Mừng tôi tái hôn, chồng cũ chuyển 100 triệu, đêm đến đúng lúc con trai buột miệng nói ra câu này, tôi rơm rớm nước mắt khóc nghẹn

Tâm sự 21/01/2023 06:59

Kể từ thời điểm ly hôn, tôi ở vậy nuôi con trai, chồng cũ đã cho tôi một số tiền lớn. Lần này, có vẻ như anh còn quan tâm hơn mà gửi tôi...

Chỉ tình cờ gặp nhau trong đám cưới một người bạn, tôi và chồng đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm phát triển vượt bậc và nhanh chóng đến nỗi bạn bè ai cũng bất ngờ. Chỉ sau 3 tháng yêu nhau, chúng tôi đã kết hôn. Tôi luôn cảm thấy chồng chính là một nửa đích thực của đời mình.

Sau khi cưới, thời gian đầu chồng rất tốt với tôi. Ngày lễ anh không quên tặng tôi quà cáp, tuy nhỏ nhưng tôi thấy rất vui. Cuộc sống vợ chồng êm đềm, chẳng cãi nhau một lời. Đôi lúc tôi không muốn nấu ăn ở nhà thì anh lại chở tôi ra nhà hàng. Nói chung tôi được sống theo ý mình nên vô cùng hài lòng.

Tuy nhiên, cuộc sống của tôi thay đổi kể từ khi mẹ chồng lâm bệnh. Mẹ chồng bị tai biến đi lại khó khăn nên chồng đưa bà về ở cùng và yêu cầu tôi nghỉ việc để chăm sóc. Tôi tâm sự nên thuê giúp việc nhưng anh bảo họ sẽ không có trách nhiệm như người nhà. Tôi không nghe lời chồng nên kể từ đó, mọi người trong gia đình nhìn tôi với thái độ khác hẳn.

Mừng tôi tái hôn, chồng cũ chuyển 100 triệu, đêm đến đúng lúc con trai buột miệng nói ra câu này, tôi rơm rớm nước mắt khóc nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi tôi sinh con, không có ai hỗ trợ nên chỉ hết thời gian ở cữ là tôi gửi con cho bên ngoại rồi đi làm. Mỗi tháng tôi đưa cho mẹ đẻ 5 triệu phí sinh hoạt. Mẹ chồng và chồng biết được thì trách móc, cho rằng tôi đưa tiền như thế là quá nhiều. Anh còn bảo: "Thà thuê giúp việc còn hơn, vừa mất tiền lại phải mang ơn". Tôi nghe mà xót xa.

 

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy chồng không quan tâm đến mẹ con tôi. Lúc này, tôi chợt nghĩ đến khoảng thời gian đầu khi ở bên anh tôi hạnh phúc biết bao, thế mà giờ đây anh thay đổi một trời một vực. Khi con trai được khoảng 1 tuổi, vợ chồng tôi ngày càng có nhiều bất đồng nên chồng lên tiếng đòi ly hôn. Trong lúc chán nản tôi đồng ý ngay. Chia tay, tôi một mình nuôi con trai, chồng cho tôi 300 triệu trước khi rời khỏi nhà. Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc rất chóng vánh.

Sau khi ly hôn, chồng cũ vẫn thường xuyên qua lại chăm con và đưa con đi chơi. Trong thâm tâm tôi nghĩ, sẽ chẳng bao giờ tái hôn với anh, bản thân tôi đủ điều kiện để nuôi con khôn lớn. Thoáng cái đã 5 năm trôi qua, khi con trai bước vào lớp 1 thì tôi tái hôn với người do bạn tôi giới thiệu. Anh đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ, đang nuôi một con gái. Anh cũng rất quý con trai tôi, mỗi lần đưa bọn trẻ đi chơi với nhau, anh đối xử với hai đứa như nhau khiến tôi có cảm giác anh mới là người bố thực sự của thằng bé.

Mừng tôi tái hôn, chồng cũ chuyển 100 triệu, đêm đến đúng lúc con trai buột miệng nói ra câu này, tôi rơm rớm nước mắt khóc nghẹn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi tổ chức đám cưới kín đáo, trước khi kết hôn, chồng cũ đưa con trai tôi về nhà chơi một tuần. Hôm cưới, chồng cũ chuyển cho tôi 100 triệu vào tài khoản và viết: "Chúc em hạnh phúc". Tuy nhiên sau đó, lúc tôi đang tiếp khách thì con trai nói: "Mẹ ơi hình như bố không muốn chia tay mẹ, con thấy bố thường xuyên để ảnh của mẹ trong ví".

 

Nghe câu nói của con trai, tôi rơm rớm nước mắt nhưng cho dù đó là sự thật thì giờ chẳng có ích gì. Cuộc sống luôn lặng lẽ trôi đi, tình yêu của tôi với chồng cũ không bao giờ trở lại được như ngày xưa nữa. Mọi chuyện trước đây đã là quá khứ rồi. Hơn nữa, người chồng mới đối xử rất tốt với tôi. Đời người ai cũng nên tiến về phía trước, không nên chìm đắm trong quá khứ, phải không?

Chưa bao giờ thấy vợ tôi mặc váy ngắn, cho đến đêm tân hôn, vừa lật chăn, tôi sốc ngất khi nhìn chân cô ấy

Chưa bao giờ thấy vợ tôi mặc váy ngắn, cho đến đêm tân hôn, vừa lật chăn, tôi sốc ngất khi nhìn chân cô ấy

Đối với cả nhà, Tuyền là người dịu dàng, có lẽ đây chính là quyết định đúng đắn nhất của tôi khi cưới em về làm vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả