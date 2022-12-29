Vợ nằng nặc đòi về ngoại ở cữ, tôi bất ngờ sang thăm thì hãi hùng nhìn thấy cảnh tượng trong nhà tắm

Tâm sự 29/12/2022 21:21

Tôi tự ái vì vợ so sánh giữa mẹ đẻ và mẹ chồng. Phần nữa tôi đánh giá mẹ mình thương con cháu, còn sống chung nhà làm sao tránh được va chạm. Cuối cùng tôi đành nhường vợ. 

Thời điểm sắp sinh, vợ chồng tôi cãi nhau to vì chuyện cô ấy cứ nằng nặc đòi về ngoại ở cữ. Vợ bảo mẹ đẻ chăm con gái mới thoải mái và tận tình, không muốn ở nhà chồng.

Sau mấy ngày ở viện, tôi thuê taxi đưa thẳng vợ con về nhà ngoại luôn. Mẹ tôi biết con dâu ghét bỏ mình nên cũng giận chẳng sang thăm. Còn tôi thì bận việc nên cuối tuần mới sang với vợ con thôi.  Vợ về ngoại được 2 tuần, mẹ tôi nhớ cháu quá không giận nổi nữa, cuối tuần thấy tôi định sang ngoại, bà liền theo cùng. Lúc chúng tôi xách lỉnh kỉnh đồ đạc vào nhà thì không thấy ai cả. Mẹ nghe tiếng trẻ con khóc vội vã chạy vào phòng ngủ, thấy con tôi đã tỉnh dậy từ lúc nào đang nằm khóc. Vợ không thấy đâu, mẹ vợ cũng vậy. 

 

Tôi đi tìm vợ, cuối cùng giật nảy người thấy cô ấy ở trong nhà tắm. Điều đáng nói là vợ đang ngồi giặt quần áo cho con bằng nước lạnh! Vợ thấy chồng mà vừa ngạc nhiên vừa lúng túng. 

Mẹ tôi bế cháu ra thấy cảnh đó lập tức kêu lên, giục con dâu dậy bế con, để bà làm cho: "Trời ơi, mới sinh nửa tháng đã ngồi giặt quần áo cho con thế hả? Đừng có mà cậy trẻ khỏe làm bừa, sau này già rồi mới thấy khổ!”.

Vợ nằng nặc đòi về ngoại ở cữ, tôi bất ngờ sang thăm thì hãi hùng nhìn thấy cảnh tượng trong nhà tắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi lặng lẽ bế con, cúi gằm vâng dạ. Lát sau nghe vợ kể lại mọi chuyện mà tôi phải há hốc. Cô ấy nằng nặc về ngoại ở cữ nhưng thực tế lại không được như mong muốn. Mẹ vợ luôn quan niệm con dâu, con trai và cháu nội mới là người nhà mình, còn con gái với cháu ngoại là người nhà người khác. 

Con gái về ở cữ, bà chăm không mấy tận tình. Cách đây 5 hôm, tức là khi vợ tôi sinh được 10 ngày, em dâu cô ấy nhập viện sinh sớm 3 tuần. Ban đầu vợ tính cô ấy ở cữ ngoại 1 tháng sau đó em dâu sinh là vừa, 2 chị em sinh không bị trùng nhau. 

Hiện tại mẹ vợ ở hẳn trong viện trông cháu nội, dù đã có em trai vợ tôi và phía nhà ngoại em dâu. Trước khi đi, bà bảo con gái sinh 10 ngày rồi, dậy làm việc và chăm con thôi. Ngày xưa bà sinh 3 ngày đã làm đủ mọi việc. Nếu cô ấy không chịu thì bảo chồng đón về nhà nội mà ở cữ, bà không chăm được nữa. Thật sự có người mẹ đẻ như vậy! 

Mẹ đẻ đã nói vậy, cô ấy xấu hổ không dám gọi tôi đón về, bởi lúc trước cãi vã ầm ĩ với chồng phải về ngoại bằng được, còn khiến mẹ tôi tự ái nữa. Vợ tôi quyết định một mình chăm con. 

Mẹ tôi nào còn giận dỗi gì, lập tức thu dọn đồ đạc đưa con dâu và cháu nội về nhà để bà chăm. Vợ rất ngại với mẹ chồng nhưng cả tôi và bà đều không ai trách cô ấy cả. Tâm lý của vợ cũng thường thấy thôi mà, chỉ cần cô ấy và con mạnh khỏe là được. 

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