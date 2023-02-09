Vợ luôn tắm rửa ở cơ quan rồi mới về nhà, tôi lén theo dõi thì 'đau thắt lòng' tự kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm

Sau kết hôn, Lệ mới phát hiện người đàn ông ấy không yêu cô như cô tưởng tượng. Thậm chí mỗi ngày Lệ đều phải tìm cách lấy lòng chồng, tất nhiên cô không thích điều này nhưng vì quá yêu chồng nên thấy như vậy cũng không sao. Lệ cứ như vậy sống 1 cuộc hôn nhân “người nóng kẻ lạnh”.

Lệ kết hôn ở tuổi 23. Khi đó còn trẻ nên coi tình yêu là quan trọng nhất, chỉ cần gả cho người đàn ông mình thích là chuyện phi thường hạnh phúc, không hề nghĩ tới bản thân sẽ phải đối mặt với những gì.

Khi Lệ mất đi niềm đam mê với cuộc sống thì một đồng nghiệp nam mới vào làm. Cô phụ trách hướng dẫn người này làm việc. Anh là người vô cùng hài hước, thú vi, thường xuyên kể chuyện cười cho Lệ nghe. Ở cùng anh, cô cảm thấy rất vui vẻ, giống như đã tìm lại được chính mình trước kết hôn.

Dần dần Lệ nhận ra đây không phải là cuộc hôn nhân cô muốn. Lâu dần, khát khao được yêu thương, ôm ấp bởi một người đàn ông ngày càng nhen nhóm. Trong khi đó đời sống vợ chồng mỗi ngày càng nhàm chán, mà chồng luôn không muốn giao tiếp. Hàng ngày sau khi vợ chồng ăn tối xong, chồng không muốn nói với Lệ câu nào, nếu Lệ chủ động nói chuyện, anh sẽ thấy cô phiền, thậm chí thấy cô quấy rối anh ta chơi game.

Có một thời gian, công việc của Lệ rất bận rộn, thường xuyên phải ở lại cơ quan làm đến khuya. Người đồng nghiệp nam kia sau khi làm xong công việc của anh, sẽ tự nguyện ở lại giúp cô hoàn thành công việc. Khoảng thời gian tăng ca cũng là thời gian hai người ở bên nhau, Lệ đối với người đàn ông kia không làm chủ được bản thân mà bị hấp dẫn.

Hai người thường xuyên ở một mình nên nảy sinh quan hệ, đi quá giới hạn lúc nào không hay. Lệ sợ bị chồng phát hiện dấu vết trên người nên mỗi đêm đều tắm ở cơ quan trước khi về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy vợ mỗi ngày đều tắm rửa ở cơ quan rồi mới về nhà, chồng Lệ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Anh hỏi cô tại sao phải tắm ở cơ quan? Lệ nói dối: “Bởi em làm thêm ca mệt mỏi, về nhà chỉ muốn đi ngủ ngay nên tắm luôn ở cơ quan cho tiện”.

Người chồng bán tín bán nghi với lời nói của Lệ, bởi vì trước đây dù làm việc muộn đến đâu, cô vẫn về nhà tắm. Gần đây vợ lại rất kỳ quái, luôn tắm rửa ở cơ quan. Chồng Lệ thậm chí hoài nghi có phải vợ bị mắc bệnh gì nhưng không cho anh ta iết.

Trong lòng không thể hết hoài nghi, một đêm nọ, chồng Lệ cố tình đến nơi làm việc của vợ để tìm hiểu xem cô làm những gì vào buổi đêm ở cơ quan. Không nghĩ tới lại tận mắt chứng kiến màn ngoại tình của vợ.

Khi người chồng đến cơ quan vợ, phát hiện nơi vợ làm việc đã tắt đèn. Trong lòng anh ta nghĩ thầm chẳng lẽ vợ đã tan làm rồi? Chồng Lệ định rời đi thì nghe thấy bên trong có tiếng động.

Anh ta nhìn thấy một người đàn ông bật đèn, sau đó là thấy vợ mình với mái tóc rối bù, quần áo lộn xộn. Ngay lập tức, chồng Lệ có thể tưởng tượng giữa hai người bọn họ vừa xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu được nguyên nhân vợ sẽ ngoại tình, chồng Lệ chờ vợ về nhà, cảm xúc của anh hoàn toàn bộc phát.

Lệ vừa về đến nhà, chồng liền hung hăng tát cô một cái nói: "Cô còn có mặt mũi mà về nhà?” Bị chồng đánh, Lệ cũng bối rối: “Anh bị điên à? Sao lại đánh em?”

Chồng Lệ đáp: “Cô đã làm gì, trong lòng cô phải biết rõ hơn ai hết chứ? Tối nay tôi đã cố ý đến nơi làm việc của cô để điều tra”. Lệ nghe xong, không hề kinh ngạc, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cô nói: “Em đã muốn nói với anh từ lâu. Giờ anh biết rồi thì cũng tốt. Vậy em không cần giấu anh nữa”.

Thấy vợ bình tĩnh như vậy, chồng Lệ có chút hoảng loạn, hỏi: “Cô không sợ tôi sẽ ly dị cô sau khi biết sự thật sao?” Lệ đáp: “Ly hôn thì ly hôn di. Dù sao cuộc hôn nhân thế này, tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì”.

Chồng Lệ bẽ bàng: “Chẳng phải cô nói là yêu tôi rất nhiều sao? Tình yêu của cô dành cho tôi chỉ là giả dối, đúng không? Thật sự là một người phụ nữ chỉ biết dối lừa tình cảm!”

Lệ đáp: “Đúng, em yêu anh rất nhiều. Nhưng, tình yêu của em đã dần bị phai mờ bởi sự thờ ơ của anh! Tình yêu là con đường 2 chiều, nếu chỉ mình em hy sinh và anh chỉ biết tận hưởng, như vậy em sẽ rất mệt mỏi”

Hai người sau khi cãi nhau một trận, đem toàn bộ bất mãn trong lòng nói ra với đối phương. Cuối cùng chồng Lệ vẫn quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo đến 8 năm, Lệ cũng chấp nhận. Hai người đều cảm thấy hôn nhân không có tình cảm như vậy, cho dù là tha thứ, cũng sẽ không lâu dài.