuy bề ngoài ra bộ chủ tớ nghiêm chỉnh, nhưng tôi phát hiện có đến 2 khoảnh khắc, họ lén lút nhìn nhau mỉm cười. Dù khoảnh khắc đó rất nhanh nhưng cũng không qua được mắt tôi. Uất ức, căm hận vì bị phản bội. Tôi quyết định vạch trần bộ mặt thật của hai kẻ mèo mả, gà đồng!

Sau cái ngày phát hiện bí mật động trời thông qua con gái, tôi âm thầm mua máy ghi âm rồi lắp đằng sau tủ quần áo. Vì tủ quần áo là chỗ riêng tư nên trước giờ tôi vẫn yêu cầu Tiên không lau chùi, cứ kệ để tôi tự dọn dẹp nên hoàn toàn có thể yên tâm không bị phát hiện. Ngoài ra, tôi còn bố trí một số chỗ hiểm nữa trong nhà.

Tối hôm ấy, tôi kiếm cớ đưa con gái sang gửi nhà bà ngoại, nói bà nhớ cháu, muốn cháu về chơi mấy hôm. Còn bản thân thì thông báo cho chồng biết mình sẽ có lịch bay trong mấy ngày tới.

Sáng sớm hôm ra sân bay, chồng tôi ra vẻ quyến luyện, bịn rịn lắm còn ả giúp việc khốn nạn thì xoen xoét mồm:

- Chị cứ yên tâm đi làm. Em ở nhà sẽ dọn dẹp nhà cửa chu đáo.

- Ừ, chị nhờ cả vào em đấy…

Tôi vừa đi được 2 tiếng thì đã nghe thấy tiếng chồng hú hí với osin. Tiên thì rên rỉ, còn chồng tôi thì cười khoái trá:

- Bồ câu bé nhỏ của anh, hôm nay thì chúng mình tha hồ mà vui vẻ.

“Bồ câu”? Lại còn gọi nhau là bồ câu cơ đấy. Nghiến răng nghiến lợi, tôi nghĩ thầm: "Đã vậy bà sẽ hầm nhừ “con chim” này!".

Rút điện thoại, tôi gọi điện cho một người đàn ông:

- Alo, anh sắp đến chưa nhỉ? Đến rồi thì cứ lấy chìa khóa ở bồn hoa ngoài cửa nhé. Tiên thấy anh lặn lội lên thăm thế này chắc hạnh phúc lắm đấy, mấy hôm nay em ấy cứ khóc than nhớ nhà suốt. Phòng Tiên ở trên tầng 2 anh nhé.

Người đàn ông tôi gọi không ai khác chính là chồng Tiên. Tôi quyết định để cho anh ta biết được bộ mặt thật, lăng loàn của vợ mình. Do đó đã gọi anh ta lên nhà, và để chìa khóa bên ngoài cho anh ta vào, với lý do thấy Tiên nhớ chồng con nên muốn tạo bất ngờ cho cô ấy. Cũng may phòng Tiên cùng tầng với vợ chồng tôi…

Thấy chồng Tiên sắp đến, tôi cũng nhanh chóng bắt taxi về nhà. Hôm nay tôi chẳng có lịch bay nào cả, nói vậy để kiếm cớ bắt gian phu dâm phụ mà thôi.

Quả nhiên, nửa tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng động trong nhà mình. Chắc là chồng Tiên đã đến, nhớ lời dặn của tôi nên anh ta lên luôn phòng tầng 2 – phòng ngủ của vợ chồng tôi!

Ảnh minh họa: Internet

Một lúc sau, quả nhiên, tôi nghe thấy tiếng gào thét thất thanh của một người đàn ông, rồi tiếng chửi rủa:

- Vợ gì mà khốn nạn thế này! Dám phản bội chồng con?

Nghe thấy thế, tôi vội vàng chạy như bay vào nhà. Chứng kiến cảnh chồng Tiên đang xông vào đánh đấm, túm tóc đôi gian phu dâm phụ, tôi giả vờ ngỡ ngàng:

- Trời ơi, chuyện gì thế này? Các người đang làm gì thế này?

- Chồng chị đang ngủ với vợ tôi đấy! – Chồng Tiên phẫn nộ tát vợ, quay sang bảo tôi.

Ra vẻ tức giận, đau đớn, tôi xông vào túm tóc, cứ thế tát chồng mình, vừa tát vừa chửi. Còn chồng Tiên thì quay ra đánh vợ mình. Cứ thế, cả hai tự xử người trong nhà.

Thấy hai kẻ ngoại tình đã ăn đòn đủ, tôi giơ tay ngăn chồng Tiên lại, mắt rơm rớm nước mắt:

- Nếu hôm nay không phải tôi nhớ nhầm lịch bay, anh ấy thì nhớ vợ nên lên thăm thì các người còn định lén lút đến bao giờ nữa? Khốn nạn!

Chỉ mặt Tiên, chồng cô ta gằn giọng:

- Thật không ngờ những đồng tiền cô kiếm được lại bẩn thỉu như thế! Ly dị đi!

Chồng Tiên tức giận bỏ ra khỏi nhà, mặc vợ cứ thế quỳ gối lê lết rồi chạy theo van xin. Trong nhà chỉ còn mình tôi với chồng – lúc này đang cúi gằm mặt vì xấu hổ. Cười nhếch mép, tôi bảo thẳng:

- Đôi đấy ly dị rồi thì đôi mình cũng sẽ thế luôn nhé! Tôi kinh tởm loại ngoại tình lắm. Dám hú hí với osin thì giờ xách valy theo cô ta luôn đi.

- Không… anh xin em đấy. Là anh trót sai lầm thôi.

Mặc kệ chồng van xin, tôi đứng dậy, sang phòng con khóa trái cửa lại. Nói không đau đớn là nói dối, nhưng quả thật, sống với loại người gian dối phản bội vợ như vậy, tôi không làm được…