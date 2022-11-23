Bị lời ong bướm của gã người tình ‘tẩy não’, tôi ruồng bỏ người chồng yêu thương mình hết mực rồi nhận về cái kết cay đắng, đúng là ‘gieo nhân nào gặt quả nấy’

Tâm sự 23/11/2022 18:23

Vì những lời bên gối của người tình giàu có mà tôi đã ly hôn với người chồng nghèo của mình rồi nhận lại cái kết ê chề và nhục nhã vô cùng.

Tôi có một gia đình nhỏ. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng yên ấm khi chồng tôi là công chức nhà nước, họ có với nhau 2 người con ngoan ngoãn, thông minh.

Tuy nhiên bản thân là người trong cuộc, tôi hiểu, tất cả chỉ là vỏ bọc. Anh là công chức nhà nước nhưng không chịu phấn đấu nên bao năm vẫn ở vị trí thấp. Anh cũng không nhanh nhạy làm thêm công việc gì, chỉ trông chờ vào đồng lương khiến kinh tế gia đình khó khăn.

Vừa làm ở một công ty tư, tôi tranh thủ kiếm việc làm thêm để trang trải kinh tế gia đình. Thêm vào đó, mẹ chồng và gia đình chồng khắt khe khiến cuộc sống của tôi vô cùng ngột ngạt.

Tình yêu của tôi dành cho chồng thì tắt hẳn từ lâu. Mối quan hệ của họ chỉ như những người bạn, nói chuyện với nhau chỉ vì bữa cơm, về tiền học của con, về đám cưới, đám ma của họ hàng…

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi nếu không có một ngày tôi gặp Lâm, người đàn ông 40 tuổi, thành đạt, sở hữu một chuỗi cửa hàng lớn. Lâm cũng có một gia đình với vợ và con gái tuy nhiên theo lời anh, cuộc hôn nhân của tôi không còn hạnh phúc từ lâu.

Bị lời ong bướm của gã người tình ‘tẩy não’, tôi ruồng bỏ người chồng yêu thương mình hết mực rồi nhận về cái kết cay đắng, đúng là ‘gieo nhân nào gặt quả nấy’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ nay, tôi có thể đến với tình yêu đích thực của đời mình mà không bị những giá trị đạo đức giằng xé, không bị lương tâm dằn vặt. Tôi và Lâm lao vào nhau như con thiêu thân. Lâm cho tôi những cảm xúc mà chồng tôi chưa bao giờ có thể đem lại cho chị. Lâm còn giúp đỡ tôi trong việc làm ăn, kinh doanh.

Tôi đắm chìm trong tình yêu và sự tôn thờ người đàn ông ấy. Lâm cũng vậy. Lâm không tiếc lời khen trước nhan sắc và sự năng động của chị. Lâm nói, giá như vợ anh được một nửa của tôi thì tốt biết bao…

Họ sinh ra như chỉ để dành cho nhau nhưng ai cũng đều có những ràng buộc nên mối quan hệ của họ chỉ là những lần hẹn hò chớp nhoáng, những chuyến du lịch vài ngày trong vội vã.

Tôi mang cảm giác áy náy tội lỗi khi cả hai đều có gia đình vẫn lén lút qua lại với nhau. Lâm hiểu nên động viên chị, chờ anh thêm thời gian nữa, cả hai cùng giải quyết êm đẹp với gia đình để tự do đến với nhau.

Tôi nghe và tin lời Lâm lắm. Từ ngày có Lâm, tình cảm của tôi với chồng ngày càng lạnh nhạt. Tôi không thiết tha gì đến chồng và gia đình nhà chồng. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, họ đi đến quyết định ly hôn.

Nếu như người chồng đau đớn vì những đổ vỡ hôn nhân, con cái phải chia lìa thì tôi như trút được gánh nặng trong lòng. Họ ly hôn nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của họ hàng, bạn bè – nhưng tôi không quan tâm đến điều đó.

Ngay hôm sau, tôi và Lâm gặp nhau. Trong phút mặn nồng, Lâm hứa với chị, một thời gian nữa, anh cũng sẽ là người đàn ông tự do. Khi đó, anh sẽ cho tôi không chỉ tiền bạc, căn hộ mẹ con tôi đang ở mà là một đám cưới đúng nghĩa.

Tôi hạnh phúc lắm, nghĩ vu vơ tại sao mình không gặp Lâm sớm hơn. Nhưng rồi ‘một thời gian’ nữa của Lâm kéo dài năm sau, năm sau nữa vẫn chưa thấy đến.

Lâm đưa ra nhiều lý do để trì hoãn cái ngày đó. Lúc thì con gái Lâm đang học năm cuối cấp, nếu bố mẹ ly hôn sẽ làm xáo trộn tâm lý con, lúc thì mẹ anh đang ốm không muốn làm cụ đau lòng, khi thì vợ Lâm mắc bệnh “anh mà bỏ thì mang tiếng bất nghĩa”…

Bị lời ong bướm của gã người tình ‘tẩy não’, tôi ruồng bỏ người chồng yêu thương mình hết mực rồi nhận về cái kết cay đắng, đúng là ‘gieo nhân nào gặt quả nấy’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cứ thế, cứ thế… tôi âm thầm làm người tình trong bóng đêm của Lâm Những lần hẹn hò của họ vẫn kín đáo và lén lút. Trong khi đó, Lâm ngày ngày công khai đưa vợ con đi mua sắm, du lịch. Tôi uất hận khóc lóc và truy vấn anh nhưng nhận lại chỉ là những lời hứa, xoa dịu.

Tôi than vãn nhiều khiến Lâm nổi cáu. Tần suất anh sang gặp tôi ngày càng ít. Trong khi đó, tôi không còn đường để quay về…

Cho đến một ngày, vào tuần trước, tôi đi uống cà phê với một người bạn cũ. Người bạn này kể chuyện, chồng cũ tôi sau 4 năm ly hôn, anh đã tìm cho mình bến đỗ mới. Nhìn ảnh cưới của anh trong facebook, tôi thấy anh cười rất hạnh phúc. Tôi quay về nhà, đóng cửa và khóc…

Lấy chồng đại gia tưởng vừa sướng vừa thỏa mãn, ai ngờ sự thật phũ phàng ngay trước mắt khiến tôi chán nản tột cùng, nghĩ ngay đến việc ly hôn

Lấy chồng đại gia tưởng vừa sướng vừa thỏa mãn, ai ngờ sự thật phũ phàng ngay trước mắt khiến tôi chán nản tột cùng, nghĩ ngay đến việc ly hôn

Người chồng giàu có mà tôi hết mực yêu thương không ngờ lại phản bội sau lưng tôi, dù cho tôi đã xuống nước tha thứ thì anh ta vẫn tiếp tục lại lỗi lầm cũ.

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