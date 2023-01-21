Sốc lên sốc xuống khi nhận ra kẻ thứ ba sau kế hoạch thử lòng chồng, nào ngờ, anh cười nhạt nói một câu khiến tim tôi nhói buốt từng cơn

Tâm sự 21/01/2023 08:10

Thấy nghi ngờ việc anh lén lút nhắn tin, cô quyết tâm rình xem điện thoại thì tá hỏa trước cô gái đã từng làm việc ấy.

 

Thấy các chị em đồng nghiệp cùng công ty và bạn bè quen biết đều đang nô nức “thử chồng”, Lệ cũng ngứa ngáy tay chân. Cô tỉ tê với em họ đang là sinh viên năm thứ 4 Đại học, bảo con bé nhờ một cô bạn xinh xắn dễ thương nào của nó giúp thử Hải – chồng mình. Con bé nhiệt tình đồng ý, và cuối cùng đã tiến cử cho cô một cô bạn khá ổn tên Giang. Lệ gật gù hài lòng, cảm ơn cô bé trước, hẹn cuối tuần sẽ mời 2 người đi ăn một bữa để hậu tạ.

Sở dĩ Lệ phải tốn công tốn sức nhờ vả như thế, mà không lập đại một tài khoản facebook ảo rồi lấy ảnh trên mạng về, là vì các đức ông chồng giờ có tính cảnh giác rất cao. Nếu không phải là tài khoản thật, lập từ lâu, được cập nhật thường xuyên thì họ sẽ ngửi ngay thấy mùi “bẫy” và tự động tránh xa cho mà xem!

Lệ và Giang đã giao ước trước, Giang sẽ chụp ảnh lại màn hình toàn bộ cuộc trò chuyện với Hải và báo cáo lại cho cô liên tục. Lần đầu tiên Giang vào làm quen, Hải tỏ ra có vẻ khá hờ hững khiến Lệ mừng thầm trong bụng, có lẽ chồng cô không phải hạng đàn ông thấy gái lạ tới gần là mắt sáng như sao.

Sốc lên sốc xuống khi nhận ra kẻ thứ ba sau kế hoạch thử lòng chồng, nào ngờ, anh cười nhạt nói một câu khiến tim tôi nhói buốt từng cơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngày thứ 2, khi Giang đổi giọng tấn công, bỡn cợt và trêu đùa lả lơi hơn, hoặc giả sau khi Hải đã nghiên cứu kĩ, không phát hiện điều gì nghi vấn ở tài khoản facebook của Giang, thậm chí Giang còn thực hiện cuộc gọi video với Hải thì anh bỗng dưng cởi mở và thân thiện hơn hẳn. Theo mức độ “bạo” ngày một tăng tiến của Giang, Lệ có cảm giác chồng mình cũng đang đứng ngồi không yên. Bằng chứng là anh liên tục hẹn Giang ra ngoài gặp mặt, nhưng vì Lệ chưa rảnh được để tới chỗ hẹn ấy cùng Hải lật bài ngửa, nên cô vẫn bảo Giang đừng đồng ý vội.

Cuối cùng, Giang hẹn Hải vào chiều thứ 7, ở một quán café lãng mạn. Lệ biết tin, dẫu rằng chồng cô chưa ngoại tình thật, dẫu rằng màn kịch này là cô tự mình bày ra, thế nhưng lòng cô cũng phẫn nộ và thất vọng vô cùng. Chồng cô hóa ra dễ dàng bị gái dụ đến mức như vậy. Chỉ cần có cơ hội, anh cũng chẳng tiếc gì mà phản bội cô, phải không? Bản lĩnh khi đứng trước cám dỗ và sự áy náy với vợ con của anh chẳng lẽ chỉ ít ỏi tới mức như thế? Có khi anh đã từng có người phụ nữ khác rồi ấy chứ, có điều cô không biết mà thôi! Càng nghĩ đến những điều ấy, Lệ càng thấy trái tim như bị ai cào xé, nhói buốt từng cơn.

Sốc lên sốc xuống khi nhận ra kẻ thứ ba sau kế hoạch thử lòng chồng, nào ngờ, anh cười nhạt nói một câu khiến tim tôi nhói buốt từng cơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc Lệ tới thì Hải đã đợi sẵn từ bao giờ. Hải sững sờ khi em gái dễ thương mình đang đợi chẳng thấy đâu, mà vợ mình lại xuất hiện. “Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Giang chính là bạn của em họ tôi, tôi nhờ em ấy thử anh, chẳng ngờ anh dễ dàng cắn câu tới mức đó. Anh thật khiến tôi thất vọng”, Lệ cay đắng nói.

“Cô… thì ra đây là tác phẩm của cô! Cô không tin chồng mình đến mức ấy à mà phải thử với thiếc? Vợ chồng sống với nhau mà chẳng có tí niềm tin nào như thế thì sống tiếp làm gì?”,Hải thẹn quá hóa giận, cũng lớn tiếng đáp trả. “Anh còn cả vú lấp miệng em à? Nếu không thử sao tôi biết anh tệ bạc tới mức như này? Sao tôi biết con người với bản chất thật của anh”,Lệ nghẹn ngào, rơm rớm muốn khóc. Hải bực dọc, đè thấp giọng: “Đừng có ở đây mà ồn ào, muốn làm trò cười à?”, rồi bước thẳng ra về, để mặc Lệ ở lại 1 mình.

Vợ chồng Lệ chiến tranh lạnh. Cô mất niềm tin vào chồng, lại tức giận chuyện anh sai nhưng không hề xin lỗi, còn quay ra đổ vấy tội lỗi sang vợ. Hải cũng chẳng nhượng bộ vợ, cô giận thì anh cũng làm ngơ luôn. Lệ chán nản, xin nghỉ phép dài ngày, về quê ngoại cho khuây khỏa. Hải không ngăn cản, anh bảo coi như dành thời gian cho 2 vợ chồng suy nghĩ lại mọi chuyện.

Nửa tháng sau, Lệ từ quê lên, quyết định phải nói chuyện thẳng thắn với chồng để giải quyết triệt để vấn đề, nhưng lúc ấy cô mới nhận ra hình như dạo này Hải bận rộn chuyện gì đó ghê lắm, đâu có tâm trạng quan tâm tới chuyện mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng. Cô về rồi mà anh vẫn thường xuyên vắng nhà, có hôm tới nửa đêm mới trở về, mà những lúc ở nhà thì ôm chặt lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rất mải mê. Lệ thấy đáng ngờ vô cùng, quyết tâm rình lúc anh sơ ý lấy điện thoại của anh xem thì tá hỏa khi biết anh đang trong một mối quan hệ rất nồng thắm với một em gái mà cô cũng chẳng hề lạ lẫm, chính là Giang!

Lệ nổi khùng, gọi chồng đến để tra hỏi: “Chuyện này là thế nào? Anh có thể giải thích cho tôi hiểu được không?”. Hải im lặng một lát rồi trả lời: “Là thế đấy, em nhìn thấy rồi còn gì. Không phải chính em muốn Giang tới gạ gẫm, dụ dỗ anh sao?”. Lệ nghẹn họng. Cái lí lẽ gì thế này? Hải ngoại tình, nhưng giờ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô à?

“Anh đừng có vô lí như vậy! Anh thích của lạ, có sẵn tư tưởng ngoại tình trong đầu rồi thì không em này sẽ có em khác, chẳng liên quan gì tới việc tôi nhờ cô ta thử anh cả!”, Lệ bức xúc lên tiếng. Hải nghe thế thì cười nhạt: “Thế mới nói, sau cái vụ thử thách kia thì em có còn tí niềm tin nào vào anh nữa đâu, anh có tiếng mà chưa được miếng thế nên anh cho nó thành sự thật luôn, đã mang tiếng rồi còn gì!”. Nói xong, Hải sập cửa bỏ ra ngoài.

Lệ nhìn bóng chồng đi mất hút, không hiểu cảm giác trong lòng mình bây giờ là thế nào nữa. Trách ai đây? Trách Hải, trách Giang hay trách chính bản thân mình? Giá như cô không bày ra màn thử chồng, có phải sẽ không dẫn tới kết cục này?!

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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