Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Tâm sự 08/10/2025 23:35

Tôi ở nhà buôn bán online và nội trợ. Mức thu nhập của hai vợ chồng cũng đủ sống. Có tháng dư, có tháng không nhưng chúng tôi vẫn không lâm vào cảnh thiếu thốn.

Từ khi yêu đến lúc cưới nhau, tôi đều dành niềm tin tuyệt đối cho anh. Vì vậy việc chồng ngoại tình là điều tôi vô cùng sốc. Bởi đa số thời gian anh đều dành cho vợ con. Mỗi cuối tuần anh đều đưa tôi và con đi chơi, ăn uống. Ở nhà cũng chẳng thấy anh cầm điện thoại nhắn tin với ai đó. Vì vậy tôi tin tưởng anh tuyệt đối, không mảy may nghi ngờ gì.

Anh là nhân viên của công ty tư nhân. Tôi ở nhà buôn bán online và nội trợ. Mức thu nhập của hai vợ chồng cũng đủ sống. Có tháng dư, có tháng không nhưng chúng tôi vẫn không lâm vào cảnh thiếu thốn. Anh là người biết tiết kiệm, không nhậu nhẹt, không cờ bạc. 

Mỗi ngày anh đi làm về rất đúng giờ, luôn dành thời gian chơi với con. Nói chung gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ gì chồng. Đến điện thoại của anh, tôi cũng không đụng đến. Có thể nói tôi tin chồng tuyệt đối. Nhưng nào ngờ anh lại lừa dối tôi trắng trợn như vậy. Nếu không có vết đỏ lạ trên áo đó thì có thể suốt đời tôi vẫn bị chồng cắm sừng mà không hay. 

Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần đó, vì máy giặt bị hư nên toàn bộ quần áo tôi phải giặt bằng tay. Đến khi giặt đồ đi làm của chồng, tôi phát hiện một vết đỏ, đưa lên mũi ngửi thì là son môi. Màu son này tôi chưa dùng bao giờ, chỉ có thể là của một người phụ nữ khác. Tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ chồng mình ngoại tình? Nguyên một ngày hôm đó, tôi không buôn bán được gì. Đêm đó tôi mất ngủ, nhìn chồng nằm ngáy ngon lành bên cạnh, tôi nổi điên.

Không chịu đựng được nữa, tôi ngồi bật dậy lục lọi điện thoại, túi xách đi làm của chồng. Không ngờ trong ví có hộp bao cao su dùng dở. Trong hộp thư Zalo đầy những tin nhắn ngọt ngào dù không đề tên. Lịch sử tin nhắn cho thấy, cả hai đã quen nhau 2 năm nay. Điều này khiến tôi vô cùng căm phẫn.

Tôi vừa giận chồng, vừa trách bản thân đã tin anh quá nhiều. Suốt mấy năm qua, tôi cứ tưởng anh là người chồng tốt. Tôi tự hào chồng mình không bao giờ như những gã đàn ông ngoại tình khác. Nhưng nào ngờ, anh cũng là người đàn ông tệ bạc, lừa dối vợ con. Giờ tôi đang rất rối bời. 

Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Sáng thức dậy, đầu anh đau như búa bổ. Nhớ lại đêm qua uống quá chén, anh cảm thấy có lỗi với chị. Xuống giường, anh vào bếp nhìn thấy chị chiên xào thứ gì đó. Anh bước đến ôm vợ từ đằng sau rồi khẽ nói lời xin lỗi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ