Thắt ruột nghe con gái tỉ tê với người đàn bà khác một câu nhỏ nhẹ, chưa kịp quát mắng, tôi sững người hiểu ra mọi cơ sự

Tâm sự 21/01/2023 07:42

Con gái vừa khóc vừa thốt ra những lời mà bấy lâu nó đã chứng kiến. Nghe xong câu nói, tôi sững người đau đớn vô cùng.

 

Tôi sinh đứa đầu khi 27 tuổi, là con gái. Người ta bảo “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” thế mà vợ chồng tôi lại buồn thiu. Chồng tôi là con trai duy nhất của dòng họ Lê nên ai cũng mong đứa con đầu của tôi sinh sẽ là con trai. Buồn thì buồn thế nhưng khi con gái ra đời, tôi vẫn yêu thương, chăm lo cho nó hết mực.

Vợ chồng tôi vẫn ủ mưu sẽ sinh một đứa con trai cho thỏa lòng mong ước nên tôi luôn tìm hiểu các cách để sinh được con trai. Khi con gái tôi được 3 tuổi, tôi có bầu nhưng đến khi siêu âm được báo là con gái thì vợ chồng tôi quyết định phá. Tôi lúc ấy cũng cảm thấy dằn vặt nhưng rồi vì nghĩ đến cảnh chỉ đẻ được 2 đứa mà lại là 2 đứa con gái thì lại khổ chồng, có khi vợ chồng lại tan đàn xẻ nghé chứ chẳng chơi nên nhắm mắt làm liều.

Rồi trời cũng không phụ lòng người, đến lần mang thai thứ 3 thì tôi có con trai. Chúng tôi vui mừng tột độ. Chồng tôi chăm tôi từng li từng tí, anh bảo tôi ở nhà, đừng có đi làm nữa để dưỡng thai. Mọi việc trong nhà cũng đã có ô sin làm hết rồi, ngay cả con gái tôi cũng bị chồng tôi “cách ly” vì quấy mẹ, không cho mẹ nghỉ ngơi. Tôi từ ngày có bầu cũng thế, chẳng bao giờ muốn gần con vì nó hay khóc đòi mẹ. Cứ thấy con gái chạy đến là tôi quát: “Qua phòng con đi” làm con bé cứ mếu máo rồi khóc ré lên.

Thắt ruột nghe con gái tỉ tê với người đàn bà khác một câu nhỏ nhẹ, chưa kịp quát mắng, tôi sững người hiểu ra mọi cơ sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sinh con xong, vợ chồng tôi dồn hết tình yêu và sự chăm sóc cho con trai. Chúng tôi cho con gái ngủ riêng ở một phòng, mọi sinh hoạt, ăn uống của nó đều do ô sin lo hết.

 

Hôm đó, tôi đang bế con trai thì con gái tôi cầm con búp bê đồ chơi chạy vào, nó mon men chạy đến rồi ôm lấy em trai, tôi thấy vậy thì gạt ra:

- Con sang phòng mình chơi đi, tay bẩn chưa rửa mà cứ đụng vào em là sao?

- Con muốn ngồi chơi với em cơ.

- Bướng nào, không ngủ nghê gì cả cứ đi phá hoại, con ai mà bướng thế không biết.

Đúng lúc đó thì con trai khóc ré lên, tôi hoảng quá lôi con gái ra tét vào mông nó mấy cái. Con bé khóc rồi chạy ra tìm cô ô sin.

Từ hôm đó, nó cứ thấy tôi bế em là tránh mặt. Tôi cũng đuổi con bé như đuổi tà. Chồng tôi và tôi đều dành hết mọi quan tâm cho đứa con trai mới tròn 3 tháng tuổi của mình.

Rồi đến một hôm, con gái tôi bị ốm, tôi qua phòng chăm nó thì nó khóc, không cho tôi đụng vào người. Chỉ khi cô ô sin bước vào bế thì nó mới chịu ngủ và ăn. Tôi thấy ô sin lo hết thì yên tâm, chồng tôi thì bảo nếu sốt quá thì cho đi viện rồi bảo ô sin vào trông là được.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện bình thường cho đến hôm con trai ngủ, tôi lân la định sang chơi với con gái thì thấy nó lao vào người cô ô sin ôm chặt rồi thút thít:

Thắt ruột nghe con gái tỉ tê với người đàn bà khác một câu nhỏ nhẹ, chưa kịp quát mắng, tôi sững người hiểu ra mọi cơ sự - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Cô ơi cô làm mẹ cháu đi, em trai giành mất mẹ rồi nên cháu không có mẹ.

Tôi lặng người. Cô ô sin nhà tôi thấy vậy bèn ôm nó rồi bảo:

- Bậy nào, mẹ cháu đó chứ có ai giành đâu. Em cháu còn bé thế kia sao giành được.

- Cô không biết thì thôi, bố mẹ cháu chỉ yêu em thôi, toàn đuổi cháu ra ngoài rồi quát mắng. Cháu chỉ muốn chơi với em thôi cũng không được. Mẹ cháu ghét cháu.

Nói rồi nó khóc òa lên, cô ô sin thấy thế bèn ôm lấy nó rồi dỗ dành. Tôi lúc đó mới thấy thắt ruột xót xa. Thì ra nó nghĩ rằng tôi không yêu nó. Tôi giờ mới nhận ra rằng mình đã quá vô tâm, nó cũng là con gái tôi rứt ruột đẻ ra cơ mà, thế mà tôi dường như quên mất nó. Tôi quát mắng, giao phó hết mọi thứ cho ô sin, tôi chỉ chăm chăm vào đứa con trai của mình mà quên mất rằng nó cũng cần một người mẹ.

Tôi chạy đến ôm lấy con gái, nó giãy dụa rồi la hét, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi là một người mẹ tồi, con tôi mới 5 tuổi thôi mà tôi đã lỡ gieo vào lòng nó vết thương sâu hoắm như thế, giờ tôi biết phải làm sao đây?

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