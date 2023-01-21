Kết hôn với anh bạn thân theo đuổi suốt 5 năm, đêm tân hôn, tôi sốc đứng khi đọc dòng tin nhắn khủng khiếp

Tâm sự 21/01/2023 07:16

Cho đến khi tôi đồng ý lấy anh, một quãng đường dài suốt thời sinh viên tôi chẳng hề mong muốn bất cứ tình yêu nào.

Ngay từ nhỏ tôi đã được mọi người khen ngợi có vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu. Bố mẹ tôi rất tự hào về điều đó nên chăm bẵm tôi kĩ càng. Tôi vẫn còn nhớ, hễ có chiếc áo nào mốt nhất mẹ đều mua cho tôi diện khiến hội con gái xung quanh ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng không vì điều này mà tôi học hành kém, tôi vẫn là một trong những đứa học khá trong lớp.

Hồi cấp 3 tôi được đám con trai để ý vì vừa học giỏi lại vừa dễ thương. Nhưng tôi không nảy sinh tình cảm với ai cả, tôi hòa đồng với tất cả mọi người và chỉ ở mức độ bạn bè. Tôi có duy nhất một cậu bạn thân, người luôn đồng hành với tôi ở mọi hoạt động và học tập. Vì hai đứa gần nhà và bố mẹ cũng quen biết nên chúng tôi thường xuyên qua lại.

Khi bước chân vào đại học, bạn thân tỏ tình với tôi nhưng tôi không chấp nhận. Thú thật từ trước đến giờ, tôi không có chút tư tình nào nên giờ nói lời yêu tôi cảm thấy vô nghĩa, không hề rung động. Tôi cũng trả lời thẳng thừng luôn: "Tớ chỉ xem cậu là bạn thân thôi, đừng làm điều gì ảnh hưởng đến tình bạn mấy năm qua". Nhưng người bạn thân của tôi vẫn cố chấp nói: "Đừng nói trước điều gì, tớ sẽ chờ cậu cho đến khi chấp nhận". Nghe vậy tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Kết hôn với anh bạn thân theo đuổi suốt 5 năm, đêm tân hôn, tôi sốc đứng khi đọc dòng tin nhắn khủng khiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian 5 năm học đại học, tôi và bạn thân vẫn đồng hành bên nhau rất vui vẻ. Tôi không nhắc gì chuyện tình cảm lứa đôi, còn bạn thân vẫn cứ nhai nhải câu nói theo đuổi tôi đến cùng. Tôi yêu một người bạn trai cùng lớp, chúng tôi thực sự hạnh phúc bên nhau.

Tôi xác định cưới người này làm chồng nên chẳng giấu nhau bất cứ thứ gì. Sống xa bố mẹ, đôi lúc tôi cũng ngủ qua đêm nhà bạn trai và đương nhiên chuyện gì đến sẽ đến. Bạn thân của tôi cũng biết điều đó. Mỗi lần tôi và người yêu giận dỗi nhau, tôi đều rủ bạn thân ra quán ngồi tâm sự trò chuyện. Tôi không ngại kể hết mọi thứ của mình cho bạn thân biết.

5 năm đại học trôi qua rất nhanh, tôi chỉ có một mối tình sâu đậm với bạn trai. Tôi tính, hai đứa sẽ tìm việc ở thành phố, đám cưới rồi trụ lại nơi đây. Chỉ cần vài năm đi làm là sẽ mua được nhà cửa. Nhưng ngay sau khi ra trường, bạn trai tôi bị bố mẹ bắt về quê lập nghiệp. Tôi ngăn cản nhưng anh nói không thể trái lời, vậy là chúng tôi chia tay mối tình dang dở. Tôi thực sự bị sốc vì người yêu không có chính kiến, không quyết đoán để bảo vệ mối tình của mình đến cùng.

Kết hôn với anh bạn thân theo đuổi suốt 5 năm, đêm tân hôn, tôi sốc đứng khi đọc dòng tin nhắn khủng khiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thất tình vật vã đau khổ vài tháng, lúc đó, bạn thân vẫn là người bên tôi, không bao giờ bỏ tôi lại phía sau. Trong lúc này, bạn thân lại tỏ tình với tôi và hứa sẽ chăm sóc tôi đến tận cuối đời. Vì hận bạn trai cũ và bố mẹ khuyên nên tìm một người yêu thương mình chân thành nên tôi gật đầu đồng ý. Khi nhận lời yêu, bạn thân nhấc bổng người tôi lên xoay một vòng thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ bên.

Cứ đinh ninh cuộc đời mình từ đây sẽ êm ả vì cưới được người đàn ông yêu thương thật lòng và kiên trì theo đuổi 5 năm qua. Nhưng ngay trong đêm tân hôn, lúc anh vào phòng tắm, tôi nằm trên giường cầm điện thoại của anh xem. Bấm vào dòng tin nhắn anh nhắn trên facebook với bạn anh trước đó, tôi choáng váng. Anh nói rằng việc cưới tôi là để trả thù vì tôi xem thường tình cảm của anh, để anh theo đuổi rất lâu. Hơn nữa, anh cũng muốn cho mọi người biết cuối cùng anh cũng chiến thắng chứ tôi "chẳng còn vị gì".

Bao nhiêu ý nghĩ tốt trong đầu tôi bỗng tan biến, tôi thấy mình thật nực cười vì nghĩ mọi chuyện đơn giản và cho rằng anh là con người thật thà lương thiện. Ai ngờ anh xem thường tôi chẳng ra gì. Giờ tôi chưa biết phải sống thế nào với cuộc hôn nhân của mình, hãy cho tôi lời khuyên.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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