Vợ vừa mất chồng đã lấy vợ mới nhưng đến ngày rước dâu, món đồ vật trồi lên trên tráp khiến mặt anh tái mét và tiết lộ đau lòng

- Nhanh, tiếp m.áu nhanh, mạch của bệnh nhân xuống thấp lắm rồi. Trời ơi, sao lại để ra cơ sự này, tối qua vẫn bình thường cơ mà.

Khắc lấy Uyên 3 năm trước, Uyên là con nhà giàu nhưng xấu xí. Thế nên khi Khắc lấy Uyên, ai cũng bảo rằng đúng là số cô may mới vớ được một người chồng điển trai, giỏi giang như Khắc. Hai vợ chồng chẳng khác gì đôi đũa lệch, ai nhìn vào cũng ái ngại.

Khắc nghe tiếng bác sỹ quát tháo thì cứ mím môi chờ đợi. Người ta cứ nghĩ rằng anh đang căng thẳng nhưng thực chất là Khắc đang chờ đợi một cái kết khác. Cái kết có thể làm thay đổi cuộc đời anh.

Bố mẹ Uyên giàu nên sau khi cưới xong, Khắc không phải nghĩ cách kiếm tiền mua nhà vì ông bà đã cho hai vợ chồng một căn hộ chung cư cao cấp. Tiền làm được, Khắc cất để tiết kiệm vì Uyên bảo để cô lo hết mọi việc trong nhà. Nói chung ai cũng bảo Khắc sướng, “chuột sa chĩnh gạo” nhưng họ không biết được nỗi khổ của anh. Sống trên tiền nhưng vợ xấu, l.àm c.huyện đ.ó lại chán nên Khắc chẳng có hứng thú gì cả. Anh giấu vợ, giấu bố mẹ vợ cặp kè bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

3 năm trôi qua, cuối cùng Uyên cũng có bầu. Bố mẹ Uyên chưa kịp vui mừng thì lại bị căn bệnh ung thư quái ác h.ành h.ạ. Họ ra đi quá bất ngờ. Uyên vì thế nên cũng ốm lên ốm xuống, có bầu nhưng chẳng bao giờ thấy cô vui vẻ vì chồng thì đi suốt ngày, bố mẹ thì vừa mới mất. Cô cảm thấy xung quanh mình không có ai làm chỗ dựa cả.

Đến khi Uyên gần đẻ thì cũng là lúc bồ Khắc bắt anh phải minh bạch danh phận. Cô ta bảo rằng nếu Khắc không cưới cô ta thì cô ta sẽ tung hê hết mọi thứ để Uyên xử Khắc. Khắc biết với sự giàu có và vị thế của mình, Uyên sẽ làm được điều đó.

Thế nên khi đưa vợ vào bệnh viện, Khắc có nhiều ý nghĩ xấu xa ấy.

Bá sỹ bước ra, cởi khẩu trang rồi nói:

- Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng nhưng không cứu được vợ con anh.

Khắc òa khóc. Thế là cục nợ cuối cùng cũng được giải quyết. Khắc thuê người làm dịch vụ mai táng cho vợ. Thậm chí anh ta còn không vào giở tấm khăn phủ người vợ con mình mà nhìn mặt Uyên lần cuối.

Khắc chạy đến ngay nhà cô bồ, hí hửng bảo:

- Xong xuôi hết rồi, mai mình cưới luôn được rồi, cưng đừng mắng anh nữa nhé!

Rồi Khắc ôm bồ xoay mấy vòng, ôm hôn ngấu nghiến. Anh gọi cho dịch vụ lễ cưới chuẩn bị các thứ cần thiết để cho lễ cưới ngày mai. Bồ Khắc yêu cầu phải có đầy đủ các thủ tục như khi anh cưới vợ lần đầu tiên nên Khắc thuê luôn cả dàn bưng tráp rồi thuê xe để đến nhà cô dâu.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, đoàn bê tráp đến, Khắc trong trang phục chú rể bước vào, gương mặt rất phấn khởi và hạnh phúc. Đến lúc bố Khắc mở tráp cưới thấy chiếc khăn đen thêu tên của vợ. Lật lên thì mặt cắt không còn giọt m.áu.

Cả nhà cô bồ của Khắc ngất, đứng im không nói được câu nào.

- Anh giải thích đi, như thế này là thế nào?

- Dạ chắc bọn dịch vụ lễ cưới nó làm có gì đó thiếu sót.

Đang lạnh toát mồ hôi thì Khắc nghe chuông điện thoại réo ầm ĩ. Cầm lên nghe, Khắc điếng khi nghe giọng Uyên vang lên trong điện thoại:

- Cưới gấp nhỉ? Anh không thấy lương tâm bị cắn rứt à?

- Em… Em chưa... ư?

- Anh mong tôi không lắm sao? Chắc là để chiếm hết tài sản của tôi chứ gì? Uổng công cho bố mẹ tôi đã nuôi dưỡng, cất nhắc anh chừng đó thời gian. Anh cứ chờ đi, một chút nữa sẽ có kịch hay cho anh xem.

Lúc này Khắc mới rụng rời tay chân. Anh không ngờ cô y tá đã phản bội mình. Khắc run cầm cập, anh cứ nghĩ rằng Uyên đã mất, mọi việc sẽ bị chìm vào quên lãng, thế mà vợ anh lại “đội mồ” về cho anh một bài học đắng chát như thế này đây.