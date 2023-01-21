Họ là hai con người khác nhau mà lại thân nhau đến lạ. Nếu như Hồng có phần chân chất, thậm chí là hơi "quê" thì Ngọc lại thích sự phóng khoáng, luôn khoác trên mình những bộ cánh ôm sát khoe đường cong cơ thể. Nhưng như nhiều người vẫn nói, sự khác biệt đôi khi như hai miếng ghép vậy. Giống nhau quá lại chẳng thể ghép được với nhau. Họ cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân đầy tươi đẹp.

Hồng và Ngọc là những người bạn gắn bó từ thời đại học. Tình bạn của họ đã trải qua rất nhiều biến cố. Qua thời gian, nó càng được khẳng định khi lập gia đình xong, họ vẫn giữ liên lạc với nhau như thời còn son rỗi.

Nghĩ Ngọc chỉ có một thân một mình tội nghiệp nên Hồng thường xuyên rủ bạn qua nhà chơi. Chồng Hồng là người cũng hoà đồng. Anh cũng quen dần với sự xuất hiện của Ngọc ở nhà mình.

Hồng lập gia đình được gần 2 năm thì nghe tin bạn ly hôn chồng. Câu chuyện như một tiếng sét đánh ngang tai với người phụ nữ truyền thống như cô. Cô đã nghĩ mình sẽ cố gắng thuyết phục Ngọc nghĩ lại, hay chí ít là cũng khiến bạn mình phần nào đỡ đau khổ. Thế nhưng Ngọc lại không như Hồng, cô thể hiện thái độ khá thản nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi, chẳng ai ngờ, sự tốt bụng của con người hiền lành ấy lại bị chính người bạn thân của mình phản bội. Ngọc yêu chồng của bạn mình từ khi nào chẳng hay. Càng ở bên họ, cô càng cảm thấy cuộc đời này bất công.

Cô chẳng kém Hồng điều gì, thậm chí là còn quyến rũ, sắc sảo hơn. Vậy mà sao ông trời lại chua chát ghép cho cô một người đàn ông chẳng ra gì. Trong khi đó Hồng lại lấy được người chồng không chỉ có tài, có tiền mà còn yêu thương vợ con hết mực.

Đàn ông mà, mấy ai cưỡng lại được trước cám dỗ. Chồng của Hồng cũng không phải là ngoại lệ. Trong một lần say xỉn khi vợ đi vắng, anh đã không kiềm chế được trước sự mời gọi của Ngọc.

Tỉnh dậy sau cơn say, anh biết việc của mình vừa làm là có lỗi với vợ. Anh xin Ngọc hãy quên chuyện đó đi và coi đây là bí mật 2 người, đừng để ai biết được. Ngọc vờ đồng ý với anh nhưng thực chất cô lại tìm cách cho Hồng biết về mối quan hệ này. Cô muốn những gì xứng đáng là của mình phải thuộc về mình. Đây không phải cô cướp của Hồng mà là cô đang lấy lại những thứ lẽ ra phải là của mình.

Hồng, người phụ nữ đáng thương vẫn không hề hay biết chuyện gì trong ngần ấy thời gian. Cô vẫn luôn xem Ngọc là người bạn thân đáng thương. Cô không hề biết Ngọc đã khác trước rất nhiều. Sự mất mát trong tình yêu khiến Ngọc trở nên khao khát, thậm chí là dám cướp cả chồng bạn thân.

Ảnh minh họa: Internet

Ngọc là Tuấn qua lại với nhau bất chấp sự có mặt của Hồng. Tuấn cũng chỉ là đàn ông, anh ta không cưỡng lại được trước sự cám dỗ của Ngọc. Họ quấn quýt bên nhau trên chính chiếc giường của hai vợ chồng rồi lại tỏ ra như không có chuyện gì khi thấy Hồng.

Ngọc còn trơ trẽn nói đùa đầy ẩn ý với Hồng.

"Bây giờ tao cũng muốn lấy chồng, nhưng anh ấy lại đang vướng bận vài thứ người ta gọi là tình thương. Bọn tao qua lại mà vợ hắn chẳng hề hay biết. Mày thấy nực cười không".

Hồng thấy lòng có chút bất an trước câu nói của Ngọc. Nhưng tình bạn bao năm dài của cô và Ngọc không cho phép cô suy nghĩ gì thêm. Cô vẫn muốn một lòng tin tưởng người bạn đời của mình và người bạn thân cô tin tưởng nhất.

Cho đến một lần, Hồng chuẩn bị cơm hộp mang qua cho chồng để tạo sự bất ngờ. Chẳng là cô mới tham gia một khóa học làm cơm Bento của Nhật, trang trí rất đẹp mắt. Cô đã chuẩn bị thêm cả vài phần cho đồng nghiệp của chồng cùng ăn.

Thế nhưng, đập vào mắt Hồng là hình ảnh của chồng cô và Ngọc đang ôm nhau ở đoạn đường gần công ty. Tay chồng chị đang đặt lên cặp đùi của bạn thân cô. Một điều cô chẳng thể nào tưởng tượng được.

Cơn hoảng loạn ập đến, Hồng sang đường trong vô thức và bị một chiếc ô tô đâm phải. Lúc ngã xuống, đôi mắt cô vẫn chẳng thể nhắm lại. Cô ra đi trong sự bàng hoàng của bạn bè và hai bên gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Ngọc cũng thấy mất mát nhưng đây lại là cơ hội của cô. Chỉ vài ngày sau khi bạn qua đời, Ngọc đàng hoàng đến nhà của Tuấn.

- Em sẽ thay Hồng chăm sóc anh và bé Bi. Giờ đây mình có thể đường đường chính chính bên nhau rồi.

Ngọc lao tới ôm hôn Tuấn nồng nhiệt. Cô sao có thể bỏ qua cơ hội có 1 không 2 này được. Tuấn thì vẫn ám ảnh bởi cái chết của vợ. Con đường đó hàng ngày vợ anh không đi. Đó là đường đi đến công ty anh. Bên cạnh Hồng còn có mấy hộp cơm lăn lốc trên đường. Có lẽ nào...

Dù Tuấn trong lòng đang hỗn loạn những suy nghĩ nhưng vẫn đón nhận nụ hôn của Ngọc. Song đang quấn quýt bên nhau thì anh bỗng nghe thấy một tiếng nói phát ra từ phía sau bàn thờ của vợ.

- Cô Ngọc. Sao cô lại ôm bố cháu? Cô là con giáp thứ 13 à. Bạn cháu bảo chỉ có những người đấy mới ôm chồng người khác thôi.

Những lời nói của con gái khiến Tuấn giật mình đẩy vội Ngọc ra. Anh không nghĩ rằng những hành động của mình khiến con gái để ý đến vậy.

- Mọi chuyện không như con nghĩ đâu.

Nhìn con bé chạy đi ra khỏi nhà, Tuấn vội vã đuổi theo. Cái chết của vợ anh cộng thêm những lời nói của con gái khiến anh như bị xát muối vào tim. Gia đình trở nên cơ sự này, có lẽ tất cả cũng vì anh.