Đi công tác về đã vội lao đến bên nhân tình, vừa mở cửa ra tôi đã tức điên người trước cảnh tượng cuồng nhiệt trên chính chiếc giường mà mình thường mây mưa

Tâm sự 23/11/2022 11:53

Từ trước đến nay Hưng luôn tin rằng cô nhân tình bé nhỏ vô cùng chung thủy và sẽ không bao giờ dám phản bội mình cho đến khi anh nhận được dòng tin nhắn đó.

Hưng từng yêu thương vợ mình vô cùng nhiều, chẳng phải anh cũng dày công tán mãi Trang mới đổ sao. Trước khi cưới, anh còn thề non hẹn biển, hứa sẽ ở bên, chăm sóc cô đến hơi thở cuối cùng… Vậy mà, thời gian làm thay đổi con người ta nhiều đến thế.

Khi anh có được vợ đẹp con khôn, nếp tẻ đủ cả, một cuộc sống đáng để bao người mơ ước. Nhưng có lẽ vì anh giàu có, thành đạt hơn trước thì cũng có nhiều cô gái xinh đẹp, quyến rũ khác vây quanh. Các cô ấy chỉ biết làm đẹp rồi sống dựa dẫm vào những người đàn ông nhiều tiền như anh, họ sẵn sàng đánh đổi để giật người đàn ông đó về mình.

Rồi anh cũng ngoại tình, tất nhiên là lén lút, giấu tiệt vợ con. Với Hưng, gia đình ban đầu vẫn là nơi để được ưu tiên hàng đầu. Nhưng càng về sau đó thì anh lại càng không thể nào tưởng tượng được rằng mình lại yêu tha thiết cô bồ đến thế. Thậm chí còn mua cả nhà cho cô ta ở. Cũng vì Hưng sơ hở trong việc mua nhà mà Trang mới lần ra manh mối chuyện tình vụng trộm của chồng.

Tin tưởng cô bồ của mình nên anh chiều lắm. Cứ thứ gì cô ta muốn là Hưng đều cố gắng mua cho bằng được. Vậy mà đã bao lâu rồi anh còn chẳng ngồi ăn với vợ con một bữa cơm chứ nói gì đến quà cáp. Đợt này anh có việc phải đi công tác xa nhà, anh yêu nhân tình đến mức gọi điện cho cô ấy liên tục.

- Em ăn gì chưa, nhớ giữ gìn sức khỏe vài hôm anh về anh đến liền.

Đêm đó vừa đáp máy bay sau chuyến đi công tác về, bật điện thoại lên anh nhận ngay được tin nhắn từ số của bồ: “Em vừa bị ngã, giờ đau bụng quá, anh xuống máy bay thì đến ngay đưa em đi viện”.

Anh cũng hơi ngờ ngợ, vì anh không báo với bồ là mình về hôm nay, định cho cô ấy bất ngờ với món quà là một chiếc nhẫn đắt tiền. Thế mà cô ấy lại biết mình vừa xuống máy bay. Anh cũng thấy vui vì nghĩ bồ quan tâm mình, chắc cô ấy lén cài định vị vào máy mình nên biết anh đang ở đâu đây mà. Được bồ quan tâm thế anh còn hạnh phúc nào bằng nữa.

Đi công tác về đã vội lao đến bên nhân tình, vừa mở cửa ra tôi đã tức điên người trước cảnh tượng cuồng nhiệt trên chính chiếc giường mà mình thường mây mưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh gọi taxi tức tốc đến nhà của cô bồ. Cửa bên trong bị khóa, nhưng có sẵn chìa dự phòng nên anh mở cửa đi vào. Nghe tiếng rên rỉ trong phòng ngủ nên anh nghĩ người tình ngã bị đau lắm, trong lòng vô cùng xót xa.

Cánh cửa phòng ngủ không đóng, Hưng vừa bước chân vào đã chết sững khi bắt ngay tại trận cảnh cô bồ cùng một gã đàn ông khác đang quằn quại, vần vò trên chính chiếc giường anh sắm.

Anh bật đèn lên khiến cả hai người hốt hoảng vơ vội chăn cuốn lên người. Anh lao đến tát cho nhân tình một cái:

- Đồ đàn bà lăng loàn Tôi đã cho cô bao nhiêu còn thiếu hay sao mà cô phải tìm thêm đến thằng khác?

- Em... anh ơi, em xin anh. Từ lần sau không bao giờ em dám làm thế nữa đâu.

- Cô nghĩ cô còn có lần sau à? Cút đi, cút ra khỏi cái nhà này ngay.

- Đừng mà, đừng đuổi em. Giữa đêm rồi em biết đi đâu.

- Đi theo cái thằng kia kìa, nó vừa chạy quên cả quần ở đây này.

Đẩy cô ta ra khỏi nhà, anh ngồi châm một điếu thuốc hút cho tĩnh tâm lại. Giờ anh mới chợt nhớ đến vợ. Cả mấy ngày đi công tác, hình như anh chỉ gọi được về nhà đúng một lần và nghe vợ nói loáng thoáng là cô ấy đang bị đau đầu, không ăn uống được gì cả. Hưng vội khóa chặt cửa ngôi nhà dơ dáy đó lại, rồi lếch thếch mò về nhà.

Mở cửa thấy vợ con đang ngủ ngon giấc. Trang giật mình tỉnh giấc, suýt nữa thì cô đã hét lên vì tưởng trộm. Anh kéo vợ lại ôm cô thật chặt:

- Anh đi công tác về rồi.

Đi công tác về đã vội lao đến bên nhân tình, vừa mở cửa ra tôi đã tức điên người trước cảnh tượng cuồng nhiệt trên chính chiếc giường mà mình thường mây mưa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trang biết là chồng về rồi nên mỉm cười bí ẩn, ngủ tiếp trong vòng tay anh đến sáng. Hôm sau cô nhận được tin nhắn từ một số máy lạ: “Người đàn ông của chị đã về nhà rồi chứ? Tôi nhận được đủ tiền chuyển vào tài khoản rồi”.

Trang nhìn cái điện thoại và mỉm cười. Cô xóa sạch hết tất cả các tin nhắn và video trao đổi với người đã được cô thuê đến tán tỉnh, gạ gẫm nhân tình của chồng. Cô cũng đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ, để người đàn ông được thuê kia vung ra bao bồ của chồng, không ngờ cô ta lên giường với hắn thật.

Thế đấy, gia đình có hạnh phúc đến mấy, yêu nhau tha thiết đến mấy thì cũng sẽ có những lúc gặp sóng gió. Chỉ cần hiểu bản thân cần gì ở nửa còn lại, mạnh mẽ vượt qua sóng gió, thì yêu thương sẽ lại quay trở về.

Mẹ chồng kiếm bồ nhí cho con trai vì muốn có cháu đích tôn, con dâu vui vẻ ngoài mặt nhưng âm thầm chuẩn bị cho màn phản đòn cực gắt, khiến cả gia đình chồng điêu đứng

Mẹ chồng kiếm bồ nhí cho con trai vì muốn có cháu đích tôn, con dâu vui vẻ ngoài mặt nhưng âm thầm chuẩn bị cho màn phản đòn cực gắt, khiến cả gia đình chồng điêu đứng

Chứng kiến sự lãnh đạm của Mai khi bị cả gia đình chồng coi khinh, không ai có thể ngờ rằng cô lại âm thầm chuẩn bị một kế hoạch tinh vi đến vậy.

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