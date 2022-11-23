Lấy chồng già tưởng được tê tái về đêm, ai ngờ đêm tân hôn anh lộ rõ con người thật, khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Tâm sự 23/11/2022 18:56

Nghe xong lời tâm sự của ông xã mà tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa. cũng vì vậy mà đêm tân hôn sẽ là kỷ niệm khó quên của cả hai vợ chồng.

Các chị nghĩ sao về một người đàn ông 45 tuổi, sức khỏe bình thường, kinh tế ổn ạ? Ý em muốn hỏi về phương diện tế nhị kia ấy. Chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ, anh ta hẳn sành sỏi, lõi đời lắm. Vì có tiền, có sức khỏe, lại không xấu xí, dị hợm, thiếu gì em “xin chết”. Mà đã 45 tuổi, còn gì mà không trải qua.

Thú thật em cũng nghĩ như vậy đấy ạ. Khi em lấy chồng em bây giờ, em mới có 25 cái xuân xanh thôi. Anh thì tròn 45 tuổi, hơn em nhiều về cả tuổi đời lẫn tuổi kinh nghiệm sống và chắc chắn là cả kinh nghiệm tình dục. Em dám chắc mình chỉ là chú thỏ non ngây thơ, ngơ ngác trước anh trong chuyện ấy.

Lấy chồng già tưởng được tê tái về đêm, ai ngờ đêm tân hôn anh lộ rõ con người thật, khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em với chồng quen nhau có nửa năm thì cưới luôn. Bởi chúng em nhận ra, 2 đứa quá hợp nhau, không thể sống thiếu nhau. Quan trọng hơn, anh không chờ nổi nữa, khi số tuổi đã nhảy sang 45.

Thành ra vợ chồng em có được đêm tân hôn đúng nghĩa. Cơ bản vì thời gian yêu đương hơi ngắn, nên quyết định “nhịn” luôn, chờ đến đêm tân hôn cho thêm ý nghĩa thiêng liêng.

Đêm tân hôn, em vừa run run hồi hộp lại mong đợi ra trò. Chồng em sành sỏi thế, em nhất định được hưởng phúc. Anh từng có nhiều người phụ nữ thì đã sao, đều là quá khứ, nhờ thế mà em mới có thành quả ăn sẵn chứ.

Nhưng hiện thực lại khiến mộng đẹp của em vỡ tan tác. Em e thẹn chờ anh “trổ tài” thì anh còn lóng ngóng và vụng về hơn em gấp bội. Nhìn anh gượng gạo, lúng túng không biết thể hiện thế nào cho đúng, em trố mắt kinh ngạc.

Xét thấy anh không thể “cầm trịch”, lại không muốn phá hỏng đêm tân hôn đầy mong đợi, em đẩy anh xuống giường, đành sắm vai người vợ chủ động, toát mồ hôi hột.

Anh thấy vậy, liền ngại ngùng tâm sự hết mọi chuyện. Hóa ra đừng nhìn anh như thế mà tưởng anh từng trải, thực ra anh kinh nghiệm trong chuyện ấy của anh là con số 0 tròn trĩnh.

Lấy chồng già tưởng được tê tái về đêm, ai ngờ đêm tân hôn anh lộ rõ con người thật, khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì con nhà nghèo, suốt những năm tháng sinh viên anh đều lao đầu vào học và đi làm thêm. Yêu đương là chuyện vô cùng xa xỉ. Tốt nghiệp ra trường, thời điểm mới bắt đầu lập nghiệp, anh còn nghèo rớt mồng tơi đã bị bạn gái đá chỉ sau mấy tháng quen nhau. Chung quy cũng tại anh nghèo.

Sau đó, anh quyết tâm không yêu đương gì nữa, chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp. Mải mê thế nào, cho tới giờ 45 tuổi mới được em hốt về. Tất nhiên không phải anh còn “zin”. Đàn ông mà, các chị cũng hiểu đúng không. Nhưng kinh nghiệm chiều chuộng phụ nữ thì đích thực là trống trơn.

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